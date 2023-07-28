Use a Alexa para controlar as luzes com a voz e criar automações personalizadas com todos os dispositivos inteligentes da sua casa.
O que necessita
Confirme se tem tudo o que precisa para ligar o Philips Hue à Alexa.
Luzes Philips Hue
Todas as luzes Philips Hue podem ser ligadas à Amazon Alexa e controladas pela mesma.
Dispositivo compatível com Alexa
Quer escolha um ecrã ou uma coluna, precisa de um dispositivo inteligente que funcione com a Alexa.
Aplicação Alexa
Certifique-se de que tem a aplicação Alexa no dispositivo móvel.
Hue Bridge (para funcionalidade total)
Embora possa ligar o Philips Hue à Alexa por Bluetooth, a Hue Bridge dá-lhe acesso a funcionalidades adicionais.
Passos necessários
Existem duas formas de ligar as luzes Hue à Alexa, dependendo se pretende ligar com uma Hue Bridge ou por Bluetooth. Se ligar com uma Hue Bridge, ligará automaticamente através do Matter.
Configurar com a Hue Bridge
- Abra a aplicação Amazon Alexa.
- No separador Mais, toque em Competências e jogos.
- Toque no ícone de pesquisa no canto superior direito.
- Escreva "Philips Hue" na barra de pesquisa. Toque na função Hue.
- Toque em Ativar para utilizar.
- Será redirecionado para a página da conta Philips Hue. Inicie sessão na sua conta.
- Selecione a Hue Bridge que pretende ligar e toque em Seguinte.
- Toque em Concordo e continuar.
- Toque em Fechar.
Configurar a Philips Hue com Bluetooth
- Acenda as luzes inteligentes Philips Hue. Se a Alexa ou a aplicação Alexa disser "Foram encontradas novas luzes", o seu dispositivo está pronto a ser utilizado.
- Se o seu dispositivo Echo não detetar a luz, diga "Alexa, deteta os meus dispositivos". Assim que a sua luz for detetada, diga: "Alexa, liga a primeira luz".
Basta dizer: "Alexa..."
Depois de ligar a Philips Hue à Alexa, teste estes comandos de voz populares!
"Acende as luzes."
"Apaga as luzes do quarto."
"Acende o candeeiro de leitura."
"Acende a luz roxa na sala de estar."
"Define Aurora Ártica na cozinha."
"Reduz as luzes para 30%."
Perguntas e respostas
O Philips Hue é compatível com a Amazon Alexa?
O Philips Hue é compatível com a Amazon Alexa?
Que dispositivos Amazon Alexa posso utilizar para controlar as minhas luzes Philips Hue?
Que dispositivos Amazon Alexa posso utilizar para controlar as minhas luzes Philips Hue?
Porque é que a minha luz Philips Hue não aparece na aplicação Amazon Alexa?
Porque é que a minha luz Philips Hue não aparece na aplicação Amazon Alexa?
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