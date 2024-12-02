Assistência

Segurança residencial inteligente: o sistema

Quando as suas luzes inteligentes, câmaras, sensores e aplicações funcionam em conjunto na perfeição, temos uma segurança doméstica ainda mais inteligente. Com uma Hue Bridge, obtém todo o ecossistema Philips Hue Secure.

produtos de segurança para casa inteligente philips hue

Como funciona

Câmara Secure montada acima de uma porta da frente

Evite convidados indesejados

Quer vá sair de casa ou dormir, arme o seu sistema Secure com um toque. Não se esqueça de iniciar a automatização de presença do Mimic para que pareça que está em casa se estiver a sair!

Mulher a acenar do ponto de vista de uma câmara Secure

Detete quem está lá

As câmaras e os sensores Secure detetarão qualquer movimento que ocorra na sua linha de visão e reagirão instantaneamente com base nas suas definições personalizadas.

Homem a ver um vídeo do seu smartphone com auscultadores

Receba imediatamente uma notificação

Descubra exatamente onde e quando o movimento foi detetado com uma notificação enviada diretamente para o seu dispositivo móvel. Com um plano Secure, pode até ver se o movimento foi de uma pessoa, animal, veículo ou encomenda.

Casal a rever imagens de segurança num tablet

Verifique a sua resposta

Verifique a transmissão em direto no Centro de segurança para ver o que (ou quem) acionou o alerta de movimento e depois escolha o que fazer a seguir. Se tiver um plano Secure, também poderá verificar o seu histórico de vídeos guardados na linha cronológica.

Silhueta suspeita a aproximar-se da porta das traseiras

Dissuadir potenciais ameaças

Parece suspeito? Acione um alarme que pisque as suas luzes ou acione a sirene da sua câmara Secure com um toque na aplicação. Pode até usar a conversa bidirecional para alertar um potencial intruso ou apenas dizer olá para um rosto amigável.

Telemóvel a mostrar a interface do sistema Secure

Controlo total com a Hue app

Já tem as ferramentas, agora aceda às funcionalidades inteligentes! O Centro de segurança na aplicação Hue permite que torne a segurança da sua casa ainda mais inteligente do que nunca com funcionalidades avançadas, automatizações e muito mais.

Transferir a partir da App Store Obter no Google Play
Explore a aplicação
Philips Hue Bridge em fundo branco

Obtenha tudo com a Philips Hue Bridge

O Bridge oferece-lhe o conjunto completo de funcionalidades inteligentes para a configuração do Secure, alarmes com luz, automatizações e muito mais, bem como a capacidade de expandir a configuração de segurança doméstica (ou iluminação inteligente).

Comprar uma Bridge
Mãos a ajustar uma câmara Secure branca com suporte de mesa

A sua privacidade é uma prioridade para nós

Encriptação ponto a ponto. Autenticação de dois fatores. Uma palavra-passe exclusiva para aceder aos videoclipes e ao histórico. O Philips HUE Secure foi concebido a pensar na sua privacidade. Quer saber mais sobre como gerimos os seus dados?

Leia o Aviso de Privacidade

Perguntas e respostas

Que produtos Philips Hue funcionam com uma configuração Secure?

O que é necessário para começar a utilizar as funcionalidades de segurança Philips Hue?

O que posso fazer com o meu sistema de segurança se achar que há um intruso na minha casa?

Como um Hue Bridge melhora o meu sistema Secure?

Existe uma versão de avaliação gratuita das funcionalidades pagas do plano Secure?

Não consegue encontrar uma resposta?

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho