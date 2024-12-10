Hue funciona con Nanoleaf: todo lo que necesitas saber

Convierte tus paredes en luz viva. Los paneles de pared Nanoleaf Shapes (Hexágonos y Triángulos) pueden integrarse fácilmente a tu sistema Philips Hue usando el módulo de lámpara de pared Philips Hue. Una vez conectados, tus paneles pasan a formar parte natural del ecosistema Hue, controlados directamente desde la Philips Hue app, igual que tus otras luces Hue.

Esta colaboración complementa tu sistema Hue con paneles de pared modulares y decorativos que combinan el diseño de Nanoleaf con el control y la automatización de Philips Hue para una iluminación artística expresiva y confiable.

¿Por qué Hue con Nanoleaf?

Hue con Nanoleaf te permite hacer más que iluminar una habitación: te permite expresarte con la luz.

Marca la diferencia – Diseña patrones de pared únicos que se convierten en el centro visual de cualquier habitación.

– Diseña patrones de pared únicos que se convierten en el centro visual de cualquier habitación. Una experiencia conectada – Controla los paneles Nanoleaf junto con tus luces Hue para lograr un ambiente uniforme.

– Controla los paneles Nanoleaf junto con tus luces Hue para lograr un ambiente uniforme. Control sin esfuerzo – Utiliza la Philips Hue app, asistentes de voz, horarios y automatizaciones para ajustar la iluminación a lo largo del día.

– Utiliza la Philips Hue app, asistentes de voz, horarios y automatizaciones para ajustar la iluminación a lo largo del día. Diseño superior e iluminación inteligente – Paneles modulares de Nanoleaf alimentados por el ecosistema Hue.

Productos compatibles de Nanoleaf

La integración de Hue admite los siguientes productos de Nanoleaf Shapes:

Nanoleaf Shapes Hexágonos

Nanoleaf Shapes Triángulos

Nanoleaf Shapes Minitriángulos

Otros productos de Nanoleaf no son compatibles con la app Hue por el momento.

Lo que necesitas

Antes de empezar, asegúrate de tener:

Paneles Nanoleaf Shapes (Hexágonos o Triángulos)

(Hexágonos o Triángulos) Fuente de alimentación y paneles Nanoleaf correctamente ensamblados

Módulo de lámpara de pared Philips Hue

Philips Hue app (última versión)

Un Hue Bridge (recomendado para desbloquear más funciones); obtén más información aquí.

Todo lo que necesitas ya está incluido en el set de inicio, así que puedes empezar a crear de inmediato.

Acerca del módulo de lámpara de pared Philips Hue

El módulo de lámpara de pared Philips Hue es lo que desbloquea la experiencia Hue para Nanoleaf Shapes.

Fácil configuración, montaje y conexión a tus paneles Nanoleaf

Integra paneles de Nanoleaf en las salas y zonas de Hue para que participen en escenas y automatizaciones.

Permite el control a través de la app Hue, accesorios Hue y asistentes de voz.

Una vez conectados, tus paneles Nanoleaf se comportan como una luz Hue, listos para usarse en todo tu sistema de iluminación inteligente.

Paso 1: Instala tus paneles Nanoleaf

a. Planifica la distribución

Distribuye los paneles sobre una superficie plana y prueba diferentes formas y orientaciones antes de instalarlos.

b. Prepara la pared

Limpia la superficie de la pared para que esté libre de polvo y grasa. Los paneles Nanoleaf están diseñados únicamente para uso en interiores.

c. Monta y conecta

Monta los paneles usando las placas de montaje incluidas, conéctalos con los conectores Nanoleaf y conecta la fuente de alimentación de Nanoleaf.

Los paneles deberían encenderse y mostrar un patrón luminoso.

d. Conecta el módulo de lámpara de pared Philips Hue

Conecta el módulo de lámpara de pared Philips Hue a los paneles Nanoleaf usando el conector.

Paso 2: Agrega Nanoleaf a la app Hue

Abre la Philips Hue app. Dirígete a Settings > Lights > Add light (Ajustes > Luces > Agregar luz). Escanea el código QR del módulo de lámpara de pared Hue. Sigue los pasos indicados en la pantalla para detectar el módulo de lámpara de pared Philips Hue.

Una vez agregados, los paneles Nanoleaf aparecen en la app Hue como cualquier otra luz Hue, listos para mejorar tu espacio.

