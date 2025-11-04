Kit de inicio E26
Mejora tu experiencia de iluminación con el kit de inicio de luces Philips Hue White. Conéctalo al Bridge Hue incluido para aprovechar todas las funciones, como temporizadores, rutinas y regulación inalámbrica. Contrólalo mediante la app, voz o el botón incluido.
Características destacadas del producto
- White
- Luz blanca suave
- Bridge Hue incluido
- Control mediante aplicación o voz*
- Botón inteligente incluido
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
62x112