*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.
Luz blanca Twilight para dormir y despertar
Diseñada para ayudarte a sentirte más recargado durante todo el día, esta lámpara de noche refleja escenas respaldadas por la ciencia para ofrecerte una iluminación que mejora el estado de ánimo. Y con la tecnología de proyección de gradiente ColorCast, trae belleza a tu dormitorio.
Características destacadas del producto
- Tecnología ColorCast
- Fuente de luz doble
- Atenuación ultrabaja
- Automatizaciones personalizadas para despertar y dormir
Integración perfecta de colores
Logra la integración perfecta de diversos colores de luz al mismo tiempo en una sola lámpara. Los colores fluyen juntos de manera natural y proyectan la luz para crear un efecto único.
Despiértate con los colores del sol de la mañana
Deja que la luz ambiental de Philips Hue te despierte con los colores del amanecer, incluso si aún no ha salido el sol. Para ello, selecciona Sunrise (Amanecer) en la automatización Wake up (Despertar). Observa cómo se enciende la luz con los tonos suaves de la mañana, que se fusionan y crean un degradé a lo largo de la lámpara. A medida que la luz se intensifica y cambia de color, imita el amanecer para ayudarte a despertar de manera más natural.
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
sintético