A Hue Bridge está ligada e foi adicionada à Hue app?

A Hue Bridge já deve estar ligada à alimentação e ao Wi-Fi, e deve ter sido adicionada à Hue app. Se ainda não o fez, primeiro instale a Hue Bridge.

Saiba mais sobre como configurar uma Hue Bridge

Já instalou o Hue Tap switch?

Se não se sentir à vontade com a execução da instalação, consulte o manual fornecido com o Hue Tap switch.