Com uma Hue Bridge, é possível aceder ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente e a ligação a um Hue Tap switch é simples.
Guia de configuração
Como configurar um Hue Tap switch
Ligar com uma Hue Bridge
Antes de iniciar a configuração
A Hue Bridge está ligada e foi adicionada à Hue app?
A Hue Bridge já deve estar ligada à alimentação e ao Wi-Fi, e deve ter sido adicionada à Hue app. Se ainda não o fez, primeiro instale a Hue Bridge.
Já instalou o Hue Tap switch?
Se não se sentir à vontade com a execução da instalação, consulte o manual fornecido com o Hue Tap switch.
Configurar um Hue Tap switch
- Abra a Hue app.
- Aceda ao separador Configurações e toque em Acessórios.
4. Toque em Adicionar acessório.
4. Toque em Hue Tap switch e siga as instruções apresentadas no ecrã.
5. Assim que a Hue app encontrar o Hue Tap switch, poderá selecionar a Divisão ou Zona que o Hue Tap switch controla, bem como o que os botões fazem.
Precisa de ajuda?
Se precisar de ajuda adicional para configurar o Hue Tap switch, consulte as nossas Perguntas frequentes ou contacte a Assistência Philips Hue.
