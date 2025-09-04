Última actualización: septiembre de 2025
1. Qué cubre este documento y cuál es la relación entre usted y nosotros.
a. Sabemos que resulta tentador no leer estas Condiciones de uso de Hue (las “Condiciones”), pero es importante que entienda estas Condiciones para que sepa lo que puede esperar de nosotros y también lo que exigimos de usted.
b. Su relación con nosotros: las presentes Condiciones establecen la relación entre usted y nosotros. Cuando hacemos referencia a “nosotros”, “nos” o “nuestro”, nos referimos a Signify Netherlands B.V., la empresa responsable de los productos Philips Hue, con número de registro en la Cámara de Comercio de los Países Bajos 17061150, número de identificación fiscal NL009076992B01 y domicilio social en High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Países Bajos.
c. Servicios cubiertos: los servicios se prestan para los productos Philips Hue y Hue (los “Productos”) y cubren el acceso y uso por parte de usted del software incorporado en los Productos, su acceso y uso de nuestra aplicación que puede descargar en su smartphone o tableta, y los servicios y las funciones accesibles para los Productos a través de nuestro sitio web y de nuestra aplicación. Nos referimos a todo ello como los “Servicios”. Los Productos se han diseñado y desarrollado específicamente para su uso doméstico en condiciones de uso normales exclusivamente.
d. Requisitos de edad: Si no ha alcanzado la edad legal para celebrar contratos, deberá contar con el permiso de sus padres o tutores legales para aceptar estas Condiciones, utilizar los Servicios y crear una cuenta de usuario.
e. Qué aspectos no se regulan en este documento: La compra de un Producto está cubierta por los términos de venta aplicables en el momento de adquirir dicho Producto, incluidos los derechos de garantía legales que le asistan en su país de residencia. Algunas funciones de los Servicios podrían estar sujetas a términos adicionales de los que se informa con dichas funciones.
f. Puesta en Marcha de Terceros: si decide que la puesta en marcha de sus Productos se realice a través de un responsable externo mediante un estándar (Matter; Zigbee), la aplicación de Apple Home App o de otro modo (por ejemplo, para controlar los Productos a través de otros dispositivos domésticos inteligentes) (“Puesta en Marcha de Terceros”), entonces usted acepta y está de acuerdo con estas Condiciones de Puesta en Marcha de Terceros. A través de dicha Puesta en Marcha de Terceros, usted estará sujeto a estas Condiciones, incluidas las restricciones de Servicios pertinentes. Es posible que otros miembros de su hogar añadan otros Productos (adicionales) una vez que se haya puesto en marcha un Producto en el sistema de dicho responsable externo y, por lo tanto, usted es el único responsable de garantizar que todos los usuarios de su hogar que usen los Productos estén informados y cumplan con las presentes Condiciones. Declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas del uso de los Productos por personas que no hayan aceptado personalmente las presentes Condiciones de Uso.
2. Uso de los Servicios.
a. Permiso para usar los Servicios: Le autorizamos a usar los Servicios con el fin de controlar y supervisar los Productos que sean de su propiedad o que esté autorizado a controlar y supervisar.
b. Registro de una Cuenta de Usuario: Los Servicios pueden requerir que tenga una cuenta de usuario para poder usarlos. Usted es responsable de la exactitud de la información que facilite (para configurar la cuenta de usuario) y de adoptar medidas para mantener segura la cuenta de usuario. Para obtener más información sobre privacidad, consulte la sección 5.
c. Puede autorizar a personas: Si tiene una cuenta de administrador (nos referimos a tales usuarios como “Administrador” o “Propietario”), puede autorizar, según lo permitan los Servicios, a otras personas que tengan una cuenta de usuario a acceder, utilizar, supervisar y controlar los Productos y Servicios. Nos referimos a dichas personas como “Usuarios Autorizados”. Solo debe autorizar el acceso a sus Productos y Servicios a aquellas personas en las que confíe.
d. Mejora de los Servicios:
• Siempre intentamos mejorar los Servicios y los Productos. Por eso, pueden cambiar con el tiempo. Podemos actualizar los Servicios mediante correcciones (de errores) o modificaciones, introducir nuevas funciones o funcionalidades, cambiar o suspender (de forma permanente o temporal) cualquier función, funcionalidad, componente o contenido, imponer limitaciones para algunas funciones o restringir el acceso a la totalidad o parte de los Servicios. Nos referimos a todas estas actualizaciones y cambios como las “Actualizaciones”.
• En algunos casos, las Actualizaciones pueden hacer que dispositivos de hardware más antiguos, servicios de terceros, configuraciones de software o ajustes no funcionen con los Servicios y que usted tenga que actualizar o cambiar esos dispositivos, servicios, configuraciones o ajustes para poder seguir usando los Servicios.
• Se aplica nuestra Política de Fin de Soporte tal como se facilita por separado en nuestro sitio web, en la dirección www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. Si hay alguna diferencia entre la Política de Fin de Soporte y una garantía que proporcionamos con algún Producto, o si la Política de Fin de Soporte da lugar a la terminación del soporte para cualquier Producto dentro del periodo de garantía establecido, la Política de Fin de Soporte prevalecerá sobre las condiciones de dicha garantía.
• Las Actualizaciones pueden producirse de forma automática, sin previo aviso y sin recibir de usted ningún consentimiento adicional. Por el presente, usted acepta estas Actualizaciones automáticas. Si no desea que tales Actualizaciones se instalen automáticamente, puede indicarlo en la configuración de la aplicación. También puede que le pidamos que instale usted mismo las Actualizaciones, en cuyo caso será responsable de hacerlo cuanto antes. Si no instala alguna Actualización, puede quedar expuesto a riesgos (por ejemplo, de seguridad) y esto afectará y limitará nuestra responsabilidad y la capacidad para prestarle los Servicios.
e. Los Servicios dependen de lo siguiente: El funcionamiento correcto de los Servicios depende de la transmisión de datos a través de dispositivos y servicios de proveedores externos como, por ejemplo, la red Wi-Fi, los dispositivos inalámbricos habilitados (como smartphones o tabletas) y (en el caso de algunos Productos) el acceso de banda ancha a Internet. Signify no tiene control sobre estos dispositivos y servicios externos, sobre su compatibilidad y configuración correcta respecto a los Productos y Servicios, ni sobre los costes correspondientes. De producirse interrupciones, retrasos, rechazos o cualquier otro tipo de limitación por el motivo que sea, que afecten a los dispositivos o servicios, esto podría ocasionar que los Servicios no sean fiables o no estén disponibles mientras duren tales limitaciones. Usted es responsable de cualquier cargo por estos dispositivos y servicios externos. En particular, el streaming y la visualización de vídeos grabados pueden conllevar cargos adicionales y considerables.
f. Su conducta: Al prestar los Servicios, deseamos mantenerlos para todos. Por ello, usted debe respetar las siguientes normas de conducta:
• Cumplir todas las leyes aplicables, incluidas las normativas de control de exportaciones y sanciones, así como los derechos de privacidad y propiedad intelectual;
• No perjudicar, interferir con los Servicios, hacer un uso abusivo de ellos ni alterarlos.
• Usted declara y garantiza que no se encuentra en ningún país sujeto a embargo por la Administración de los EE.UU., o que haya sido designado por la Administración de los EE.UU. como país "patrocinador del terrorismo" y que no figura en ninguna lista de la Administración de los EE.UU. que contenga nombres de personas sometidas a prohibiciones o restricciones.
g. Uso con contenido de vídeo y/o audio: Tenga en cuenta que el uso de los Productos en combinación con determinados contenidos concretos de vídeo y/o audio puede provocar combinaciones de luz que podrían provocar molestias. Si esto sucede, deje de sincronizar el Producto con ese contenido.
h. Podrían requerirse Productos adicionales: El uso de determinados Productos podría requerir uno o varios Productos adicionales, según se indica en las instrucciones de uso.
i. Comunicaciones relacionadas con los Servicios: En ocasiones, le enviamos anuncios y otra información a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. Si tiene alguna duda sobre los Productos, los Servicios o estas Condiciones póngase en contacto con nosotros a través de los canales de atención al cliente.
j. Sugerencias: Agradecemos las sugerencias sobre los Productos y los Servicios. Si decide enviarnos sugerencias, podremos aplicarlas sin obligación alguna hacia usted.
k. Vulnerabilidades: Cualquier Producto que dependa de conexiones inalámbricas o de Internet o que esté conectado a una red de cualquier tipo (como el almacenamiento en la nube) puede no ser seguro y puede explotarse o piratearse mediante variantes de malware y spyware (“Vulnerabilidades”). Las Vulnerabilidades pueden facilitar a una persona malintencionada la capacidad de armar o desarmar su sistema o Productos relacionados; ver, extraer, cambiar, destruir, robar, revelar o alterar sus datos o los datos de otros; vigilar y/o espiar sus actividades y las actividades de otros; provocar cortes de Internet y de la red; permitir el acceso no intencionado o no autorizado de otros a su cuenta, y poner en peligro de cualquier otro modo a personas, bienes o datos. No garantizamos ni manifestamos que los Servicios sean seguros, y/o que los Servicios no tengan, o no sean susceptibles de tener, Vulnerabilidades.
l. Fuera del control razonable: No seremos responsables ante usted en caso de fallo o retraso en la ejecución en la medida en que se deba a circunstancias ajenas a nuestro control razonable, incluidos casos fortuitos, catástrofes naturales, terrorismo, disturbios o guerras.
m. Características de IA: "Características de IA" hace referencia a las funciones de inteligencia artificial integradas en los Productos o Servicios. Podemos añadir Funciones de IA para llevar a cabo tareas específicas y le informaremos de cómo funcionan, sus limitaciones y cualquier restricción cuando las introduzcamos. El rendimiento de las Funciones de IA depende de la calidad y disponibilidad de los datos que empleen. Es posible que no siempre funcionen como se espera de ellas y no podemos prometer que siempre funcionen bien, sean precisas o fiables. Pueden dar resultados erróneos, incompletos o sorprendentes. Debe utilizar las Funciones de IA de acuerdo con las instrucciones que le proporcionamos y no para actividades ilegales o prohibidas.
3. Su información.
a. Información enviada por el Usuario y Datos de Dispositivos: Algunos de los Servicios permiten que usted y los Usuarios Autorizados almacenen o faciliten información a los Servicios o a través de ellos de diversas formas. Nos referimos a esta información como la “Información Enviada por el Usuario”. Si decide facilitar Información Enviada por el Usuario, asegúrese de tener los derechos necesarios para otorgar los derechos que se indican más abajo y de que sea legítimo hacerlo. Además, los Servicios nos proporcionan información sobre el uso que usted hace de los Productos y de los distintos dispositivos, los servicios de terceros o las aplicaciones que conecta con los Servicios, con frecuencia de manera automatizada; nos referimos a esta información como los “Datos de Dispositivos”. La Información Enviada por el Usuario y los Datos de Dispositivos siguen siendo de su propiedad, lo que significa que usted conserva todos los derechos de propiedad que posee sobre la Información Enviada por el Usuario y los Datos de Dispositivos.
b. Permiso para usar su información: Con sujeción a sus derechos de privacidad y según lo estipulado en la sección 5 que aparece más abajo y si usted se encuentra en la Unión Europea, en el Aviso de Datos (tal y como se define a continuación), al usar los Servicios, usted nos concede una licencia mundial (es decir, en todo el mundo) y libre de regalías (es decir, sin que tengamos que pagarle importe alguno) que nos autoriza (a nosotros y a nuestros licenciatarios, socios del ecosistema y contratistas) a lo siguiente:
• hospedar, reproducir, distribuir, modificar, comunicar y usar la Información enviada por el usuario y los Datos de dispositivos (por ejemplo, para que podamos almacenarlos en nuestros sistemas y que estén disponibles); y
• conceder acceso a la Información Enviada por el Usuario y los Datos de Dispositivos a los Usuarios Autorizados y para Productos y Servicios de Terceros (según la definición que consta más adelante);
• operar y mejorar los Productos y Servicios (incluida la creación de Actualizaciones);
• desarrollar nuevas tecnologías, productos y servicios; y
• otros fines según lo descrito en nuestro Aviso de Privacidad, disponible en la dirección https://www.philips-hue.com/privacy (“Aviso de Privacidad”).
Si usted se encuentra en la Unión Europea, podemos utilizar cualquier Dato de Producto y Dato de Servicio Relacionado (tal y como se definen en la Ley de Datos de la UE - Reglamento (UE) 2023/2854) generados a través del uso que usted haga de los Productos o Servicios para los fines descritos anteriormente. Los Datos del Dispositivo y la Información Enviada por el Usuario considerarse Datos de Producto o Datos de Servicios Relacionados. Nosotros le proporcionamos a usted acceso a determinados Datos de Producto y Datos de Servicios Relacionados de acuerdo con lo establecido en nuestro Aviso de Datos de Hue (“Aviso de Datos”); consulte https://www.philips-hue.com/datanotice.
c. Seguridad de su información: Nos preocupa la integridad y seguridad de su información. Por ello, nos esforzamos por aplicar medidas de seguridad apropiadas. Sin embargo, no podemos garantizar que vayamos a ser capaces de impedir en todo momento que terceros no autorizados anulen nuestras medidas de seguridad o usen la información de usted con fines indebidos. Para obtener más información sobre el programa de divulgación responsable de Signify, visite nuestra página de divulgación coordinada de vulnerabilidades en la dirección https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.
4. Productos y servicios de terceros.
a. Acceso a productos y servicios de terceros: Los Servicios pueden permitir que los Productos interactúen con productos, aplicaciones y servicios de terceros (los “Productos y Servicios de Terceros”). Para hacer posible esta interacción, puede que tengamos que intercambiar Información Enviada por el Usuario y Datos de Dispositivos con los terceros pertinentes. Usted es responsable de la interacción con los Productos y Servicios de Terceros y su uso y nosotros no asumimos responsabilidad alguna por los Productos y Servicios de Terceros ni por la interfaz entre los Productos y Servicios de Terceros y los Productos y Servicios. Su decisión de contratar, poner en servicio, operar y/o utilizar los Productos a través de Productos y Servicios de Terceros significa que los Servicios ya no estén (de forma total o parcial) a su disposición (o puedan afectar al pleno disfrute de los Servicios) y, además, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2d, cualquier Actualización dependerá de la implantación de los correspondientes Productos y Servicios de Terceros. Por la presente, declinamos expresamente toda responsabilidad relacionada con la incorporación, puesta en marcha, funcionamiento y/o uso de los Productos a través de Productos y Servicios de Terceros. Cualquier disputa, problema o reclamación relacionada con la incorporación, puesta en marcha, funcionamiento y/o uso de los Productos a través de Productos y Servicios de Terceros se resolverá entre usted y el proveedor de la aplicación de terceros, y nosotros no intervendremos en dichos asuntos.
b. Estándares o medios de comunicación: Los Productos pueden usar diversos estándares o medios de comunicación abiertos o habitualmente disponibles y trabajar con dispositivos inteligentes o conectados que otros productos, sistemas o servicios no fabricados por nosotros también utilicen de forma parecida. Estos productos y servicios relacionados que no hemos diseñado ni certificado como compatibles con los Productos y Servicios podrían no funcionar con los Productos y Servicios, aunque se hayan especificado para funcionar con los mismos estándares y medios de comunicación o con otros similares.
c. Enlaces a sitios web de terceros: Nuestro sitio web, aplicación o comunicación podría contener enlaces a sitios web de terceros independientes. Estos enlaces se proporcionan exclusivamente por comodidad pero, como no están bajo nuestro control, no los respaldamos ni asumimos ninguna responsabilidad por su contenido.
5. Su privacidad.
a. Datos personales: Su privacidad es importante para Signify. Nuestro Aviso de Privacidad , disponible en la dirección https://www.philips-hue.com/privacy se aplica al uso de los Servicios. Es importante que lea estos documentos, porque en ellos se describen, entre otros aspectos, los tipos de datos personales que recogemos de usted y de los Productos y Servicios, cómo podemos usar sus datos personales, los fundamentos jurídicos que nos permiten tratar sus datos personales y cuáles son sus derechos de privacidad. Es posible que se proporcionen avisos de privacidad adicionales independientes para productos y servicios concretos.
b. Cookies: En algunas ocasiones, Signify podría utilizar cookies y otras tecnologías de rastreo. Lea nuestra Política de Cookies que está disponible en https://www.philips-hue.com/cookie-notice o más información sobre esta tecnología y para qué fines podríamos utilizarla.
6. Suspensión y terminación de los Servicios.
a. Suspensión de los Servicios: podemos suspender los Servicios de forma temporal y sin previo aviso por motivos de seguridad, fallos en los sistemas, mantenimiento, reparación u otras circunstancias.
b. Terminación o suspensión de su acceso a los Servicios: usted puede dejar de usar los Servicios en cualquier momento con total libertad. Por nuestra parte, nos reservamos el derecho de terminar o suspender su acceso a los Servicios o de eliminar su cuenta de usuario en cualquiera de los siguientes casos:
• Si consideramos de buena fe que ha usado los Servicios o Productos de algún modo que infrinja estas Condiciones;
• Si nos vemos obligados a hacerlo con el fin de cumplir un requisito legal o una orden judicial;
• Si consideramos, según criterios razonables, que su conducta causa perjuicios o responsabilidades a otros usuarios, terceros o nosotros;
• Si no ha iniciado sesión en su cuenta durante un periodo de dos años.
7. Nuestro contenido y software.
a. Derechos de propiedad intelectual: Si bien le concedemos permiso para usar nuestros Servicios, nosotros (así como nuestros proveedores y licenciadores) conservamos todos los derechos de propiedad intelectual que nosotros (así como nuestros proveedores y licenciadores) poseemos sobre los Servicios.
b. Nuestro contenido: Los Servicios incluyen contenido que nos pertenece. Usted puede usar nuestro contenido según lo permitido en estas Condiciones, pero conservamos todos los derechos de propiedad intelectual sobre él. Queda prohibido retirar, enmascarar o alterar cualquiera de nuestras marcas, logotipos y avisos legales.
c. Contenido de terceros: Los Servicios pueden proporcionarle acceso a contenido que pertenece a otras personas u organizaciones. Usted no puede usar dicho contenido sin el permiso de esa persona u organización ni fuera de los límites que estipula la ley.
d. Software: Algunos de los Servicios incluyen el acceso y el uso de software; por ejemplo, nuestra aplicación o el software incorporado en los Productos. Le concedemos permiso para usar ese software como parte de los Servicios. Esta licencia es mundial (es decir, en todo el mundo), no exclusiva (es decir, podemos licenciar el software también a otras personas), personal (es decir, no puede hacerla extensiva a nadie más) e intransferible (es decir, no puede ceder el derecho a nadie más). Algunos de los Servicios incluyen software que se ofrece en virtud de términos de licencia de código abierto que ponemos a su disposición. En ocasiones, las licencias de código abierto contienen estipulaciones que anulan de forma expresa partes de estas Condiciones. Por este motivo, es importante que lea esas licencias.
e. Prohibiciones: Queda prohibido copiar, modificar, distribuir, vender o arrendar la totalidad o parte de los Servicios y del software incluido en los Servicios. También queda prohibido realizar la ingeniería inversa del código fuente o intentar extraerlo, en su totalidad o en parte, a no ser que se lo permita la legislación aplicable.
8. Exención de responsabilidad y responsabilidades que asumimos.
a. Exención de responsabilidad: Si bien nos gustaría que su experiencia con los Servicios sea lo más agradable posible y aunque confiamos plenamente en los Servicios, sabemos que solo podemos proporcionarlos "tal cual" y "según disponibilidad". Además, no ofrecemos ningún tipo de garantía ni asumimos ningún compromiso respecto a los Servicios (incluido el contenido de los Servicios, las funciones específicas de estos últimos o su disponibilidad, fiabilidad o capacidad para satisfacer sus necesidades), puesto que siempre existe la posibilidad de que algo no funcione como estaba previsto. Si por desgracia sucede que los Servicios no funcionan, le rogamos que acepte nuestras más sinceras disculpas. Sin duda, entendemos que es algo desafortunado y molesto.
b. Nuestra responsabilidad: No somos responsables de ningún tipo de daños o perjuicios, ya sean indirectos, consecuentes, punitivos, especiales o fortuitos. La totalidad de nuestra responsabilidad derivada de o relacionada con el uso de los Servicios por parte de usted se limita a la cantidad que sea inferior de las siguientes: (i) los importes que haya abonado para usar los Servicios pertinentes en los tres (3) meses anteriores al incumplimiento (si lo hubiere); o (ii) cincuenta euros (50 EUR). Estas Condiciones únicamente limitan nuestras responsabilidades en la medida en que lo permita la legislación aplicable.
9. Conciliación de disputas, legislación vigente y tribunales.
a. En la máxima medida que lo permita la legislación aplicable, y excepto en la medida en que se contemple expresamente otra cosa en los siguientes párrafos de esta sección 9 o en la sección 11, estas Condiciones, la relación entre usted y nosotros y el uso por parte de usted de los Servicios se rigen por la legislación de su país de residencia. Además, usted y nosotros aceptamos someternos a la jurisdicción exclusiva de los tribunales locales de usted. Se renuncia a y queda expresamente excluida la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías y de cualquier otra ley que rija la aplicación de las leyes de cualquier otra jurisdicción.
b. Si usted es residente en los Estados Unidos de América, estas Condiciones, la relación entre usted y nosotros y el uso por su parte de los Servicios se rigen por la legislación del estado de Nueva Jersey, excluidas sus disposiciones sobre conflictos entre leyes y elección del derecho aplicable.
c. Si usted es residente en Canadá, estas Condiciones, la relación entre usted y nosotros y el uso por su parte de los Servicios se rigen por la legislación de la provincia de Ontario, sin que tengan efecto ni vigor sus disposiciones sobre conflictos entre leyes y elección del derecho aplicable.
d. Si usted es residente en Francia, los tribunales de Nanterre tendrán jurisdicción exclusiva.
e. Si usted es residente en la India, en caso de surgir cualquier tipo de diferencia o controversia, usted y nosotros aceptamos resolverla mediante arbitraje por un único árbitro designado de mutuo acuerdo entre ambas partes y celebrado de conformidad con la Ley de arbitraje y conciliación (Arbitration & Conciliation Act) de 2015 de la India (con las enmiendas que correspondan en cada momento). El lugar del arbitraje será Gurgaon, Haryana.
f. Si usted es residente en Sri Lanka, en caso de surgir cualquier tipo de diferencia o controversia, usted y nosotros aceptamos resolverla mediante arbitraje por un único árbitro designado de mutuo acuerdo entre ambas partes y celebrado de conformidad con la Ley de arbitraje (Arbitration Act) de 2005 de Sri Lanka (con las enmiendas que correspondan en cada momento). El lugar del arbitraje será Nueva Delhi, India.
g. Si usted es residente en Malasia, los tribunales de Malasia peninsular tendrán jurisdicción exclusiva.
h. Si usted es residente en China, el tribunal local de Shanghái, China, tendrá jurisdicción exclusiva.
i. Si usted es residente en Taiwán, el tribunal local de Taipei, Taiwán, tendrá jurisdicción exclusiva.
j. Si usted es residente en la República Checa, también puede ponerse en contacto con la Inspección Comercial Checa http://www.coi.cz.
10. Acerca de estas Condiciones.
a. Es posible que, por ley, le asistan algunos derechos que no se puedan limitar por un contrato como estas Condiciones. Estas Condiciones no pretenden restringir tales derechos de ningún modo.
b. Si resulta que una disposición concreta no es válida o aplicable, esto no afectará a las demás disposiciones de estas Condiciones.
c. El hecho de que no adoptemos medidas de inmediato si usted incumple estas Condiciones no significa que no tengamos derecho a adoptarlas en el futuro.
d. Nos reservamos el derecho de actualizar estas Condiciones para reflejar cambios en los Servicios o en la forma en que operamos nuestro negocio o por motivos legales, normativos o de seguridad. Si realizamos cambios materiales que le afecten de manera significativa, haremos todo lo posible por notificárselo a través de la aplicación Hue, publicando un aviso en nuestro sitio web, enviándole un correo electrónico o por cualquier otro medio. Su inacción o el uso continuado de los Servicios, después de cualquiera de dichas alertas o avisos, significa que usted reconoce y acepta dichos cambios.
e. Puede que no todos los Servicios estén disponibles en su país.
f. Para obtener información sobre cómo ponerse en contacto con nosotros, visite nuestro sitio web correspondiente a los Productos en https://www.philips-hue.com/support#contact.
g. Toda disposición destinada a seguir en vigor (de forma expresa o no) tras la duración o finalización de los Servicios, seguirá en vigor.
11. Condiciones aplicables a determinados Productos, determinados Servicios o determinados países.
Esta cláusula 11 establece condiciones adicionales aplicables a determinados Productos, determinados Servicios o determinados países. Si hay alguna diferencia entre esta cláusula 11 y cualquier otra disposición de estas Condiciones que no sea esta cláusula 11, prevalecerá esta cláusula 11.
• Turquía: El número de teléfono local es 0850 390 19 22 y el Aviso de Privacidad está disponible aquí https://www.philips-hue.com/tr-tr/support/legal/privacy-policy
• Acceso Anticipado: Al habilitar el "Acceso Anticipado" a determinadas características de la aplicación, acepta obtener un acceso anticipado a dichas características antes de que se pongan a disposición de todos los usuarios (“Características de Acceso Anticipado”) que tienen una mayor probabilidad de contener errores, fallos u otros problemas que no suelen estar asociados al lanzamiento estándar para todos los usuarios de la aplicación (“Lanzamiento Estándar”). Las Características de Acceso Anticipado se proporcionan "tal cual" y "según disponibilidad" y nosotros, nuestros afiliados, licenciatarios y/o proveedores no proporcionamos ningún tipo de garantía ni asumimos ningún compromiso sobre las Características de Acceso Anticipado (incluido el contenido, funciones específicas, o disponibilidad, fiabilidad o capacidad para satisfacer sus necesidades) puesto que siempre existe la posibilidad de que algo no funcione como estaba previsto. No tenemos la obligación de incorporar las Características de Acceso Anticipado al Lanzamiento Estándar y podemos hacer cambios en las Características de Acceso Anticipado o cancelar su lanzamiento. Lo que se publique en la versión estándar podría diferir de las características de Acceso Anticipado. Usted entiende y acepta que la terminación de su uso de las Características de Acceso Anticipado es su único derecho y recurso con respecto a cualquier disconformidad que pueda tener con el uso de las Características de Acceso Anticipado, sujeto al Aviso de Privacidad. Si por desgracia sucede que las Características de Acceso Anticipado no funcionan, le rogamos que acepte nuestras más sinceras disculpas. Sin duda, entendemos que es algo desafortunado y molesto. Si en algún momento desea cancelar el acceso a las Características de Acceso Anticipado, puede desactivarlas en su aplicación (cuando sea posible) o puede borrar y volver a instalar la aplicación. Esta sección sobre el Acceso Anticipado será aplicable en lo que se refiere a las Características de Acceso Anticipado hasta el Lanzamiento Estándar de las mismas o su cancelación (lo que ocurra primero).
• Términos Adicionales de Hue Secure: los Servicios Hue Secure están disponibles en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia, Grecia, España, Portugal, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia, Rumanía, Serbia, Eslovenia y Eslovaquia y, además, los Términos adicionales de Hue Secure establecidos en el Anexo 1 se aplicarán a su uso de los productos Hue Secure aplicables y de los servicios Hue Secure.
• Estados Unidos: Aviso para residentes de California: Según la sección 1789.3 del Código Civil de California, los residentes de California tienen derecho a la siguiente notificación de derechos al consumidor: Si tiene alguna pregunta o reclamación con respecto a nuestro sitio web o a estas Condiciones, envíe una consulta a nuestro enlace "Contacto" en https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. También puede ponerse en contacto con nosotros escribiendo a Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, Nueva Jersey 08807, EE. UU. o llamando a Signify al 1 (800) 555-0050. Los residentes de California pueden llegar a la unidad de asistencia para quejas de la división de servicios al consumidor del Departamento de Asuntos del consumidor de California por correo a 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, EE. UU. o por teléfono a (916) 445-1254 o (800) 952-5210.
