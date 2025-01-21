Tira de luz Hue Essential de 5m
La tira de luz Hue Essential es la forma sencilla y accesible de crear iluminación decorativa en cualquier espacio de tu casa sin comprometer la calidad de la luz. La tira de luz Essential crea un bonito ambiente al bañar las paredes con un degradado de luz de colores que se adapta a cada estado de ánimo u ocasión. Instala y oculta fácilmente la tira de luz detrás de los televisores, bajo las estanterías o detrás de los muebles del dormitorio. Personaliza la tira de luz cortándola para que se adapte perfectamente a cualquier espacio. Da el primer paso en el mundo de la iluminación inteligente Hue: controla con la app Hue o utilizando tu voz con un asistente de hogar inteligente, establece automatizaciones y elige entre decenas de escenas de luz.
Características destacadas del producto
- Escenas y efectos personalizables
- Tecnología RGBIC
- Córtala para adaptarla a cualquier espacio
- Desbloquea todas las funciones con Hue Bridge
- Control por app y voz
¿Estás listo para sumergirte en el apasionante mundo de la iluminación inteligente Hue? La gama Essential de luces de tira LED te ofrece una forma fácil, asequible y divertida de dar el primer paso en el ecosistema Hue. Ya sea que tu objetivo sea incorporar iluminación ambiental decorativa en una sola habitación o en toda tu casa, las tiras de luces Hue Essential incluyen las mejores características diseñadas para realzar cualquier espacio con color, escenas y efectos lúdicos que también combinan el neón. La gama Essential es rápida y sencilla de instalar. Descarga la galardonada Hue app para controlar y personalizar tus luces. Las tiras de luces Essential también son compatibles con los productos avanzados de Hue para cuando estés listo para llevar tu configuración al siguiente nivel.
Da vida a tu hogar con millones de colores, perfectos para ambientar cualquier ocasión. Ya sea que tu objetivo sea ambientar un espacio para celebrar algo, socializar o simplemente distenderte, las tiras de luces Hue Essential son tu mejor opción para transformar cualquier habitación con impresionantes efectos que bañan las paredes. ¿Te gustaría darle rienda suelta a tu creatividad? Llévalo a otro nivel y usa las tiras de luces como iluminación directa. Los efectos de luz de neón son una forma vistosa de enmarcar espejos, resaltar muebles o incluso crear formas para hacer arte mural personalizado. Tanto para distenderte como para celebrar una ocasión, las tiras de luces Hue Essential crean el ambiente ideal para cada momento.
Las tiras de luces Hue Essential ofrecen algo más que iluminación: transforman tu espacio en un lienzo de iluminación vibrante y personalizable. Explora en la Galería de escenas en la Hue app una cuidada colección de coloridas escenas de luz temáticas diseñadas para adaptarse a cada situación. Desde la relajante calidez de un ocaso en la sabana hasta los animados colores pastel de Cancún, hay una escena para cada momento. Selecciona una escena preestablecida que se adapte a tu onda, diseña tu propia escena o sumérgete en efectos dinámicos como la luz centelleante de las estrellas o el reconfortante resplandor de una chimenea. Cualquiera que sea tu estado de ánimo, ¡las tiras de luces Essential dan brillo a tu imaginación!
El Hue Bridge y un Bridge Pro te permiten acceder a un amplio conjunto de funciones avanzadas de iluminación inteligente. Estas funciones incluyen, entre otras, efectos de luz geniales, iluminación envolvente que se sincroniza con os dispositivos de entretenimiento de tu casa, integración de la seguridad para el hogar Hue Secure con luces y cámaras, control por voz mediante el uso de asistentes inteligentes y una gran cantidad de automatizaciones inteligentes. El Bridge Pro es nuestro smart light hub más avanzado, más rápido, compatible con más luces y accesorios, y con más funciones. La galardonada Hue app es la forma más intuitiva y completa de organizar, controlar y personalizar todas tus tiras de luces Hue Essential y cualquier otro producto Hue que incorpores a tu configuración en el futuro.
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Multicolor
Color(es)
multi
Material
Silicona