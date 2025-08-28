Google Home アプリを開きます。

左上隅にあるプラス (+) のアイコンをタップします。

[デバイスの設定] をタップします。

[Google と連携可能] をタップします。

次の画面で、リストから「Philips Hue」を選択します。スクロールして見つけるか、画面上部の検索バーに「Philips Hue」と入力してください。

Philips Hue アカウントのページにリダイレクトされます。[はい] をタップして、Google Home アプリに Hue ライトをコントロールする権限を付与します。アプリは Philips Hue を Google アシスタント にリンクします。