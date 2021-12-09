Luz especial para ocasiões especiais

Vai receber a visita da família ou amigos? Defina as luzes de exterior em função da ocasião. Quer seja um jantar íntimo na varanda, um churrasco no terraço ou uma festa no jardim das traseiras, acrescente um toque de magia a cada situação com a Philips Hue. Crie cenários coloridos ou efeitos dinâmicos com movimentos lentos para desfrutar ao máximo de cada momento especial. ​