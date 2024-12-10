¿Qué opción de Philips Hue Sync es la adecuada para mí?
¿No sabes qué opción de Philips Hue Sync elegir? No te preocupes; te guiaremos paso a paso para que puedas encontrar la mejor configuración para tu hogar.
¿Qué televisor tienes?
1. Tengo una TV Samsung o LG:
¡Genial! Puedes usar la app Hue Sync TV: la forma más sencilla de empezar.
Televisores compatibles:
- Samsung: televisores QLED (2022 o más reciente), serie Q60 o superior.
- LG: televisores (2024 o posteriores) con webOS24 o superior
Opción recomendada: app Hue Sync TV
- No se necesitan dispositivos adicionales
- Sin cables ni cambios en la configuración
- Funciona directamente con tus apps de TV como Netflix, Disney+ y más
2. No tengo una TV Samsung o LG compatible:
No hay problema; de todas maneras tienes excelentes opciones:
Opción 1: Hue Play screen sync (configuración sencilla)
- Funciona con casi cualquier televisor (hasta 85")
- Captura todo lo que aparece en tu pantalla, incluidas las aplicaciones de TV
- No hace falta cambiar tu configuración HDMI
Ideal si quieres una solución plug and play sencilla
Opción 2: Philips Hue Play HDMI Sync Box (para dispositivos externos)
Selecciona esta opción si usas principalmente:
- Consolas de videojuegos
- Apple TV
- Cajas decodificadoras
- Reproductores de Blu-ray
A continuación, selecciona:
- Sync Box 8K → Ideal para juegos y configuraciones avanzadas
- Sync Box 4K → Excelente para el uso diario y sencillo
Información importante:
El Sync Box solo funciona con dispositivos HDMI. No sincroniza las aplicaciones de TV integradas.
¿Miras o reproduces contenido en una computadora?
Si usas Windows o Mac, hay otra opción:
Aplicación de escritorio de Hue Sync
- Sincroniza tus luces directamente con la pantalla de tu computadora
- Perfecto para jugar, ver streaming o escuchar música en tu laptop o computadora de escritorio
Comparación rápida
|
Solución
|
Apps de TV
|
Dispositivos HDMI
|
Computadora
|
Mejor para
|
Se necesita Bridge
|
Resoluciones, tasas de actualización y HDR compatibles
|
Sync Box 8K
|
✗
|
✓
|
✗
|
HDMI avanzado, juegos, sistemas de sonido
|
No. Sin embargo, recomendamos agregar Bridge para ampliar la zona de entretenimiento a más de una luz*
|
Resumen de compatibilidad
|
Sync Box 4K
|
✗
|
✓ (1 dispositivo)
|
✗
|
Configuraciones sencillas para principiantes
|
Hue Play screen sync
|
✓
|
✓
|
✗
|
Universal, sin cambios en HDMI
|
Hue Sync TV app
|
✓ (televisores compatibles)
|
✓ (vía TV)
|
✗
|
Streaming nativo en TV
|
✓
|
Todo
|
Aplicación de escritorio de Hue Sync
|
✗
|
✗
|
✓
|
Uso en Windows y Mac
|
✓
* Luces compatibles sin Bridge (solo se puede usar una luz):
- Philips Hue Play Gradient Lightstrip (55” / 65” / 75" / 85”)
- Philips Hue Play Gradient Lightstrip (65”, 85” o 100”)
- Philips Hue Flux strip light (3 m / 4 m / 5 m / 6 m / 10 m)
- Philips Hue Flux ultra bright strip light (3 m / 5 m / 10 m)
- Philips Hue Omniglow strip light (3 m / 5 m / 10 m)
¿Qué necesito para empezar?
Para disfrutar de la sincronización de luces, necesitarás:
- Luces aptas para color Philips Hue
- Un Philips Hue Bridge (recomendado para la mejor experiencia)
- Tu opción de sincronización preferida
Consejo: Obtén la mejor experiencia
Para un efecto inmersivo, recomendamos usar varias luces, como:
- Hue Play light bars
- Hue Play, Flux, Omniglow strip lights
- Hue Play Wall Washer