Montaje flexible e inalámbrico

El botón Philips Hue Smart con tecnología inalámbrica se instala en segundos en cualquier lugar de tu hogar. Reemplaza un interruptor de luz existente con la placa de montaje incluida o usa el minimontaje para colocarla en cualquier superficie. Si prefieres mantenerlo portátil, no hay problema: el Hue Smart button es magnético, así que puedes colocarlo en cualquier superficie magnética, como el refrigerador.