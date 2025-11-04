Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White Luminaria de mesa Muscari

Luminaria de mesa Muscari

Experimenta la luz en tus momentos especiales regulando la intensidad de la luz cálida que ofrece esta lámpara de mesa LED Muscari de ambientación Philips Hue White. Adapta su intensidad de luz a tus espacios y momentos en tu hogar, experimenta la automatización del control de tu iluminación y aprovecha la oportunidad de imitar tu presencia en casa cuando estas lejos, entregándote mayor seguridad en tu hogar.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White
  • Se requiere Hue Bridge
  • LED integrado
  • Aluminio
  • Control inteligente con Bridge Hue*
  • Contrólalas con la voz*
Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Champagne oro

  • Material

    Metal

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Varios

Dimensiones y peso del empaque

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatibilidades

Otro