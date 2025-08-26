Todos los productos Hue siguen la misma configuración sencilla de código QR, para que puedas escanear y configurar todos tus dispositivos Hue al mismo tiempo.
Cómo configurar un Bridge Hue Pro
¡Lee esto primero!
1. No conectes el Bridge todavía.
Tendrás que escanear su código QR, así que tenlo a mano.
2. ¿Tienes más de un dispositivo Hue que añadir?
¡Mantenlos todos juntos! Escanearás todos sus códigos QR durante el mismo paso.
3. ¿Tienes la aplicación Hue?
Descárgala en la tienda de aplicaciones de tu teléfono.
Instrucciones de configuración de Bridge Pro
1. Abre la Hue App.
Si es la primera vez que la abres, se te preguntará si deseas agregar un Bridge. Pulsa Sí.
Si has pulsado Saltar, ¡no te preocupes! Abre Ajustes, pulsa Dispositivos y, a continuación, pulsa el icono azul más (+).
2. Escanea el código QR.
Cuando se haya escaneado correctamente, pulsa Siguiente.
Nota: Si tu producto no tiene un código QR, pulsa Necesito ayuda, luego selecciona Sin código QR y elige Bridge pro.
3. Selecciona cómo quieres conectar tu Hue Bridge Pro, mediante Wi-Fi (en este caso no utilices el cable Ethernet suministrado) o utilizando el cable Ethernet.
Enciende tu Hue Bridge Pro con el cable de alimentación USB-C suministrado, ahora la aplicación te explicará los pasos finales.
¿Necesitas ayuda?
Consulta nuestras Preguntas frecuentes o ponte en contacto con el Servicio de asistencia.
Lee las preguntas frecuentes sobre Bridge >
