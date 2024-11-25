Contas Philips Hue

Uma parte essencial da Philips Hue, a sua conta garante que apenas você — e aqueles que autoriza — tenham acesso ao seu sistema.
A sua privacidade é uma prioridade para nós
Uma conta Philips Hue é uma forma segura de identificar o proprietário de um sistema Philips Hue. E permite gerir que usuários e aplicativos têm acesso aos seus produtos. Em breve, precisará de criar uma conta Philips Hue. Quer saber mais sobre como gerimos os seus dados? Leia o Aviso de Privacidade
Gerir o acesso dos utilizadores
Veja (e controle!) quem tem acesso ao seu sistema Philips Hue, seja um aplicativo, um ecossistema inteligente ou um usuário. Ajuste as permissões com base no que você deseja que o usuário controle – apenas as luzes, luzes e dispositivos de segurança ou tudo.
Adicione uma camada extra de segurança
As contas oferecem-nos uma maneira mais robusta de identificar o proprietário de um sistema Philips Hue. Você pode até configurar a autenticação de dois fatores ao fazer login na sua conta.
Controle as suas luzes a partir de qualquer local
Com uma conta e uma Hue Bridge, terá acesso ao controlo Fora de casa. Ligue e desligue as luzes, verifique o seu sistema Secure ou ajuste as suas definições na Philips Hue app em qualquer lugar.
Controlar múltiplas Hue Bridges
Tem mais de uma Hue Bridge? Ainda este ano, poderá adicionar várias Hue Bridges a uma conta e organizá-las em Casas para manter o seu sistema organizado.
Compare as permissões de utilizador
Existem quatro tipos de permissões que pode atribuir aos usuários na sua conta Philips Hue. Não importa quais as permissões que tiver, poderá controlar as luzes, mesmo quando a Internet estiver desligada.
Controle luzes sem internet
Adicionar ou eliminar luzes, sensores e interruptores¹
Criar, editar e remover Divisões e Zonas
Criar, editar e remover automações
Sync: associar a aplicação ao Spotify
Sync: Iniciar ou parar
Secure: Ativar ou desativar o sistema
Secure: ver o feed em direto e os videoclipes da câmara
Secure: ver a cronologia de eventos
Secure: receber notificações
Secure: gerir definições da câmara
Secure: subscrever um plano
Secure: eliminar dispositivos de segurança
Adicionar ou remover ponte
Criar, mudar o nome, eliminar Casa
Gerir as permissões do usuário
O que pode fazer com contas Philips Hue
Philips Hue + Spotify
Vincule as suas contas Philips Hue e Spotify para ver as suas luzes reagirem à música. Use o guia Sincronizar na aplicação Hue para começar e transformar a sala num concerto pessoal.
Assistentes de casa inteligente
Ligue a sua conta Philips Hue a um assistente de casa inteligente e deixe as sua iluminação reagir ao seu comando. Diga o que fazer e elas farão: olhe, sem mãos!
Segurança da sua casa inteligente
Obtenha acesso ao Philips Hue Secure, a nossa coleção de produtos e recursos de segurança residencial inteligente.
Perguntas e respostas
Como posso criar uma conta Hue?
Como posso criar uma conta Hue?
Se eu me inscrever numa conta Hue, o que acontece com as informações que fornecer?
Se eu me inscrever numa conta Hue, o que acontece com as informações que fornecer?
Posso utilizar minha conta Hue em vários dispositivos?
Posso utilizar minha conta Hue em vários dispositivos?
Que informações requer uma conta Hue?
Que informações requer uma conta Hue?
A autenticação de dois fatores é necessária para iniciar sessão numa conta Hue?
A autenticação de dois fatores é necessária para iniciar sessão numa conta Hue?
Receberei comunicações de marketing assim que me inscrever numa conta Hue?
Receberei comunicações de marketing assim que me inscrever numa conta Hue?
1 Se um dispositivo fizer parte de uma configuração Philips Hue Secure, apenas um utilizador com permissões de Segurança: avançada ou Administrador poderá eliminá-lo.