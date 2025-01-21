Kit de inicio E26
Mejore tu experiencia de iluminación con el kit básico de focos Philips Hue White. Conéctelo al Bridge Hue incluido para aprovechar todas las funciones, como temporizadores, rutinas y regulación inalámbrica. Contrólelo mediante la app, voz o el botón incluido.
Características destacadas del producto
- White
- Luz blanca suave
- Bridge Hue incluido
- Control mediante aplicación o voz*
- Botón inteligente incluido
Control de luces inteligentes lejos de casa
La Hue App te brinda control total sobre todas tus luces, incluso si no estás en casa. Apaga y enciende tus luces de forma remota solo con la aplicación para asegurarte de que tu casa siempre esté iluminada de la manera que desees.
Llega a una casa llena de luz
Configure su Philips Hue app para que reconozca cuándo esté cerca de casa; antes de que salga del auto o llegue a la entrada, las luces inteligentes seleccionadas se encenderán automáticamente.
Haga que parezca que está en casa con luces inteligentes.
Use la Philips Hue app para programar rutinas de iluminación cada vez que esté lejos de casa. Sus luces inteligentes se encenderán en los horarios seleccionados, e incluso a veces unos minutos antes o después para que imiten de forma exacta su presencia en la casa.
Controla las luces con la voz
Cuando te conectes con el Hue Bridge, puedes sincronizar las luces con Alexa, Apple HomeKit y Google Assistant y controlar las luces solo con la voz. Comandos de voz simples encienden y apagan las luces, las atenúan o abrillantan y hasta establecen una escena de luz.
Controle las luces con un clic
Un simple clic controla tus luces inteligentes (no se necesitan teléfonos inteligentes). Presiona una vez para encender y apagar las luces, o mantén presionado el botón para regular e iluminarlas. Ya configurado para hacer exactamente lo que necesitas, el botón Philips Hue Smart está listo para usar en cualquier lugar que lo necesites.
Montaje flexible e inalámbrico
El botón Philips Hue Smart con tecnología inalámbrica se instala en segundos en cualquier lugar de tu hogar. Reemplaza un interruptor de luz existente con la placa de montaje incluida o usa el minimontaje para colocarla en cualquier superficie. Si prefieres mantenerlo portátil, no hay problema: el Hue Smart button es magnético, así que puedes colocarlo en cualquier superficie magnética, como el refrigerador.
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
62x110