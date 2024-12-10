Philips Hue y Matter: Guía completa de configuración y asistencia

Introducción: dos formas de configurar Hue con Matter

Philips Hue es compatible con Matter, el estándar universal de hogar inteligente que permite que los dispositivos de distintas marcas funcionen juntos sin problemas. Es posible configurar Hue bulbs con Matter de dos formas diferentes:

1. Con un Hue Bridge

Lo mejor para usuarios con un ecosistema Hue existente o para quienes deseen acceder a funciones avanzadas y máxima compatibilidad.

2. Sin Hue Bridge (configuración directa)

Ideal para usuarios con nuevas bombillas Hue compatibles con Matter y bombillas Essential (como el modelo A19) que deseen una configuración más sencilla utilizando plataformas como Apple Home, Google Home o Alexa.

 Opción 1: Configuración mediante un Puente Hue

¿Por qué utilizar un puente?

Admite todos los productos Hue , incluidas las bombillas que no son compatibles con Matter.

, incluidas las bombillas que no son compatibles con Matter. Permite funciones avanzadas como: Iluminación degradada Escenas dinámicas Sincronización de entretenimiento (con Hue Sync Box)

como: Proporciona control centralizado a través de la app Hue, además de las apps del Ecosistema de socios

a través de la app Hue, además de las apps del Ecosistema de socios A prueba de futuro: Hue Bridge se actualiza con frecuencia para admitir nuevos estándares y funciones, lo que garantiza que tu hogar inteligente siga siendo compatible con las tecnologías futuras.

Hue Bridge se actualiza con frecuencia para admitir nuevos estándares y funciones, lo que garantiza que tu hogar inteligente siga siendo compatible con las tecnologías futuras. Para cualquiera que ya utilice Alexa, Google o SmartThings para controlar sus luces Hue, podrá obtener lo mejor de ambos mundos (control multiadministrador y todas las funciones de control avanzadas que ya se desarrollaron con estos socios)

Instrucciones de instalación

Conecta el Hue Bridge y enciéndelo. Instala la aplicación Hue y sigue las indicaciones para añadir tu Hue Bridge y tus bombillas Habilita la integración con Matter: En la aplicación Hue, ve a Ajustes > Hogar inteligente .

. Elige tu plataforma (Apple, Google, Alexa) y sigue las instrucciones de enlace.

 Opción 2: Configuración sin Hue Bridge (de forma directa mediante bombillas compatibles con Matter)

Lo que necesitas

Luces Hue compatibles con Matter (con el logotipo de Matter en el embalaje).

(con el logotipo de Matter en el embalaje). Un Matter Controller Hub compatible con Thread, es decir, un enrutador de borde Thread, como Apple HomePod Mini, Google Nest Hub (2ª gen.) o Amazon Echo (4ª gen.).

Instrucciones de instalación

Abre la aplicación Google Home (Apple Home, Google Home, Alexa). Agregar un nuevo dispositivo Escanea el código QR de la guía de instalación (código QR de Matter) o introduce el código de emparejamiento de 11 dígitos. Enciende la bombilla y asegúrate de que está en modo de emparejamiento (parpadea o se reinicia si es necesario). Personaliza la bombilla: Ponle un nombre, asígnala a una habitación y prueba automatizaciones.

Consejo: Si la bombilla estaba previamente conectada a un Hue Bridge, debes retirarla del Hue Bridge antes de emparejarla directamente a través de Matter.

Comparación de funciones: configuración con Hue Bridge y configuración directa sobre Matter

Característica Con Hue Bridge sobre Matter Directa sobre Matter Funciona con todas las bombillas Hue ✅ ❌ (sólo luces habilitadas para Matter) Efectos de iluminación avanzados ✅ ❌ Iluminación adaptativa (Apple) ✅ ✅ Hue Entertainment sync ✅ ❌ Soporte multiadministrador ✅ ✅ Compatibilidad con Thread ❌ ✅ (si es compatible) Control local (sin conexión) ✅ ✅ (si se usa Thread)

 Consejos de configuración específicos del ecosistema

Casa de Apple

Con Hue Bridge : Utiliza la app Hue para vincular tu cuenta Apple Home.

: Utiliza la app Hue para vincular tu cuenta Apple Home. Sin Bridge: Escanea el código QR de Matter en la app Apple Home. Los usuarios de iOS 18+ no necesitan un HomePod ni un Apple TV para emparejar dispositivos Matter.

Google Home

Con Hue Bridge:

Controladores compatibles:

Altavoces: Google Home, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio

Pantallas: Nest Hub (1ª generación), Nest Hub (2ª generación), Nest Hub Max

Routers Wi-Fi: Nest Wi-Fi Pro (Wi-Fi 6E)

Streamers: Google TV Streamer (4K)

Sin un Hue Bridge:

Controladores compatibles : Nest Hub (2ª generación), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, Google TV (4K).

: Nest Hub (2ª generación), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, Google TV (4K). Configuración: usa la aplicación Google Home para escanear el código QR o introducir el código de emparejamiento.

Amazon Alexa

Con Hue Bridge:

Controladores compatibles: Echo Dot (2ª generación y posteriores), Echo Spot, Echo Show (todas las generaciones), Echo Hub, Echo Studio (1ª y 2ª generación), Echo Flex, Echo Plus (2ª generación), Echo Input, Eero Pro 6E, Pro 6, 6+, 6, PoE 6, PoE gateway, Max 7

Sin un Hue Bridge:

Controladores compatibles: Echo (4ª Gen), Echo Show 8+, Echo Hub, Echo Studio (1ª y 2ª Gen), Eero Pro, 6, Max 7.

Configurar: Utiliza la app Alexa para escanear el código QR o introduce el código de emparejamiento manual.

️ Solución de problemas y consejos

Problemas comunes

La bombilla no responde : Comprueba la alimentación y el Wi-Fi: Asegúrate de que tu teléfono y el concentrador Matter están conectados a la misma red Wi-Fi Reinicia la bombilla o restablécela. Actualiza el firmware y las aplicaciones de la bombilla

: Código QR perdido : Utiliza el código de emparejamiento manual impreso en la bombilla.

: Adición a varias aplicaciones : Utiliza la aplicación original para generar un nuevo código de configuración de Matter para cada plataforma adicional.

:

Restablecimiento de una bombilla Matter

Consulta los pasos para restablecer la bombilla aquí Cómo restablecer de fábrica las luces Philips Hue | Philips Hue

 Acerca de Matter sobre Thread

Thread es un protocolo de red en malla de bajo consumo utilizado por Matter.

es un protocolo de red en malla de bajo consumo utilizado por Matter. Algunas bombillas Hue son compatibles con Thread, lo que permite tiempos de respuesta más rápidos y control local .

y . Requiere un Thread Border Router , como: Apple HomePod Mini Google Nest Hub (2ª generación) Amazon Echo (4ª generación)

, como:

 Requisitos del sistema operativo

iOS : iOS 16+ (iOS 18+ evita la necesidad de un hub doméstico).

: iOS 16+ (iOS 18+ evita la necesidad de un hub doméstico). Android: Compatible con las versiones de Android que admitan la aplicación Hue y Matter.

Compatibilidad con la administración múltiple

Matter te permite controlar dispositivos desde múltiples ecosistemas simultáneamente. Para compartir un dispositivo:

Abre la app original donde se añadió el dispositivo por primera vez. Genera un nuevo código de configuración. Utiliza ese código en otra plataforma (por ejemplo, añade una bombilla Hue tanto a Apple Home como a Google Home).

✅ Reflexiones finales

Tanto si eres un principiante en el hogar inteligente como un usuario experimentado, Philips Hue con Matter ofrece flexibilidad:

Utiliza el Hue Bridge para acceder a todas las funciones y ser compatible con versiones anteriores.

para acceder a todas las funciones y ser compatible con versiones anteriores. Utiliza las bombillas compatibles con Matter directamente para una experiencia optimizada y sin concentradores.

Ambas vías ofrecen una iluminación inteligente segura, fiable y preparada para el futuro.