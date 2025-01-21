Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Tira de luz Tira de luces flexible Hue Essential de 10m

Tira de luces flexible Hue Essential de 10m

Bienvenido a la forma divertida y flexible de decorar con luz: ¡la tira luminosa flexible Essential! Dóblala en cualquier forma que se te ocurra y conviértela en un centro decorativo para las paredes de la sala, la oficina o la habitación de los niños. Utiliza la tira de luz flexible para delinear espejos y muebles de pared. Ajústala a cualquier gradiente de colores, incluidos los llamativos efectos de luz de neón para lograr todavía más vivacidad. Da el primer paso en el mundo de la iluminación inteligente Hue: contrólala con la app Hue app o mediante voz con un asistente de hogar inteligente, establece automatizaciones y elige entre decenas de escenas de luz.

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Características destacadas del producto

  • Escenas y efectos personalizables
  • Tecnología RGBIC
  • Se dobla a cualquier forma
  • Desbloquea todas las funciones con Hue Bridge
  • Control por app y voz
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Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Multicolor

  • Color(es)

    multi

  • Material

    Silicona

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Guirnalda/tira de luz

Varios

Dimensiones y peso del empaque

Información del empaque

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro