Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White PAR38 - Foco inteligente E26

PAR38 - Foco inteligente E26

Optimiza la sensación de seguridad con la luz blanca brillante de dos focos reflectores para exterior. Conéctalos al Bridge Hue y usa la aplicación de Hue para crear una escena de "Bienvenida a casa" o programar una rutina para alejar a intrusos.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White
  • Se requiere Hue Bridge
  • 1x luz PAR38
  • Luz blanca brillante
  • Control inteligente con el Bridge Hue*
  • Impermeable
Ver todas las especificaciones del producto
Find your product manual

Especificaciones

Dimensiones del producto

  • Dimensiones (Alt x An x Prf)

    123x135

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del empaque

Información del empaque

Consumo de energía

Servicio

Especificaciones técnicas

La luz

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro