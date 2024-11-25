Philips Hue アカウント

Philips Hueアカウントによって、Philips Hueシステムの所有者を安全に識別することができ、製品にアクセスできるユーザーやアプリケーションを管理できます。そのためにはPhilips Hueアカウントを作成する必要があります。データの管理方法につきましては プライバシーに関する告知をご参照ください