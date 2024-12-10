Reimagina la manera de ver deportes en vivo con Hue Sports Live

Trae el ambiente del estadio directamente a tu casa. Con Sports Live, tus luces Philips Hue no solo iluminan tu espacio; responden a cada momento destacado del partido. Los saques de salida, goles, tarjetas rojas y amarillas, y mucho más cobran vida en tu sala con efectos de iluminación vibrantes diseñados para aumentar la emoción de cada partido.

¿Qué necesitas para empezar a disfrutar de Sports Live?

Para disfrutar de Sports Live, solo asegúrate de contar con un Hue Bridge o Hue Bridge Pro, junto con al menos una luz Hue de colores instalada en la sala o zona que elijas para efectos de partido. ¡Eso es todo lo que necesitas, no se requiere nada más!

1. Prepárate antes de que empiece el partido

Para disfrutar plenamente de la experiencia Sports Live, configúralo temprano antes de que inicie el partido o durante el partido.

La configuración toma aproximadamente 5–10 minutos, dándote tiempo para elegir tu habitación, tu estilo de iluminación y tus ajustes del partido.

Asegúrate de iniciar sesión en tu cuenta de Hue, ya que Sports Live necesita conectarse a la nube para ofrecer efectos en tiempo real.

2. Elige la habitación perfecta para la experiencia

Sports Live solo hace su magia en Salas y Zonas que contienen al menos una luz Hue con capacidad de color; estas luces ofrecen los efectos dinámicos del partido.

¿Configuraciones de iluminación mixta? No hay problema, no necesitas una habitación exclusiva para luces de color. Las luces blancas y las White ambiance también son bienvenidas, pero no reaccionarán a los momentos del partido.

3. Activar Sports Live es sencillo

Si eres nuevo en las configuraciones de entretenimiento:

En la aplicación Hue, abre la pestaña Sync. Pulsa Comenzar. Selecciona Sports Live - Championship 2026 y sigue los pasos.

Si ya usas Hue Sync u otras funciones de entretenimiento:

Abre la pestaña Sync. Toca el botón ¿Qué? en la esquina inferior izquierda. Toca el botón azul “+”. Elige Sports Live - Championship 2026.

Durante la configuración, podrás:

Elige tu equipo favorito (opcional, pero ayuda a la aplicación a personalizar las sugerencias de partidos)

Elegir la sala donde tendrás tu experiencia de iluminación.

Elige tu escena de partido preferida (puedes cambiar la escena/el brillo más adelante durante el partido)

4. Sigue los partidos que te importan

Anticípate y sigue los próximos partidos. Una vez que estés siguiendo un partido, Sports Live se activará automáticamente en cuanto comience, para que nunca te pierdas un solo momento.

La app no enviará notificaciones push, pero verás recordatorios de partidos de manera destacada en la página principal de la app de Hue.

5. Observa cómo reaccionan tus luces en tiempo real

Una vez que comienza el partido, tus luces se transforman en una extensión dinámica del partido:

La escena del partido que elegiste establece el ambiente.

Los efectos de luz especiales reaccionan a los altibajos de tu equipo.

Tu sala se llena de efectos dinámicos en tiempo real durante todo el partido.

Cómo reaccionan las luces ante momentos clave del partido

Inicio del partido: parpadeo verde durante 5 segundos.

parpadeo verde durante 5 segundos. Gol anotado: una animación de 5 segundos con los colores del equipo que anotó.

una animación de 5 segundos con los colores del equipo que anotó. Penales: parpadeo azul durante 5 segundos.

parpadeo azul durante 5 segundos. Tarjeta amarilla: parpadeo amarillo durante 5 segundos.

parpadeo amarillo durante 5 segundos. Tarjeta roja: parpadeo rojo durante 5 segundos.

parpadeo rojo durante 5 segundos. Segunda tarjeta amarilla (que conlleva una roja): parpadeo rojo y amarillo durante 5 segundos.

parpadeo rojo y amarillo durante 5 segundos. Fin del descanso/reanudación del partido: parpadeo verde durante 5 segundos.

parpadeo verde durante 5 segundos. Tras la victoria: una animación de 15 segundos con los colores del equipo ganador.

Magia inteligente tras bambalinas

Para proporcionar efectos visuales suaves, Sports Live creará de manera temporal escenas especiales en el espacio seleccionado.

