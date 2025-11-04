Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White & Color Ambiance Vela - Foco inteligente E12

Vela - Foco inteligente E12

Es el clásico foco de candelabro en una luz LED inteligente. Con millones de tonos de luz blanca y de color, atenuación instantánea y una base E12 estándar, este foco tipo vela inteligente te permite crear la atmósfera ideal en cualquier lugar.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White & Color Ambiance
  • Se requiere Hue Bridge
  • 1x foco E12
  • Luz blanca y de color
  • Control inteligente con el Bridge Hue*
  • Contrólalas con tu voz
Especificaciones

Dimensiones del producto

  • Dimensiones (Alt x An x Prf)

    39x114

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Dimensiones y peso del empaque

Consumo de energía

Servicio

Especificaciones técnicas

La luz

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro