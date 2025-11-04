Kit de regulación inalámbrico E26
Comienza a usar el kit de regulación inalámbrico Philips Hue y disfruta de una regulación inalámbrica fluida. Listo para funcionar. Controla el foco con el interruptor de regulador de intensidad incluido o conecta todo a un Hue Bridge para controlar desde un dispositivo inteligente.
Características destacadas del producto
- White
- Hue Bridge activado
- 1x foco E26
- Luz blanca cálida
- Dimmer Switch Hue incluido
- Regulación inalámbrica
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
62x109