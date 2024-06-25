Automatize as luzes para lhe darem as boas-vindas a casa, ilumine automaticamente o seu jardim e entrada e muito mais - apenas com a Philips Hue!
Sinta-se bem recebido em casa
Experimente a iluminação de entrada de automóveis Philips Hue
Luzes inteligentes que lhe dão as boas-vindas a casa
Nunca mais regresse a uma casa escura! Configure as suas luzes para acenderem automaticamente quando se aproximar de casa – e desligarem quando sair – com as automações Ao chegar a casa e Sair de casa.
Acenda as luzes com movimento
Acenda as luzes automaticamente quando o sensor para exterior detetar atividade - e sinta-se mais seguro ao redor de sua casa. O sensor para exterior deteta movimento e acende automaticamente as luzes – expondo convidados indesejados e ajudando-o a sentir-se mais seguro ao redor de sua casa.
Faça parecer que está em casa
Fique tranquilo com um toque na Philips Hue app! Crie uma automatização da presença Mimic para simular a sua presença em casa quando está fora, ou ligue e desligue as luzes a partir de qualquer parte do mundo.
Os produtos para exterior mais populares
Hue White and color ambiance
Pedestal para exterior Calla
Hue White
Aplique para exterior Lucca
Hue White
Aplique Turaco Outdoor
Hue White
Poste para exterior Lucca
Explore o embelezamento do jardim
Embeleze o seu espaço exterior
Com a iluminação exterior da Philips Hue, pode transformar o seu jardim para qualquer ocasião com uma bonita e colorida luz inteligente.
Saiba mais sobre a Philips Hue
A Philips Hue é o sistema de iluminação sem fios inteligente que lhe permite controlar facilmente a sua luz e criar o cenário ideal para cada momento no interior ou exterior. Anime o seu exterior com uma gama de luzes de exterior de design especial.
Luminárias de exterior
Escolha entre a nossa coleção de luzes para exterior - especialmente deenhadas para todas as condições climatéricas.
Hue Bridge
O coração do seu sistema de iluminação inteligente, a Hue Bridge permite conectar até 50 luzes de interior e exterior e desfrutar de inúmeras possibilidades.
Controlos
Existem muitas maneiras inteligentes de controlar a iluminação da sua casa, desde a aplicação Philips Hue até interruptores inteligentes sem fios e muito mais.
*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.