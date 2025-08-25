Asistencia

¿Pueden mis dispositivos Hue utilizar MotionAware™?

La gran mayoría de los productos Hue son compatibles con la tecnología Hue MotionAware™. Sin embargo, algunos dispositivos pueden no ser compatibles con la tecnología MotionAware™ porque son modelos antiguos que carecen de capacidad de memoria para las nuevas funciones o porque la naturaleza de sus funciones puede impedirles trabajar eficazmente con esta función (por ejemplo, un agotamiento más rápido de la batería en algunos accesorios que funcionan con batería). La siguiente lista muestra los dispositivos y sus ID de modelo que no son compatibles con Hue MotionAware™. Puedes comprobar si tus dispositivos tienen estos identificadores de modelo mediante la aplicación Hue, yendo a Ajustes > Actualización de software. 

Tipo de producto Identificador del modelo
Lámpara de mesa Go 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
Hue Color Downlight LCT002
Lámpara de color Hue LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Hue Lightstrip LST001
Hue Smart Plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
Dimmer Switch RWL020, RWL021, RWL022
Smart Button ROM001, RDM003, RDM005
Módulo interruptor de pared RDM001, RDM004
Tap dial switch RDM002, RDM006
Tap Switch ZGPSWITCH
Interruptores “Friends of Hue” FOHSWITCH
Sensor de movimiento para interiores SML001, SML003
Sensor de movimiento para exteriores SML002, SML004
Sensor de contacto SOC001
Cámara / Timbre CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
Dispositivos de terceros (que no sean Hue ni Amigos de Hue) (Varios posibles)

