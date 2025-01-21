Luz superior, hecha para ser vista

La tira de luz OmniGlow ofrece la mejor experiencia de iluminación de su clase. Consigue la línea de luz más consistente y uniforme con la tecnología OmniGlow y una funda difusa que oculta los "puntos" LED. OmniGlow es lo suficientemente audaz como para brillar como iluminación directa, convirtiéndose en la pieza central del diseño de tu habitación Su emisión de lúmenes superior la hace perfecta para la iluminación de tareas, mientras que las luces MicroLED con encapsulado a escala de chip (CSP) garantizan una iluminación ultrasuave y efectos dinámicos naturales para hacer que cualquier espacio interior sea más inmersivo.