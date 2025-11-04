Experimenta la luz en tus momentos especiales regulando la intensidad de la luz cálida que ofrece esta lámpara de mesa LED Muscari de ambientación Philips Hue White. Adapta su intensidad de luz a tus espacios y momentos en tu hogar, experimenta la automatización del control de tu iluminación y aprovecha la oportunidad de imitar tu presencia en casa cuando estas lejos, entregándote mayor seguridad en tu hogar.