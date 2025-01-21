Tira de luces Flux de 10 pies
La tira de luces Flux aporta una fina línea de luz para iluminar espacios interiores con un degradado de colores uniforme mediante la mezcla de colores de precisión Chromasync™. Ilumina los rincones con los tonos más puros de blanco con LEDs dedicados y cálidos. Utiliza la tira de luz Flux detrás de los muebles del televisor, alrededor de las esquinas de las camas y a lo largo de las estanterías para añadir una luz suave e indirecta que se adapta a cualquier estado de ánimo. Disfruta de una instalación flexible: corta, reutiliza y extiende para adaptar la tira de luz a cualquier espacio. Consigue un control total, variantes y escenas de luz personalizadas con el galardonada app Hue y control por voz.
Características destacadas del producto
- Escenas y efectos personalizables
- Mezcla de color de precisión Chromasync™
- Luz verdaderamente blanca y brillante
- 1.200 lúmenes
- Recortable, extensible y reutilizable
Control definitivo y sin esfuerzo
Si quieres crear una bonita escena luminosa, establecer efectos de ambiente o simplemente controlar tus tiras de luces, hazlo todo sin esfuerzo utilizando el control por voz o Hue app. Integra las tiras de luces con todas las lámparas, bombillas y controles inteligentes de Philips Hue con un Bridge Hue Pro. El Bridge Pro también te permite controlar las tiras de luces de tu casa desde cualquier lugar del mundo y programar automatizaciones.
Luz superior, hecha para ser vista
La tira de luz OmniGlow ofrece la mejor experiencia de iluminación de su clase. Consigue la línea de luz más consistente y uniforme con la tecnología OmniGlow y una funda difusa que oculta los "puntos" LED. OmniGlow es lo suficientemente audaz como para brillar como iluminación directa, convirtiéndose en la pieza central del diseño de tu habitación Su emisión de lúmenes superior la hace perfecta para la iluminación de tareas, mientras que las luces MicroLED con encapsulado a escala de chip (CSP) garantizan una iluminación ultrasuave y efectos dinámicos naturales para hacer que cualquier espacio interior sea más inmersivo.
Más brillante y blanca que nunca
Haz que todos los rincones se iluminen con luz blanca brillante, ultrabrillante y blanco verdadero. Diseñadas con LED dedicados blanco y blanco cálido, estas tiras de luces ofrecen los tonos blancos más puros y claros. Y con una potencia ultrabrillante de hasta 6000 lúmenes, también disfrutarás de una potente iluminación indirecta o funcional, que te ayudará a concentrarte en las tareas o a seguir adelante con las actividades diarias.
Decora y mejora cualquier espacio interior
Elige entre colores que combinen con el ambiente o verdaderos tonos blancos de luz para crear el ambiente ideal con un resplandor difuso que bañe tus paredes, suelos y techos. La tecnología Chomasync™ aporta precisión y uniformidad a la mezcla de colores para crear degradados de color sin fisuras en cada esquina. Personaliza tu espacio con bellas escenas de luz y efectos dinámicos que acompañan a cualquier estado de ánimo y ocasión. Córtalos para adaptarlos a cualquier sitio: desde esquinas hasta paredes, y desde techos hasta escaleras.
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Hue White
Color(es)
Multi Color
Material
Silicona