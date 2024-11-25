Philips Hue アカウント

Philips Hueの必要不可欠な要素であるアカウントにより、あなたとあなたが許可した人だけが確実にあなたのHueシステムにアクセスできるようになります。
お客様のプライバシーが最優先です
Philips Hueアカウントによって、Philips Hueシステムの所有者を安全に識別することができ、製品にアクセスできるユーザーやアプリケーションを管理できます。そのためにはPhilips Hueアカウントを作成する必要があります。データの管理方法につきましては プライバシーに関する告知をご参照ください
ユーザーアクセスを管理する
アプリケーション、スマート エコシステム、ユーザーなど、誰がPhilips Hueシステムにアクセスできるかを確認・コントロールしましょう。ユーザーにコントロールしてもらいたい内容 (照明のみ、照明とセキュリティ デバイス、またはすべて) に基づいて権限を付与しましょう。
強化されたセキュリティ層
アカウントを使用すると、Philips Hueシステムの所有者を特定するためのより確実な方法が得られます。アカウントにログインするときに2要素認証を設定することもできます。
どこからでも照明をコントロール
アカウントとブリッジを使用すると、外出先からのコントロールが可能です。どこからでも照明のオン/オフを切り替えたり、セキュア システムにチェックインしたり、Philips Hueアプリの設定を調整したりできます。
複数のブリッジをコントロール
ブリッジを複数お持ちですか？今年の後半には、複数のブリッジを1つのアカウントに集約し、それらをホームに分類してシステムを整理できるようになります。
ユーザー権限を比較する
Philips Hueアカウントでユーザーに割り当てることができる権限は4種類あります。どの権限を持っているかに関係なく、インターネットがダウンしているときでも、いつでも照明を制御できます。
インターネットなしで照明をコントロール
ライト、センサーやスイッチ¹ を追加または削除
ルームとゾーンの作成、編集、削除
オートメーションの作成、編集、削除
同期: Hue アプリをSpotifyとリンク
同期: 開始・停止
セキュア: 警備状態を有効化または解除
セキュア: カメラのライブフィードとビデオ クリップを表示
セキュア: イベントのタイムラインを表示
セキュア: プッシュ通知の受信
セキュア: カメラ設定を管理
セキュア: プランに加入
セキュア: セキュリティデバイスの削除
ブリッジの追加または削除
ホームの作成、名前変更、削除
ユーザー権限を管理
Philips Hueアカウントでできること
Philips Hue + Spotify
Philips HueとSpotifyのアカウントをリンクすると、照明を音楽に連動させて楽しむことができます。Hueアプリの [同期] タブでスタートすれば、お部屋があなただけのコンサート会場になります。
スマート ホーム アシスタント
Philips Hue アカウントをスマート ホーム アシスタントに接続すれば、照明が音声コマンドに反応するようになります。言葉で伝えるだけで、スマート ホーム アシスタントが実行してくれます。手を使う必要はありません。
スマート ホーム セキュリティ
スマートホームセキュリティ製品と機能のコレクションであるPhilips Hueセキュアにアクセスしましょう。
よくある質問
Hue アカウントはどのように作成するのですか。
Hue アカウントはどのように作成するのですか。
Hue アカウントにサインアップした場合、私が提供した情報はどうなりますか。
Hue アカウントにサインアップした場合、私が提供した情報はどうなりますか。
Hue アカウントを複数のデバイスで使用することはできますか。
Hue アカウントを複数のデバイスで使用することはできますか。
Hue アカウントの作成にはどのような情報が必要ですか。
Hue アカウントの作成にはどのような情報が必要ですか。
Hue アカウントへのサインインには 2 段階認証が必要ですか。
Hue アカウントへのサインインには 2 段階認証が必要ですか。
Hue アカウントにサインアップすると、マーケティング情報が送られきますか。
Hue アカウントにサインアップすると、マーケティング情報が送られきますか。
1 デバイスがPhilips Hue セキュアセットアップの一部である場合、デバイスを削除できるのは、セキュリティ: 詳細権限または管理者権限を持つユーザーのみです。