Foco individual E26
Amplía tu sistema de iluminación inteligente y disfruta de un confortable resplandor blanco cálido con el foco de luz inteligente E26 de Philips Hue White completamente regulable. Conecta todo al Philips Hue bridge para desbloquear el control total de iluminación inteligente y las características.
Características destacadas del producto
- White
- Se requiere Hue Bridge
- 1x foco E26
- Luz blanca cálida
- Control inteligente con el Bridge Hue*
- Contrólalas con tu voz
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
62x109