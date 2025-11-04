Asistencia
Collection of white smart light bulbs with rounded shape, matte finish, and hub device with visible button and indicator lights.

Kit de inicio E26

Mejora tu experiencia de iluminación con el kit de inicio de luces Philips Hue White. Conéctalo al Bridge Hue incluido para aprovechar todas las funciones, como temporizadores, rutinas y regulación inalámbrica. Contrólalo mediante la app, voz o el botón incluido.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White
  • Luz blanca suave
  • Bridge Hue incluido
  • Control mediante aplicación o voz*
  • Botón inteligente incluido
Ver todas las especificaciones del producto
Find your product manual

Especificaciones

Dimensiones del producto

  • Dimensiones (Alt x An x Prf)

    62x112

Diseño y acabado

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del empaque

Información del empaque

Consumo de energía

Servicio

Especificaciones técnicas

El Bridge Hue

La luz

El interruptor

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro