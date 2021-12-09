Assistência
Embeleze o seu espaço exterior

Dê largas à sua imaginação e permita que a Philips Hue embeleze o seu espaço exterior. Pode ajustar o ambiente de acordo com qualquer ocasião: uma grande festa, um jantar íntimo ou um momento de relaxamento numa noite de verão.

Não sabe o que é a Philips Hue?

Desfrute das luzes para exterior Hue

cores da aplicação hue outdoor

Crie o ambiente de exterior perfeito

Transforme o seu jardim num belo espaço exterior com a Philips Hue. Instale equipamentos de luz colorida, desde iluminação de percursos e apliques a focos, etc., em todo o jardim, aplicando cor e tonalidades luminosas para criar o cenário ideal para um evento de exterior incrível.

Luz quente a fria da Hue Outdoor

Descontraia com luz branca quente a fria

Prolongue as suas noites com a iluminação exterior Philips Hue. Crie o ambiente certo no seu terraço, varanda ou alpendre e relaxe. Desde a luz branca quente de um dia de sol de verão à luz do dia gelada do inverno: desfrute de todas as tonalidades de luz branca adequadas ao seu estado de espírito ao longo do ano.​

aplicação hue outdoor cenários de barbecue

Luz especial para ocasiões especiais

Vai receber a visita da família ou amigos? Defina as luzes de exterior em função da ocasião. Quer seja um jantar íntimo na varanda, um churrasco no terraço ou uma festa no jardim das traseiras, acrescente um toque de magia a cada situação com a Philips Hue. Crie cenários coloridos ou efeitos dinâmicos com movimentos lentos para desfrutar ao máximo de cada momento especial. ​

Vídeo de instalação e expansão Hue Outdoor

Fácil de instalar e expandir

Ilumine os caminhos escuros, destaque os seus espaços exteriores ou crie um ambiente único no pátio. Faça-o você mesmo com postes ou focos Hue. Este é um sistema de baixa tensão, de utilização segura no seu jardim e fácil de instalar. Esqueça o eletricista: crie e expanda como deseja.​

Os produtos para exterior mais populares

Pedestal para exterior Calla

Hue White and color ambiance

Pedestal para exterior Calla
Baixa tensão
Acabamento em preto mate
105 x 252 mm
PSU vendida em separado
Foco para exterior Lily

Hue White and color ambiance

Foco para exterior Lily
LED integrado
Luz branca e colorida
Sistema de baixa tensão - unidade de base
Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Lightstrip Outdoor de 5 metros

Hue White and color ambiance

Lightstrip Outdoor de 5 metros
1x 5 metros de faixa de luz
Luz branca e colorida
Unidade de fonte de iluminação incluída
Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Extensão de cabo para exterior de 5 m

Hue

Extensão de cabo para exterior de 5 m
Extensão
Comprimento de 5 m
Preto
Aplique para exterior Lucca

Hue White

Aplique para exterior Lucca
Inclui lâmpada LED E27
Luz branca quente (2700 K)
Alimentação pela rede
Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Explore as boas-vindas a casa

Automatize as luzes para lhe darem as boas-vindas a casa, ilumine automaticamente o seu jardim e entrada e muito mais.

Saiba mais sobre a Philips Hue

A Philips Hue é o sistema de iluminação sem fios inteligente que lhe permite controlar facilmente a sua luz e criar o cenário ideal para cada momento no interior ou exterior. Anime o seu exterior com uma gama de luzes de exterior de design especial.

Escolha entre a nossa coleção de luzes para exterior - especialmente deenhadas para todas as condições climatéricas.
O coração do seu sistema de iluminação inteligente, a Hue Bridge permite conectar até 50 luzes de interior e exterior e desfrutar de inúmeras possibilidades.
Existem muitas maneiras inteligentes de controlar a iluminação da sua casa, desde a aplicação Philips Hue até interruptores inteligentes sem fios e muito mais.

