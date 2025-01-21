Bienvenido a la forma divertida y flexible de decorar con luz: ¡la tira luminosa flexible Essential! Dóblala en cualquier forma que se te ocurra y conviértela en un centro decorativo para las paredes de la sala, la oficina o la habitación de los niños. Utiliza la tira de luz flexible para delinear espejos y muebles de pared. Ajústala a cualquier gradiente de colores, incluidos los llamativos efectos de luz de neón para lograr todavía más vivacidad. Da el primer paso en el mundo de la iluminación inteligente Hue: contrólala con la app Hue app o mediante voz con un asistente de hogar inteligente, establece automatizaciones y elige entre decenas de escenas de luz.