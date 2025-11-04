PAR38 - Foco inteligente E26
Optimiza la sensación de seguridad con la luz blanca brillante de dos focos reflectores para exterior. Conéctalos al Bridge Hue y usa la aplicación de Hue para crear una escena de "Bienvenida a casa" o programar una rutina para alejar a intrusos.
Características destacadas del producto
- White
- Se requiere Hue Bridge
- 1x luz PAR38
- Luz blanca brillante
- Control inteligente con el Bridge Hue*
- Impermeable
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
123x135