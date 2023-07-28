Como configurar o Philips Hue com a Amazon Alexa

Como configurar o Philips Hue com a Amazon Alexa

Use a Alexa para controlar as luzes com a voz e criar automações personalizadas com todos os dispositivos inteligentes da sua casa. 

O que necessita

Confirme se tem tudo o que precisa para ligar o Philips Hue à Alexa.

Luzes Philips Hue

Todas as luzes Philips Hue podem ser ligadas à Amazon Alexa e controladas pela mesma.

 

Dispositivo compatível com Alexa

Quer escolha um ecrã ou uma coluna, precisa de um dispositivo inteligente que funcione com a Alexa.

 

Aplicação Alexa

Certifique-se de que tem a aplicação Alexa no dispositivo móvel.

Hue Bridge (para funcionalidade total)

Embora possa ligar o Philips Hue à Alexa por Bluetooth, a Hue Bridge dá-lhe acesso a funcionalidades adicionais.

Passos necessários

Existem duas formas de ligar as luzes Hue à Alexa, dependendo se pretende ligar com uma Hue Bridge ou por Bluetooth. Se ligar com uma Hue Bridge, ligará automaticamente através do Matter.

Configurar com a Hue Bridge

  • Abra a aplicação Amazon Alexa.
  • No separador Mais, toque em Competências e jogos.
  • Toque no ícone de pesquisa no canto superior direito.
  • Escreva "Philips Hue" na barra de pesquisa. Toque na função Hue.
  • Toque em Ativar para utilizar.
  • Será redirecionado para a página da conta Philips Hue. Inicie sessão na sua conta.
  • Selecione a Hue Bridge que pretende ligar e toque em Seguinte.
  • Toque em Concordo e continuar.
  • Toque em Fechar.

Configurar a Philips Hue com Bluetooth

  • Acenda as luzes inteligentes Philips Hue. Se a Alexa ou a aplicação Alexa disser "Foram encontradas novas luzes", o seu dispositivo está pronto a ser utilizado.
  • Se o seu dispositivo Echo não detetar a luz, diga "Alexa, deteta os meus dispositivos". Assim que a sua luz for detetada, diga: "Alexa, liga a primeira luz".

Basta dizer: "Alexa..."

Depois de ligar a Philips Hue à Alexa, teste estes comandos de voz populares!

"Acende as luzes."
"Apaga as luzes do quarto."
"Acende o candeeiro de leitura."
"Acende a luz roxa na sala de estar."
"Define Aurora Ártica na cozinha."
"Reduz as luzes para 30%."
Veja mais comandos de voz da Alexa

Perguntas e respostas

O Philips Hue é compatível com a Amazon Alexa?

Que dispositivos Amazon Alexa posso utilizar para controlar as minhas luzes Philips Hue?

Porque é que a minha luz Philips Hue não aparece na aplicação Amazon Alexa?

Conjunto de lâmpadas Philips Hue, interruptores de luz de casa inteligente e Hue Bridge

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