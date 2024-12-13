Para verificar si tu fuente de alimentación es elegible para reemplazo, primero desenchufa el producto o apágalo.

En el frente de la fuente de alimentación, aparecerá un código de producción de cuatro dígitos, con el formato AASS. “AA” se refiere al año y “SS” se refiere al número de la semana. Junto a este código, aparecerá un número de pieza y un rango de voltaje.

Las siguientes combinaciones se ven afectadas por este programa de sustitución:

Descripción Vendido con Voltaje Número de pieza Código de producción Fuente de alimentación de 40 W Paquete básico o por separado 220 V–240 V S040WN2400167 2038 e inferior Fuente de alimentación de 40 W Paquete básico o por separado 100 V–120 V S040VN2400167 2037 e inferior Fuente de alimentación de 40 W Tira de luz para exterior de 5 m 220 V–240 V E040FP2400167 2051 e inferior Fuente de alimentación de 40 W Tira de luz para exterior de 5 m 100 V–120 V S040VN2400167 2044 e inferior Fuente de alimentación de 20 W Tira de luz para exterior de 2 m 220 V–240 V S024BI2400083 2143 e inferior Fuente de alimentación de 20 W Tira de luz para exterior de 2 m 100 V–120 V S024BI2400083 2146 e inferior

Ejemplo:

Compraste un bolardo Calla, que incluía una fuente de alimentación de 40 W. La fuente de alimentación, que es de 220 V a 240 V, tiene el número de pieza “S040WN2400167”. Tu fuente de alimentación podría estar afectada. Para confirmarlo, los primeros dos dígitos (es decir, el año) es inferior a 20 o las dos siguientes condiciones son verdaderas simultáneamente:

Los dos primeros dígitos del código son 20.

Los dos últimos dígitos del código son 38 o inferior.

Entonces, en este ejemplo, la fuente de alimentación con el número de pieza S040WN2400167 puede tener diferentes códigos de producción.

La fuente de alimentación con código de producción 2038 se ve afectada.

La fuente de alimentación con código de producción 2111 no se ve afectada.