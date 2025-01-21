Primer plano de la parte delantera de Tiras de luz Extensión de tira de luces Hue Flux de 6.5ft

Extensión de tira de luces Hue Flux de 6.5 ft

Ilumina tus habitaciones más grandes con una extensión fácil de instalar y compatible con las tiras de luces Hue Flux y Hue Flux ultrabrillantes. Disfruta de una experiencia impecable sin sacrificar el ambiente ni la calidad de la luz. Lleva degradados de colores intensos y brillantes, y luz blanca pura a más rincones de tu casa. La tecnología Chromasync™ garantiza una mezcla de colores precisa para una visualización impecable de la luz.

Características destacadas del producto

  • Extensión de tira de luces de 2 m/6.5 pies
  • Instalación fácil
  • Extensión máxima 20 m/65 pies
  • Luz verdaderamente blanca y brillante
  • Mezcla de color de precisión Chromasync™
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Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Hue White

  • Color(es)

    Multi Color

  • Material

    Silicona

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Guirnalda/tira de luz

Varios

Dimensiones y peso del empaque

Información del empaque

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro