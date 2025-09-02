Signify, la marca matriz de Hue, se enorgullece de asociarse con el equipo Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Nuestras innovaciones en iluminación son esenciales para lograr la visión de convertirse en uno de los equipos deportivos más sostenibles del mundo.

Estos avances mejoran el bienestar y el rendimiento de los pilotos y los miembros del equipo, al tiempo que brindan experiencias excepcionales para los fanáticos, ya sea que estén en el evento o disfrutando desde casa. Nos une una pasión común por la tecnología y la innovación, que se pone de manifiesto no sólo en nuestros productos de iluminación, sino también en cómo mejoran la experiencia global.