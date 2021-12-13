Assistência

Guia de configuração

Como configurar um Hue Tap switch

Ligar com uma Hue Bridge

Com uma Hue Bridge, é possível aceder ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente e a ligação a um Hue Tap switch é simples.

Antes de iniciar a configuração

A Hue Bridge está ligada e foi adicionada à Hue app?

A Hue Bridge já deve estar ligada à alimentação e ao Wi-Fi, e deve ter sido adicionada à Hue app. Se ainda não o fez, primeiro instale a Hue Bridge.

Saiba mais sobre como configurar uma Hue Bridge

Já instalou o Hue Tap switch?

Se não se sentir à vontade com a execução da instalação, consulte o manual fornecido com o Hue Tap switch.

Configurar um Hue Tap switch

  1. Abra a Hue app.
  2. Aceda ao separador Configurações e toque em Acessórios.
Configurações

4. Toque em Adicionar acessório.

Adicionar acessório

4. Toque em Hue Tap switch e siga as instruções apresentadas no ecrã.

5. Assim que a Hue app encontrar o Hue Tap switch, poderá selecionar a Divisão ou Zona que o Hue Tap switch controla, bem como o que os botões fazem.

Hue Tap switch

Precisa de ajuda?

Se precisar de ajuda adicional para configurar o Hue Tap switch, consulte as nossas Perguntas frequentes ou contacte a Assistência Philips Hue.

Perguntas frequentes sobre o Hue Tap switch > 

Ir para a Assistência >

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho