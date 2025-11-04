Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White Kit de regulación inalámbrico E26

Kit de regulación inalámbrico E26

Comienza a usar el kit de regulación inalámbrico Philips Hue y disfruta de una regulación inalámbrica fluida. Listo para funcionar. Controla el foco con el interruptor de regulador de intensidad incluido o conecta todo a un Hue Bridge para controlar desde un dispositivo inteligente.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White
  • Hue Bridge activado
  • 1x foco E26
  • Luz blanca cálida
  • Dimmer Switch Hue incluido
  • Regulación inalámbrica
