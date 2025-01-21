La tira de luz Hue Essential es la forma sencilla y accesible de crear iluminación decorativa en cualquier espacio de tu casa sin comprometer la calidad de la luz. La tira de luz Essential crea un bonito ambiente al bañar las paredes con un degradado de luz de colores que se adapta a cada estado de ánimo u ocasión. Instala y oculta fácilmente la tira de luz detrás de los televisores, bajo las estanterías o detrás de los muebles del dormitorio. Personaliza la tira de luz cortándola para que se adapte perfectamente a cualquier espacio. Da el primer paso en el mundo de la iluminación inteligente Hue: controla con la app Hue o utilizando tu voz con un asistente de hogar inteligente, establece automatizaciones y elige entre decenas de escenas de luz.