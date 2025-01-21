Asistencia
Twilight bedside lamp with a black matte finish, conical shape, cork base, and visible power cord. Lamp head emits soft light.

Luz negra Twilight para dormir y despertar

Diseñada para ayudarte a sentirte más recargado durante todo el día, esta lámpara de noche refleja escenas respaldadas por la ciencia para ofrecerte una iluminación que mejora el estado de ánimo. Y con la tecnología de proyección de gradiente ColorCast, trae belleza a tu dormitorio.

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Características destacadas del producto

  • ColorCast Technology
  • Fuente de luz doble
  • Atenuación ultrabaja
  • Automatizaciones personalizadas para despertar y dormir
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Integración perfecta de colores

Integración perfecta de colores

Logra la integración perfecta de diversos colores de luz al mismo tiempo en una sola lámpara. Los colores fluyen juntos de manera natural y proyectan la luz para crear un efecto único.

Despiértate con los colores del sol de la mañana

Despiértate con los colores del sol de la mañana

Deja que la luz ambiental de Philips Hue te despierte con los colores del amanecer, incluso si aún no ha salido el sol. Para ello, selecciona Sunrise (Amanecer) en la automatización Wake up (Despertar). Observa cómo se enciende la luz con los tonos suaves de la mañana, que se fusionan y crean un degradé a lo largo de la lámpara. A medida que la luz se intensifica y cambia de color, imita el amanecer para ayudarte a despertar de manera más natural.

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Negro

  • Material

    sintético

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del empaque

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatibilidades

Otro