Luminaria de pared/techo Pongee x3
Philips my Living Contemporary es una gama de luces con elegantes siluetas y luz de alta calidad acorde con los gustos, tendencias y estilos de la vida actual.
Características destacadas del producto
- Sin lámpara
- Negro
Cabezal de mini reflector regulable
Dirige la luz a donde quieras con solo ajustar, rotar o simplemente inclinando el cabezal de mini reflector de la lámpara.
Materiales de alta calidad
Esta lámpara está esculpida de patrones de capas de materiales de alta calidad con acabados superiores. Esto asegura un producto duradero y sólido que elevará mejorará la apariencia de tu hogar por muchos años por venir.
Para cualquier habitación en tu casa
Totalmente funcional y al mismo tiempo muy elegante, este mini reflector Philips le dará el toque decorativo a cualquier habitación en tu hogar.
Formas reconocibles y naturales
Transiciones tenues y líneas curvas definen la apariencia clásica de las lámparas Philips myLiving. Prácticos y elegantes, los mini reflectores myLiving no obstruyen la vista y se integran a la perfección con los interiores modernos.
El haz de luz perfecto para una iluminación de acento
El perfecto haz de luz para una iluminación de acento. Este mini reflector Philips tiene el haz de luz perfecto para una iluminación de acento (no incluye el foco GU10). Con su luz concentrada puedes resaltar cualquier detalle o característica de tu decoración interior.
Especificaciones
Características de la fuente de luz
Características de la fuente de luz
Uso previsto
Interiores