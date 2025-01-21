La tira de luces Flux aporta una fina línea de luz para iluminar espacios interiores con un degradado de colores uniforme mediante la mezcla de colores de precisión Chromasync™. Ilumina los rincones con los tonos más puros de blanco con LEDs dedicados y cálidos. Utiliza la tira de luz Flux detrás de los muebles del televisor, alrededor de las esquinas de las camas y a lo largo de las estanterías para añadir una luz suave e indirecta que se adapta a cualquier estado de ánimo. Disfruta de una instalación flexible: corta, reutiliza y extiende para adaptar la tira de luz a cualquier espacio. Consigue un control total, variantes y escenas de luz personalizadas con el galardonada app Hue y control por voz.