Estas escenas:

Se crean automáticamente al comenzar el partido

Se eliminan automáticamente cuando termina el partido

No deben eliminarse ni editarse manualmente, hacerlo puede afectar la experiencia.

Si intentas eliminar o editar una, la app de Hue te avisará, así que siempre tienes el control.

Cómo controlar Sports Live

Mientras la función esté activa:

Accesorios como tap dials o interruptores del regulador de intensidad no anulan los efectos

Para desactivar Sports Live, utiliza: La barra de Detener en la pantalla de inicio, o El botón de Sincronizar en la pestaña de Sincronización.



Pausa y Reanuda en Cualquier Momento

¿Necesitas un momento? Puedes detener Sports Live y reanudarlo cuando estés listo.

Tus ajustes de retardo se guardarán, aunque puede que tengas que ajustarlos nuevamente dependiendo de la fuente de tu transmisión en vivo.

Lo que verás en la app

Dependiendo de la línea de tiempo del partido, la app se adapta para mantener las cosas claras:

¿No hay partido? Verás los próximos partidos y una invitación a seguir

Verás los próximos partidos y una invitación a seguir ¿El partido empieza pronto? Comienza la cuenta atrás

Comienza la cuenta atrás ¿Partido en vivo? Verás el estado actual del partido y podrás activar Sports Live al instante

¿Tienes la Hue Sync Box? Puedes disfrutar de Sports Live y Hue Sync al mismo tiempo si seleccionas diferentes luces para cada uno.

Puedes disfrutar Sports Live y Hue Sync al mismo tiempo, incluso si algunas de tus luces están en ambas configuraciones. Pero Hue Sync tiene prioridad, así que Sports Live no funcionará en las luces configuradas para Sync Entertainment Area.

Cuando solo algunas luces se solapan, Sports Live puede iniciarse, pero la app te notificará que Hue Sync tiene prioridad para esas luces compartidas.

Al asignar en la app luces separadas a cada función, obtienes lo mejor de ambas experiencias sin interrupciones.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no aparece mi habitación/zona durante la configuración?

Necesita al menos una luz Hue con capacidad de color.

¿Por qué no reaccionan mis luces blancas?

Los efectos de Sports Live requieren luces con capacidad de color. En una Habitación/Zona con luces capaces de mostrar colores y luces blancas/white ambiance, solo tus luces capaces de mostrar colores mostrarán los efectos de Sports Live.

Mis luces reaccionaron de repente, ¿por qué?

Probablemente te suscribiste a un partido que acaba de empezar.

¿Por qué no puedo cambiar de escena con mi interruptor?

Los accesorios no anulan la experiencia de Sports Live. Para cambiar la escena activa durante Sports Live, ve a la pestaña Sincronización, selecciona Sports Live y pulsa el botón Escena para elegir una escena diferente.

¿Por qué veo escenas con nombres de países?

Estas son escenas temporales de Sports Live que se eliminan automáticamente al finalizar el partido.

¿Por qué mis efectos de Sports Live no están sincronizados con el partido en vivo que estoy viendo en mi televisor?

Sincroniza la hora del partido en tu televisor con la que aparece en la pestaña Sincronización de la app Hue para asegurarte de que los efectos de Sports Live ocurran en el momento adecuado del encuentro.

Para cambiar el retraso, ve a la pestaña «Sync», selecciona «Sports Live» y toca el botón de «Retraso». Solo puedes usar esta función cuando un partido está en curso.

¿Por qué no aparecen más partidos futuros?

Solo los partidos previstos se muestran en la app Hue. Los partidos futuros se mostrarán en cuanto sean confirmados.

¿Cómo cambio las luces que muestran los efectos de Sports Live?

Ve a la pestaña Sync, selecciona Sports Live y toca el botón Dónde para cambiar la sala/zona seleccionada que se usa para Sports Live.

*Hue Sports Live se basa en datos de partidos proporcionados por terceros; por lo tanto, el servicio puede no estar siempre disponible o no funcionar como se espera, y la experiencia puede variar en algunos momentos. No se garantiza la disponibilidad ni el rendimiento.

**Advertencia: contiene luces intermitentes que pueden afectar a personas con epilepsia fotosensible u otras sensibilidades a la luz. Use con precaución y suspenda el uso de inmediato si presenta síntomas.