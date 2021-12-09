Dê largas à sua imaginação e permita que a Philips Hue embeleze o seu espaço exterior. Pode ajustar o ambiente de acordo com qualquer ocasião: uma grande festa, um jantar íntimo ou um momento de relaxamento numa noite de verão.
Desfrute das luzes para exterior Hue
Crie o ambiente de exterior perfeito
Transforme o seu jardim num belo espaço exterior com a Philips Hue. Instale equipamentos de luz colorida, desde iluminação de percursos e apliques a focos, etc., em todo o jardim, aplicando cor e tonalidades luminosas para criar o cenário ideal para um evento de exterior incrível.
Descontraia com luz branca quente a fria
Prolongue as suas noites com a iluminação exterior Philips Hue. Crie o ambiente certo no seu terraço, varanda ou alpendre e relaxe. Desde a luz branca quente de um dia de sol de verão à luz do dia gelada do inverno: desfrute de todas as tonalidades de luz branca adequadas ao seu estado de espírito ao longo do ano.
Luz especial para ocasiões especiais
Vai receber a visita da família ou amigos? Defina as luzes de exterior em função da ocasião. Quer seja um jantar íntimo na varanda, um churrasco no terraço ou uma festa no jardim das traseiras, acrescente um toque de magia a cada situação com a Philips Hue. Crie cenários coloridos ou efeitos dinâmicos com movimentos lentos para desfrutar ao máximo de cada momento especial.
Fácil de instalar e expandir
Ilumine os caminhos escuros, destaque os seus espaços exteriores ou crie um ambiente único no pátio. Faça-o você mesmo com postes ou focos Hue. Este é um sistema de baixa tensão, de utilização segura no seu jardim e fácil de instalar. Esqueça o eletricista: crie e expanda como deseja.
Os produtos para exterior mais populares
Hue White and color ambiance
Pedestal para exterior Calla
Hue White and color ambiance
Foco para exterior Lily
Hue White and color ambiance
Lightstrip Outdoor de 5 metros
Hue
Extensão de cabo para exterior de 5 m
Hue White
Aplique para exterior Lucca
