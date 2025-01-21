*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.
Tubo de luz gradiente Play grande
Lleva el cine a tu casa con el tubo de luz gradiente Play grande de color negro. Colócalo o móntalo debajo de un televisor para proyectar una mezcla de luz colorida. Gira el tubo para que las luces brillen en cualquier dirección. Es el complemento perfecto para la iluminación envolvente.
Características destacadas del producto
- Vida útil de más de 10 años
- Para televisores de 60 pulgadas y más grandes
- Combina luz blanca y de color
- Se requieren los productos Philips Hue Bridge y HUE Sync Box
- Incluye fuente de alimentación
Integración perfecta de colores
Logra la integración perfecta de diversos colores de luz al mismo tiempo en una sola lámpara. Los colores fluyen juntos de manera natural y proyectan la luz sobre la pared para crear un efecto único detrás del televisor.
Efectos de iluminación envolvente
¡Experimenta la magia de la iluminación envolvente! El tubo de luz gradiente Play reacciona al contenido en toda la pantalla en tiempo real, lo que crea una experiencia cautivadora mientras ves televisión o juegas videojuegos. emparéjalo con otras luces aptas para colores de Philips Hue para obtener un efecto verdaderamente inmersivo.Requiere el Philips Hue Play HDMI Sync Box y el Bridge Hue (se venden por separado).
Entretenimiento para el hogar que cambiará las reglas del juego
Philips Hue es la única marca de iluminación inteligente que sincroniza fácilmente las luces aptas para colores con las películas y los videojuegos para ofrecer un entretenimiento electrizante en el hogar. La revolucionaria tecnología Hue Sync captura el contenido que estás viendo o jugando y lo traduce en una secuencia de luz inmediata para crear una experiencia de colores que llenará habitación.
Diseño versátil y de alta calidad
Fabricado con materiales resistentes y de alta calidad, el tubo de luz gradiente Play se puede colocar horizontal en la base del televisor o incluso se puede montar en la parte inferior de un soporte de televisor o en un estante superior. No importa la ubicación, brilla con una gradiente de luz colorida llamativa.
Baña la pared con luz con una gradiente de luz
Gira el tubo de luz en 340 grados para dirigir la mezcla de luz colorida hacia donde lo desees, creando un baño de iluminación indirecta sin que se refleje en el televisor.
Dos tamaños para que quede perfecto
El tubo de luz gradiente Play viene en dos tamaños. El tubo de luz compacto se recomienda para televisores de hasta 55 pulgadas, mientras que el tubo de luz grande se recomienda para televisores de 60 pulgadas y más.
Requiere la aplicación móvil Hue Sync y Bridge Hue
El tubo de luz gradiente Philips Hue Play requiere la Philips Hue Play HDMI sync box, la aplicación móvil Hue Sync y un Bridge Hue. El Bridge Hue también te permite agregar hasta 50 luces y accesorios por toda tu casa, crear temporizadores y rutinas y controlar las luces desde cualquier lugar, dentro o fuera de tu casa, mediante la Hue App. La Philips Hue Play HDMI Sync Box y el Bridge Hue se venden por separado.
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Metal
Plástico