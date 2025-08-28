Ao ligar as luzes Hue ao Assistente Google, obtém controlo por voz e a possibilidade de reunir todos os dispositivos inteligentes da sua casa.
O que necessita
Obtenha todos os seus equipamentos do Google Home e Philips Hue necessários para configurar.
Luzes Philips Hue
Quer tenha lâmpadas, equipamentos de luz ou todos os itens anteriores, as suas luzes Philips Hue são compatíveis com o Google Home.
Dispositivo compatível com o Assistente Google
Escolha entre uma variedade de produtos Google compatíveis com o Assistente Google ou utilize apenas o seu dispositivo móvel!
Aplicação Google Home
Transfira a aplicação Google Home para o seu dispositivo móvel.
Hue Bridge (para funcionalidade total)
Embora possa ligar o Philips Hue ao Google Home por Bluetooth, a Hue Bridge fornece ainda mais funcionalidades, incluindo o suporte para Matter.
Configurar com a Hue Bridge
- Abra a aplicação Google Home.
- Toque no ícone de adição (+) no canto superior esquerdo.
- Toque em Configurar dispositivo.
- Toque em Funciona com o Google.
- No ecrã seguinte, selecione Philips Hue na lista. Pode deslocar-se até encontrar esta opção ou escrever "Philips Hue" na barra de pesquisa na parte superior do ecrã.
- Será redirecionado para a página da conta Philips Hue. Toque em Sim para conceder permissão à aplicação Google Home para controlar as luzes Hue. A aplicação irá associar o Philips Hue ao Assistente Google.
- Toque no ícone de seta para trás para voltar ao ecrã principal da aplicação Google Home. Todas as suas divisões e luzes Philips Hue serão agora listadas.
Basta dizer: "OK Google..."
Depois de ter ligado o Philips Hue ao Google Home, pode começar a utilizar a sua voz para controlar as luzes!
"Acende as luzes."
"Apaga as luzes da cozinha."
"Acende a luz da mesa de cabeceira."
"Acende o quarto em azul."
"Define Flores de primavera na sala de estar."
"Reduz as luzes para 60%."
Perguntas e respostas
Que dispositivos compatíveis com o Assistente Google posso utilizar para controlar as minhas luzes Philips Hue?
Por que motivo a minha luz Philips Hue não aparece na aplicação Google Home?
O que devo fazer se não conseguir ligar as minhas lâmpadas Philips Hue ao meu Assistente Google através do processo de Configuração Integrada da Google?
Quais são os benefícios de se ligar ao Google Home através do Matter na aplicação Hue?
Como me ligo ao Google Home através do Matter na aplicação Hue?
Que funcionalidades do Google Home são suportadas através do Matter?
Se ativar o Matter para minha integração com o Google Home, perderei parte da configuração atual?
Todos os dispositivos Google Home e Google Nest são compatíveis com o Matter?
Compatível com o protocolo Matter
Ligue mais facilmente ao Assistente Google com o protocolo Matter. Este protocolo é simples, seguro e foi criado para o futuro das casas inteligentes.
Obter suporte
Estamos sempre disponíveis para ajudar. Se precisar de mais ajuda para associar a Philips Hue e o Google Home, consulte mais perguntas e respostas ou contacte-nos.
