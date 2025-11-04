Reflector Ludere para exteriores
Ilumina tu jardín con la poderosa luz blanca del proyector de exterior Ludere. Con dos cabezales y dos focos, Ludere te brinda tranquilidad para sentirte seguro en las áreas que te rodean. Conéctalo a Hue Bridge para usar el control inteligente.
Características destacadas del producto
- White
- Se requiere Hue Bridge
- Incluye 2x luces LED PAR38
- Luz blanca cálida (3000K)
- Alimentación
- Control inteligente con Bridge Hue*
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
sintético