Vela - Foco inteligente E12
Es el clásico foco de candelabro en una luz LED inteligente. Con millones de tonos de luz blanca y de color, atenuación instantánea y una base E12 estándar, este foco tipo vela inteligente te permite crear la atmósfera ideal en cualquier lugar.
Características destacadas del producto
- White & Color Ambiance
- Se requiere Hue Bridge
- 1x foco E12
- Luz blanca y de color
- Control inteligente con el Bridge Hue*
- Contrólalas con tu voz
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
39x114