Diseño y control con Hue

Cuando están conectados a través de Hue, los paneles Nanoleaf Shapes te permiten:

encender o apagar tus paneles junto con el resto de tus luces Hue;

ajustar el brillo fácilmente;

cambiar los colores para acompañar tu estado de ánimo;

agregar paneles a escenas, salas, zonas, horarios y automatizaciones de Hue;

controlar la iluminación con la app Hue, asistentes de voz y accesorios Hue.

Dentro de Hue, los paneles Nanoleaf actúan de manera similar a una tira de luces con gradiente, creando transiciones de color fluidas a lo largo de la pared.

Limitaciones importantes que debes conocer

Se esperan los siguientes comportamientos por diseño:

Las escenas de Nanoleaf, las visualizaciones musicales, los gestos táctiles y los efectos de Nanoleaf no se muestran ni controlan en la app Hue.

en la app Hue. Si se activa una sincronización de entretenimiento, automatización o alerta de Hue (por ejemplo, un timbre o alarma de luz), Hue anulará cualquier efecto activo de Nanoleaf y no reanudará automáticamente el último efecto.

Solución de problemas:

Estos pasos cubren únicamente la configuración y el control relacionados con Hue.

Módulo de lámpara de pared Hue no encontrado en la app Hue

Asegúrate de que el módulo de lámpara de pared Philips Hue y la fuente de alimentación estén conectados y alimentados.

estén conectados y alimentados. Actualiza la app Hue a la última versión.

Módulo de lámpara de pared Hue inaccesible en la app Hue

Verifica que los paneles Nanoleaf estén conectados a la alimentación, desconectándolos y volviéndolos a conectar.

Usa el flujo de reconexión en la app Hue.

Quita el módulo de lámpara de pared Philips Hue de la app Hue y vuelve a añadirlo.

Preguntas frecuentes

¿Necesito un Hue Bridge para usar Nanoleaf con Hue?

No. No se requiere un Philips Hue Bridge para integrar los paneles Nanoleaf en el ecosistema Hue. Sin embargo, con un Bridge podrás acceder a más funciones; consulta más información aquí.

¿Qué productos de Nanoleaf son compatibles?

Por el momento, solo los Hexágonos, Triángulos y Minitriángulos son compatibles.

¿Cuántos paneles Nanoleaf puedo conectar a una fuente de alimentación?

Para esta información, consulta la calculadora de fuente de alimentación de Nanoleaf.

¿Cuántos paneles Nanoleaf pueden ser soportados por el módulo de lámpara de pared Hue?

Se soportan hasta 100 paneles y pueden controlarse en la app Hue.

¿Puedo usar los paneles Nanoleaf como parte de mi área de entretenimiento?

Sí, es compatible; sin embargo, no recomendamos sincronizar los paneles Nanoleaf con el contenido en pantalla, ya que dependiendo de la disposición, la experiencia puede no estar completamente optimizada para sincronizarse con el contenido de tu pantalla. Son una gran incorporación para crear ambiente en tus espacios de entretenimiento.

¿Puedo seguir usando la app Nanoleaf?

Sí. Puedes usar la aplicación Nanoleaf junto con la app Hue si la configuración incluye un controlador Nanoleaf, que no viene incluido en nuestros sets de inicio. La aplicación Nanoleaf es necesaria para las actualizaciones de firmware de los paneles y para funciones específicas de Nanoleaf, como escenas y gestos táctiles. Para controlar los paneles tanto desde las aplicaciones de Hue como de Nanoleaf, asegúrate de que ambas aplicaciones y el firmware de los módulos estén actualizados a las versiones más recientes.

¿Por qué no veo las escenas de Nanoleaf en la app Hue?

Las escenas y efectos de Nanoleaf se controlan a través de la app Nanoleaf y no están disponibles en Hue.

¿Dónde puedo obtener ayuda con problemas de hardware o paneles de Nanoleaf?

Para la resolución de problemas y soporte de Nanoleaf, visita https://support.nanoleaf.me.

¿Necesitas más ayuda?

Si tienes problemas para agregar Nanoleaf a la app Hue o para usarlo dentro de tu sistema Hue, visita Asistencia de Philips Hue para obtener ayuda adicional.

Para temas de hardware específicos de Nanoleaf o funciones exclusivas de Nanoleaf, comunícate siempre con Asistencia de Nanoleaf.