Ilumina tus habitaciones más grandes con una extensión fácil de instalar y compatible con las tiras de luces Hue Flux y Hue Flux ultrabrillantes. Disfruta de una experiencia impecable sin sacrificar el ambiente ni la calidad de la luz. Lleva degradados de colores intensos y brillantes, y luz blanca pura a más rincones de tu casa. La tecnología Chromasync™ garantiza una mezcla de colores precisa para una visualización impecable de la luz.