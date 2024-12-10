¿Qué opción de Philips Hue Sync es la adecuada para mí?

¿No sabes qué opción de Philips Hue Sync elegir? No te preocupes; te guiaremos paso a paso para que puedas encontrar la mejor configuración para tu hogar.

 

¿Qué televisor tienes?

1.  Tengo una TV Samsung o LG:

¡Genial! Puedes usar la app Hue Sync TV: la forma más sencilla de empezar.

Televisores compatibles:

  • Samsung: televisores QLED (2022 o más reciente), serie Q60 o superior.
  • LG: televisores (2024 o posteriores) con webOS24 o superior

 Opción recomendada: app Hue Sync TV

  • No se necesitan dispositivos adicionales
  • Sin cables ni cambios en la configuración
  • Funciona directamente con tus apps de TV como Netflix, Disney+ y más

 

2.  No tengo una TV Samsung o LG compatible:

No hay problema; de todas maneras tienes excelentes opciones:

Opción 1: Hue Play screen sync (configuración sencilla)

  • Funciona con casi cualquier televisor (hasta 85")
  • Captura todo lo que aparece en tu pantalla, incluidas las aplicaciones de TV
  • No hace falta cambiar tu configuración HDMI

 Ideal si quieres una solución plug and play sencilla

 

Opción 2: Philips Hue Play HDMI Sync Box (para dispositivos externos)

Selecciona esta opción si usas principalmente:

  • Consolas de videojuegos
  • Apple TV
  • Cajas decodificadoras
  • Reproductores de Blu-ray

A continuación, selecciona:

  • Sync Box 8K → Ideal para juegos y configuraciones avanzadas
  • Sync Box 4K → Excelente para el uso diario y sencillo

Información importante:
El Sync Box solo funciona con dispositivos HDMI. No sincroniza las aplicaciones de TV integradas.

 

¿Miras o reproduces contenido en una computadora?

Si usas Windows o Mac, hay otra opción:

Aplicación de escritorio de Hue Sync

  • Sincroniza tus luces directamente con la pantalla de tu computadora
  • Perfecto para jugar, ver streaming o escuchar música en tu laptop o computadora de escritorio

 

Comparación rápida

Solución

Apps de TV

Dispositivos HDMI

Computadora

Mejor para

Se necesita Bridge

Resoluciones, tasas de actualización y HDR compatibles

Sync Box 8K

HDMI avanzado, juegos, sistemas de sonido

No. Sin embargo, recomendamos agregar Bridge para ampliar la zona de entretenimiento a más de una luz*

Resumen de compatibilidad

Sync Box 4K

✓ (1 dispositivo)

Configuraciones sencillas para principiantes

Hue Play screen sync

Universal, sin cambios en HDMI

Hue Sync TV app

✓ (televisores compatibles)

✓ (vía TV)

Streaming nativo en TV

Todo

Aplicación de escritorio de Hue Sync

Uso en Windows y Mac

 

* Luces compatibles sin Bridge (solo se puede usar una luz):

  • Philips Hue Play Gradient Lightstrip (55” / 65” / 75" / 85”) 
  • Philips Hue Play Gradient Lightstrip (65”, 85” o 100”)
  • Philips Hue Flux strip light (3 m / 4 m / 5 m / 6 m / 10 m)
  • Philips Hue Flux ultra bright strip light (3 m / 5 m / 10 m)
  • Philips Hue Omniglow strip light (3 m / 5 m / 10 m)

 

¿Qué necesito para empezar?

Para disfrutar de la sincronización de luces, necesitarás:

  • Luces aptas para color Philips Hue
  • Un Philips Hue Bridge (recomendado para la mejor experiencia)
  • Tu opción de sincronización preferida

 

Consejo: Obtén la mejor experiencia

Para un efecto inmersivo, recomendamos usar varias luces, como:

  • Hue Play light bars
  • Hue Play, Flux, Omniglow strip lights
  • Hue Play Wall Washer

 