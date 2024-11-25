Contas Philips Hue

Contas Philips Hue

Uma parte essencial da Philips Hue, a sua conta garante que apenas você — e aqueles que autoriza — tenham acesso ao seu sistema. 

A sua privacidade é uma prioridade para nós

Uma conta Philips Hue é uma forma segura de identificar o proprietário de um sistema Philips Hue. E permite gerir que usuários e aplicativos têm acesso aos seus produtos. Em breve, precisará de criar uma conta Philips Hue. Quer saber mais sobre como gerimos os seus dados? Leia o Aviso de Privacidade

 

Aplicativo Hue mostrando o ecrã Gerir membros

Gerir o acesso dos utilizadores

Veja (e controle!) quem tem acesso ao seu sistema Philips Hue, seja um aplicativo, um ecossistema inteligente ou um usuário. Ajuste as permissões com base no que você deseja que o usuário controle – apenas as luzes, luzes e dispositivos de segurança ou tudo.

Ilustração de um cadeado

Adicione uma camada extra de segurança

As contas oferecem-nos uma maneira mais robusta de identificar o proprietário de um sistema Philips Hue. Você pode até configurar a autenticação de dois fatores ao fazer login na sua conta.

Um homem na aplicação Hue num lado da imagem e uma casa no outro

Controle as suas luzes a partir de qualquer local

Com uma conta e uma Hue Bridge, terá acesso ao controlo Fora de casa. Ligue e desligue as luzes, verifique o seu sistema Secure ou ajuste as suas definições na Philips Hue app em qualquer lugar.

Controlar várias pontes Hue com a conta Hue

Controlar múltiplas Hue Bridges

Tem mais de uma Hue Bridge? Ainda este ano, poderá adicionar várias Hue Bridges a uma conta e organizá-las em Casas para manter o seu sistema organizado.

Compare as permissões de utilizador

Existem quatro tipos de permissões que pode atribuir aos usuários na sua conta Philips Hue. Não importa quais as permissões que tiver, poderá controlar as luzes, mesmo quando a Internet estiver desligada.

Iluminação

Segurança: básica

Segurança: avançada

Administrador

Controle luzes sem internet

Adicionar ou eliminar luzes, sensores e interruptores¹

Criar, editar e remover Divisões e Zonas

Criar, editar e remover automações

Sync: associar a aplicação ao Spotify

Sync: Iniciar ou parar

Secure: Ativar ou desativar o sistema

Secure: ver o feed em direto e os videoclipes da câmara

Secure: ver a cronologia de eventos

Secure: receber notificações

Secure: gerir definições da câmara

Secure: subscrever um plano

Secure: eliminar dispositivos de segurança

Adicionar ou remover ponte

Criar, mudar o nome, eliminar Casa

Gerir as permissões do usuário

O que pode fazer com contas Philips Hue

Aplicativo Hue que apresenta aba de sincronização com o Spotify

Philips Hue + Spotify

Vincule as suas contas Philips Hue e Spotify para ver as suas luzes reagirem à música. Use o guia Sincronizar na aplicação Hue para começar e transformar a sala num concerto pessoal.

Descubra a Philips Hue + Spotify
O Google Nest mini, Apple HomePod mini e Amazon Echo dot em fundo branco.

Assistentes de casa inteligente

Ligue a sua conta Philips Hue a um assistente de casa inteligente e deixe as sua iluminação reagir ao seu comando. Diga o que fazer e elas farão: olhe, sem mãos!

Descubra o controlo de voz
Segurança do sistema de domótica

Segurança da sua casa inteligente

Obtenha acesso ao Philips Hue Secure, a nossa coleção de produtos e recursos de segurança residencial inteligente.

Descubra a o sistema de segurança da sua casa inteligente

Perguntas e respostas

Como posso criar uma conta Hue?

Se eu me inscrever numa conta Hue, o que acontece com as informações que fornecer?

Posso utilizar minha conta Hue em vários dispositivos?

Que informações requer uma conta Hue?

A autenticação de dois fatores é necessária para iniciar sessão numa conta Hue?

Receberei comunicações de marketing assim que me inscrever numa conta Hue?

1 Se um dispositivo fizer parte de uma configuração Philips Hue Secure, apenas um utilizador com permissões de Segurança: avançada ou Administrador poderá eliminá-lo.