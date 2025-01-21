Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White Kit de inicio E26

Kit de inicio E26

Mejore tu experiencia de iluminación con el kit básico de focos Philips Hue White. Conéctelo al Bridge Hue incluido para aprovechar todas las funciones, como temporizadores, rutinas y regulación inalámbrica. Contrólelo mediante la app, voz o el botón incluido.

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Características destacadas del producto

  • White
  • Luz blanca suave
  • Bridge Hue incluido
  • Control mediante aplicación o voz*
  • Botón inteligente incluido
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Control de luces inteligentes lejos de casa

Control de luces inteligentes lejos de casa

La Hue App te brinda control total sobre todas tus luces, incluso si no estás en casa. Apaga y enciende tus luces de forma remota solo con la aplicación para asegurarte de que tu casa siempre esté iluminada de la manera que desees.

Llega a una casa llena de luz

Llega a una casa llena de luz

Configure su Philips Hue app para que reconozca cuándo esté cerca de casa; antes de que salga del auto o llegue a la entrada, las luces inteligentes seleccionadas se encenderán automáticamente.

Haga que parezca que está en casa con luces inteligentes.

Haga que parezca que está en casa con luces inteligentes.

Use la Philips Hue app para programar rutinas de iluminación cada vez que esté lejos de casa. Sus luces inteligentes se encenderán en los horarios seleccionados, e incluso a veces unos minutos antes o después para que imiten de forma exacta su presencia en la casa.

Controla las luces con la voz

Controla las luces con la voz

Cuando te conectes con el Hue Bridge, puedes sincronizar las luces con Alexa, Apple HomeKit y Google Assistant y controlar las luces solo con la voz. Comandos de voz simples encienden y apagan las luces, las atenúan o abrillantan y hasta establecen una escena de luz.

Controle las luces con un clic

Controle las luces con un clic

Un simple clic controla tus luces inteligentes (no se necesitan teléfonos inteligentes). Presiona una vez para encender y apagar las luces, o mantén presionado el botón para regular e iluminarlas. Ya configurado para hacer exactamente lo que necesitas, el botón Philips Hue Smart está listo para usar en cualquier lugar que lo necesites.

Montaje flexible e inalámbrico

Montaje flexible e inalámbrico

El botón Philips Hue Smart con tecnología inalámbrica se instala en segundos en cualquier lugar de tu hogar. Reemplaza un interruptor de luz existente con la placa de montaje incluida o usa el minimontaje para colocarla en cualquier superficie. Si prefieres mantenerlo portátil, no hay problema: el Hue Smart button es magnético, así que puedes colocarlo en cualquier superficie magnética, como el refrigerador.

Especificaciones

Dimensiones del producto

  • Dimensiones (Alt x An x Prf)

    62x110

Diseño y acabado

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del empaque

Información del empaque

Consumo de energía

Servicio

Especificaciones técnicas

El Bridge Hue

La luz

El interruptor

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro