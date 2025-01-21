A person in a living room adjusts smart lighting using a mobile app, with soft lights on a cabinet and string lights on the wall.

Luminaria de pared/techo Pongee x3

Philips my Living Contemporary es una gama de luces con elegantes siluetas y luz de alta calidad acorde con los gustos, tendencias y estilos de la vida actual.

Características destacadas del producto

  • Sin lámpara
  • Negro
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Cabezal de mini reflector regulable

Cabezal de mini reflector regulable

Dirige la luz a donde quieras con solo ajustar, rotar o simplemente inclinando el cabezal de mini reflector de la lámpara.

Materiales de alta calidad

Esta lámpara está esculpida de patrones de capas de materiales de alta calidad con acabados superiores. Esto asegura un producto duradero y sólido que elevará mejorará la apariencia de tu hogar por muchos años por venir.

Para cualquier habitación en tu casa

Totalmente funcional y al mismo tiempo muy elegante, este mini reflector Philips le dará el toque decorativo a cualquier habitación en tu hogar.

Formas reconocibles y naturales

Transiciones tenues y líneas curvas definen la apariencia clásica de las lámparas Philips myLiving. Prácticos y elegantes, los mini reflectores myLiving no obstruyen la vista y se integran a la perfección con los interiores modernos.

El haz de luz perfecto para una iluminación de acento

El perfecto haz de luz para una iluminación de acento. Este mini reflector Philips tiene el haz de luz perfecto para una iluminación de acento (no incluye el foco GU10). Con su luz concentrada puedes resaltar cualquier detalle o característica de tu decoración interior.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

  • Uso previsto

    Interiores

Diseño y acabado

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Varios

Dimensiones y peso del empaque

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La luz

Compatibilidades

Otro