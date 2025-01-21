*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.
Solo Lightstrip de 4.9 metros
Transforma tu hogar y tu estado de ánimo con una experiencia de iluminación brillante. Fácil de instalar, la Philips Hue Solo Lightstrip de 4.9 metros proporciona una impresionante emisión de luz de 1,700 lúmenes para hacer que tu hogar sea más brillante. Iluminada por LED RGBWW, esta tira de luz crea una luz blanca pura y una luz de color puro. Se la diseñó pensando en la seguridad. Puedes interactuar con la tira de luz de una forma cómoda. Cada Philips Hue Lightstrip viene con una garantía de 2 años.
Características destacadas del producto
- Flexible, fácil de cortar y no extensible
- Control a través de nuestra aplicación galardonada
- LED RGBWW y hasta 1,700 lúmenes
- 488 cm
- Funda protectora de silicona
Controla las luces con la voz
Cuando te conectes con el Hue Bridge, puedes sincronizar las luces con Alexa, Apple HomeKit y Google Assistant y controlar las luces solo con la voz. Comandos de voz simples encienden y apagan las luces, las atenúan o abrillantan y hasta establecen una escena de luz.
Personaliza los ajustes en la aplicación
Personaliza tu experiencia multimedia de entretenimiento. Usa la aplicación para cambiar la configuración de luz como el brillo y la velocidad de los efectos y define los ajustes de inicio.
Contrólalo a tu manera
Conecta las luces Philips Hue con el puente y comienza a descubrir las posibilidades infinitas. Controla las luces desde tu smartphone o tablet mediante la Philips Hue app, o agrega los interruptores interiores al sistema para cambiar las luces. Establece alarmas, notificaciones y mucho más para disfrutar la experiencia total de Philips Hue. Philips Hue funciona incluso con Amazon Alexa, Apple Homekit y el Asistente de Google Home, para que puedas controlar las luces con tu voz.
Agrega interruptores inteligentes, sensores y más
Optimiza tu sistema de iluminación inteligente Hue con varios accesorios, incluyendo los interruptores de regulador de intensidad inteligentes y sensores de movimiento. Conecta hasta 12 accesorios en un puente Hue y automatiza por completo tu hogar.
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Color(es)
Multi Color
Material
Silicona