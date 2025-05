Sincronize as suas luzes inteligentes

Faça as suas luzes piscar, dançar, reduzir e aumentar o brilho e mudar de cor sincronizadas com o seu ecrã ou som! Aceda ao separador Sync na aplicação Hue para sincronizar com a Philips Hue Play HDMI sync box ou com o Spotify. Para sincronizar as suas luzes, terá de configurar uma área de entretenimento. Verá um espaço pseudo-3D para onde poderá arrastar e largar luzes coloridas para espelhar o seu espaço da vida real.