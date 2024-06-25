Assistência

Sinta-se bem recebido em casa

Automatize as luzes para lhe darem as boas-vindas a casa, ilumine automaticamente o seu jardim e entrada e muito mais - apenas com a Philips Hue!

Sinta-se bem-vindo ao chegar a casa com Philips Hue

Experimente a iluminação de entrada de automóveis Philips Hue

delimitação geográfica hue outdoor

Luzes inteligentes que lhe dão as boas-vindas a casa

Nunca mais regresse a uma casa escura! Configure as suas luzes para acenderem automaticamente quando se aproximar de casa – e desligarem quando sair – com as automações Ao chegar a casa e Sair de casa.

Aplicação de iluminação Hue Outdoor

Acenda as luzes com movimento

Acenda as luzes automaticamente quando o sensor para exterior detetar atividade - e sinta-se mais seguro ao redor de sua casa. O sensor para exterior deteta movimento e acende automaticamente as luzes – expondo convidados indesejados e ajudando-o a sentir-se mais seguro ao redor de sua casa.

temporizadores da aplicação hue outdoor

Faça parecer que está em casa

Fique tranquilo com um toque na Philips Hue app! Crie uma automatização da presença Mimic para simular a sua presença em casa quando está fora, ou ligue e desligue as luzes a partir de qualquer parte do mundo.

Os produtos para exterior mais populares

Pedestal para exterior Calla

Hue White and color ambiance

Pedestal para exterior Calla
Baixa tensão
Acabamento em preto mate
105 x 252 mm
PSU vendida em separado
Aplique para exterior Lucca

Hue White

Aplique para exterior Lucca
Inclui lâmpada LED E27
Luz branca quente (2700 K)
Alimentação pela rede
Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Aplique Turaco Outdoor

Hue White

Aplique Turaco Outdoor
Inclui lâmpada LED E27
Luz branca quente (2700 K)
Alimentação pela rede
Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Poste para exterior Lucca

Hue White

Poste para exterior Lucca
Inclui lâmpada LED E27
Luz branca quente (2700 K)
Alimentação pela rede
Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Explore o embelezamento do jardim

Melhore o seu espaço

Embeleze o seu espaço exterior

Com a iluminação exterior da Philips Hue, pode transformar o seu jardim para qualquer ocasião com uma bonita e colorida luz inteligente.

Saiba mais sobre a Philips Hue

A Philips Hue é o sistema de iluminação sem fios inteligente que lhe permite controlar facilmente a sua luz e criar o cenário ideal para cada momento no interior ou exterior. Anime o seu exterior com uma gama de luzes de exterior de design especial.

Luminárias de exterior

Luminárias de exterior

Escolha entre a nossa coleção de luzes para exterior - especialmente deenhadas para todas as condições climatéricas.
Hue Bridge

Hue Bridge

O coração do seu sistema de iluminação inteligente, a Hue Bridge permite conectar até 50 luzes de interior e exterior e desfrutar de inúmeras possibilidades.
Controlos

Controlos

Existem muitas maneiras inteligentes de controlar a iluminação da sua casa, desde a aplicação Philips Hue até interruptores inteligentes sem fios e muito mais.

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho