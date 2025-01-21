*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.
Elipse - Foco inteligente E26
Con su tubo interior y revestimiento de cristal reflectante, los focos Lightguide son una pieza llamativa que combina con el hogar moderno. Este foco inteligente de elipse te brinda un resplandor de luz brillante y colorida, cuya intensidad puedes regular al nivel perfecto
Características destacadas del producto
- Vida útil de más de 10 años
- Regulación de intensidad inalámbrica instantánea
- Compatible con Bluetooth y Bridge Hue
- Luz blanca y de color
- 500 lúmenes
Diseñado para estar en exhibición
Con un tubo interior brillante, un acabado brillante y formas únicas, los focos Lightguide son el epítome del estilo moderno. El tubo interior puede brillar con cualquiera de los millones de colores de luz, y el acabado de cristal reflectante hace que el foco brille aún más.
Controla las luces con tu voz*
Philips Hue funciona con Amazon Alexa y con el Asistente de Google cuando está conectado a un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Los comandos de voz simples te permiten controlar varias luces en una habitación o una sola lámpara.
Crea una experiencia personalizada con una luz inteligente de colores
Transforma tu hogar con más de 16 millones de colores que permiten crear al instante el ambiente indicado para cualquier evento. Con solo tocar un botón, puedes configurar un ambiente festivo para una fiesta, convertir tu living en un cine, realzar la decoración de tu hogar con detalles de color y mucho más.
Desbloquea el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente con Hue Bridge
Hue Bridge desbloquea las funciones que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera del hogar, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Agrega un Hue Bridge a la configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar la tecnología que es segura y confiable y más. Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente como nunca antes habías visto.
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
200x185x185