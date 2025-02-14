Cara mengonfigurasi Philips Hue dengan Apple Home

Gunakan teknologi Siri dan Apple HomeKit untuk mengontrol lampu dan melengkapi rumah pintar Anda.
Hal-hal yang Anda perlukan
Sebelum menambahkan Hue ke HomeKit, pastikan Anda telah mempersiapkan semuanya.
Hue Bridge
Hue Bridge, jantungnya sistem Philips Hue, memungkinkan HomeKit "berbicara" dengan lampu Anda.
Lampu Philips Hue
Bohlam pintar, lampu, fitting plafon, apa pun — semua lampu Philips Hue kompatibel dengan Apple Home.
Perangkat iOS dengan aplikasi Apple Home
Pastikan Anda telah mengunduh aplikasi Home di perangkat Anda, baik itu iPad atau iPhone.
Hal-hal yang perlu Anda lakukan
- Buka Philips Hue app lalu buka Pengaturan > Asisten suara.
- Ketuk Siri & HomeKit.
- Ketuk Konfigurasi.
- Pilih rumah yang ingin Anda sambungkan.
- Tekan tombol di tengah Hue Bridge Anda untuk menyambungkan.
- Ketuk Pindai kode untuk memindai kode HomeKit di bagian belakang Bridge Anda.
- Lampu Anda akan muncul di ruang default aplikasi Home. Atur dan kelompokkan lampu ke dalam ruang sesuai dengan lokasi fisiknya di rumah Anda.
Hal-hal yang perlu Anda lakukan
- Buka Philips Hue app lalu buka Pengaturan > Rumah pintar & suara.
- Ketuk Mulai.
- Ketuk Siri & Apple Home.
- Ketuk Konfigurasi.
- Ketuk Berikutnya dan masuk dengan akun Hue Anda.
- Pilih Rumah yang ingin Anda sambungkan, atau buat yang baru.
- Ikuti petunjuk di layar untuk mengatur lampu Anda di aplikasi Apple Home.
- Ketuk Selesai.
Lampu Anda akan muncul di ruang default aplikasi Home. Atur dan kelompokkan lampu ke dalam ruang sesuai dengan lokasi fisiknya di rumah Anda.
Sudah tersambung. Ingin beralih ke Matter? Dapatkan petunjuknya.
Cukup katakan, "Hai Siri..."
Semua sudah siap, cobalah beberapa perintah suara yang paling populer!
"Nyalakan lampu."
"Matikan lampu lantai bawah."
"Nyalakan lampu meja saya."
"Nyalakan lampu biru muda di ruang keluarga."
“Atur Savanna sunset di ruang belajar.”
“Redupkan lampu hingga 10%.”
Tanya jawab
Saya sudah terhubung ke Apple Home, tetapi saya ingin menggunakan Matter. Bagaimana cara mengubahnya?
Saya sudah terhubung ke Apple Home, tetapi saya ingin menggunakan Matter. Bagaimana cara mengubahnya?
Hue Bridge saya tidak dapat ditemukan di HomeKit.
Hue Bridge saya tidak dapat ditemukan di HomeKit.
Apa yang dimaksud dengan Apple HomeKit?
Apa yang dimaksud dengan Apple HomeKit?
Dapatkah saya mengontrol lampu saat tidak berada di rumah dengan aplikasi Home?
Dapatkah saya mengontrol lampu saat tidak berada di rumah dengan aplikasi Home?
Bagaimana jika lampu saya di aplikasi Hue tidak cocok dengan aplikasi Home saya?
Bagaimana jika lampu saya di aplikasi Hue tidak cocok dengan aplikasi Home saya?
Kompatibel dengan Matter
Anda juga dapat terhubung ke Apple Home dengan Matter. Protokol ini mudah, aman, dan dibangun untuk masa depan rumah pintar.
Dapatkan dukungan
Kami selalu siap membantu! Jika Anda memerlukan dukungan lebih lanjut dalam pemasangan Philips Hue dan Apple Home, lihat tanya jawab lainnya atau hubungi kami.