• Capacidades del sensor de movimiento: Si reside en una jurisdicción diferente a las especificadas anteriormente (en el tercer punto de la sección 11), es posible que aún pueda usar los sensores de movimiento de Hue para recibir notificaciones a través de nuestra aplicación, acceder al historial del evento y activar alarmas de luz (“Capacidades del sensor de movimiento”). Si es así, dichas Capacidades de Sensor de Movimiento están incluidas en la sección de Servicios, en conformidad con estos Términos y, además de los mismos, los siguientes términos adicionales se aplican a su uso: (i) es su responsabilidad obtener, configurar y mantener los requisitos técnicos y de otro tipo estrictamente de acuerdo con las instrucciones y especificaciones que ponemos a su disposición; (ii) no monitoreamos y no respondemos a ninguna información y eventos recibidos mientras usa las capacidades del sensor de movimiento. Depende exclusivamente de usted (o de su Usuario autorizado) tomar medidas en respuesta a cualquier notificación que reciba (incluido ponerse en contacto con la policía o el servicio de respuesta de emergencia correspondiente); (iii) si sus sensores están fuera del rango de detección o están obstaculizados u obstruidos por paredes, muebles u otros objetos, puede recibir notificaciones falsas o fallas de detección además de interrupciones (temporales) debido al mantenimiento del sistema, fallas u otras circunstancias. No aseguramos ni garantizamos el uso ininterrumpido; (iv) en la medida máxima permitida por la ley, por el presente, renunciamos expresamente a cualquier responsabilidad relacionada con el uso que usted realice de las capacidades del sensor de movimiento, incluido cualquier uso contrario a las leyes aplicables; y (v) no hacemos ninguna representación o garantía de que las capacidades del sensor de movimiento reducirán o evitarán la ocurrencia de eventos no deseados, como intrusos o robos, y usted acepta no confiar en ello para evitar o minimizar tales ocurrencias de hechos o sus consecuencias. Debe protegerse contra cualquier riesgo de pérdida con la cobertura de seguro adecuada. Las capacidades del sensor de movimiento incluyen la posibilidad de capturar datos que podrían considerarse datos personales en su país. En la medida en que estos datos sean considerados como datos personales, usted será responsable del cumplimiento de la legislación de privacidad que le sea aplicable.
• Pago a través de su Tienda de Aplicaciones:
o Si paga alguna tarifa (relacionada con los Servicios o con cualquier otro servicio que ofrezcamos además de los mismos que no esté especificado de otra manera en las presentes Condiciones, usted paga los "Servicios de Pago") desde nuestra aplicación a través de la tienda de aplicaciones correspondiente (ya sea Apple App Store o Google Play Store) que utiliza ("Su Tienda de Aplicaciones"), puede seguir los métodos de pago que elija en Su Tienda de Aplicaciones y cualesquiera condiciones de los mismos.
o En caso de que no recibamos su pago (por los Servicios de Pago) a través de Su Tienda de Aplicaciones, nos reservamos el derecho de cancelar los Servicios de Pago pertinentes.
12. Términos de usuario final requeridos por Apple.
Si ha descargado la aplicación Hue de la App Store de Apple, Inc. ("Apple") o si utiliza la aplicación Hue en un dispositivo iOS, reconoce que ha leído, entendido y aceptado el siguiente aviso relativo a Apple. Estas Condiciones son únicamente entre usted y nosotros, no con Apple, y Apple no es responsable de los Servicios ni del contenido de los mismos. Apple no tiene obligación alguna de prestar servicios de mantenimiento y asistencia con respecto a la aplicación Hue. En caso de que la aplicación Hue no cumpla alguna de las garantías aplicables, puede notificarlo a Apple y Apple le reembolsará el precio de compra de la aplicación Hue; y, en la medida máxima permitida por la legislación aplicable, Apple no tiene ninguna otra obligación de garantía con respecto a la aplicación Hue. Apple no es responsable de atender ninguna reclamación suya o de terceros relacionada con la aplicación Hue o su posesión y/o uso de la aplicación Hue, incluidas: (a) reclamaciones de responsabilidad por productos defectuosos; (b) cualquier reclamación de que la aplicación Hue no cumple con cualquier requisito legal o normativo aplicable; y (c) reclamaciones derivadas de la legislación de protección al consumidor o similar. Apple no se hace responsable de la investigación, defensa, resolución y liquidación de cualquier reclamación de terceros en la que se alegue que la aplicación Hue y/o su posesión y uso de la aplicación Hue infringen los derechos de propiedad intelectual de dicho tercero. Al utilizar la aplicación Hue, usted se compromete a cumplir las condiciones aplicables de terceros. Apple, y las filiales de Apple, son terceros beneficiarios de estas Condiciones, y tras su aceptación de estas Condiciones, Apple tendrá derecho (y se considerará que ha aceptado el derecho) a hacer cumplir estas Condiciones frente a usted como tercero beneficiario de los mismos. El permiso de uso de la sección 2a se limita a un derecho intransferible a utilizar la aplicación Hue para controlar y supervisar sus Productos en cualquier producto de la marca Apple.
versión de septiembre de 2025 - aplicable desde la Aplicación 5
