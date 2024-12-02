Quando as suas luzes inteligentes, câmaras, sensores e aplicações funcionam em conjunto na perfeição, temos uma segurança doméstica ainda mais inteligente. Com uma Hue Bridge, obtém todo o ecossistema Philips Hue Secure.
Segurança residencial inteligente: o sistema
Evite convidados indesejados
Quer vá sair de casa ou dormir, arme o seu sistema Secure com um toque. Não se esqueça de iniciar a automatização de presença do Mimic para que pareça que está em casa se estiver a sair!
Detete quem está lá
As câmaras e os sensores Secure detetarão qualquer movimento que ocorra na sua linha de visão e reagirão instantaneamente com base nas suas definições personalizadas.
Receba imediatamente uma notificação
Descubra exatamente onde e quando o movimento foi detetado com uma notificação enviada diretamente para o seu dispositivo móvel. Com um plano Secure, pode até ver se o movimento foi de uma pessoa, animal, veículo ou encomenda.
Verifique a sua resposta
Verifique a transmissão em direto no Centro de segurança para ver o que (ou quem) acionou o alerta de movimento e depois escolha o que fazer a seguir. Se tiver um plano Secure, também poderá verificar o seu histórico de vídeos guardados na linha cronológica.
Dissuadir potenciais ameaças
Parece suspeito? Acione um alarme que pisque as suas luzes ou acione a sirene da sua câmara Secure com um toque na aplicação. Pode até usar a conversa bidirecional para alertar um potencial intruso ou apenas dizer olá para um rosto amigável.
Controlo total com a Hue app
Já tem as ferramentas, agora aceda às funcionalidades inteligentes! O Centro de segurança na aplicação Hue permite que torne a segurança da sua casa ainda mais inteligente do que nunca com funcionalidades avançadas, automatizações e muito mais.
Obtenha tudo com a Philips Hue Bridge
O Bridge oferece-lhe o conjunto completo de funcionalidades inteligentes para a configuração do Secure, alarmes com luz, automatizações e muito mais, bem como a capacidade de expandir a configuração de segurança doméstica (ou iluminação inteligente).
A sua privacidade é uma prioridade para nós
Encriptação ponto a ponto. Autenticação de dois fatores. Uma palavra-passe exclusiva para aceder aos videoclipes e ao histórico. O Philips HUE Secure foi concebido a pensar na sua privacidade. Quer saber mais sobre como gerimos os seus dados?
Perguntas e respostas
Que produtos Philips Hue funcionam com uma configuração Secure?
O que é necessário para começar a utilizar as funcionalidades de segurança Philips Hue?
O que posso fazer com o meu sistema de segurança se achar que há um intruso na minha casa?
Como um Hue Bridge melhora o meu sistema Secure?
Existe uma versão de avaliação gratuita das funcionalidades pagas do plano Secure?
Não consegue encontrar uma resposta?
*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.