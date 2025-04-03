Assistência

Como configurar uma lâmpada ou um candeeiro Hue

Todos os produtos Hue seguem a mesma configuração fácil do código QR, pelo que pode digitalizar e configurar todos os seus dispositivos Hue ao mesmo tempo.

Leia isto primeiro!

1. Não instale ainda as luzes.
Terá de digitalizar os seus códigos QR, por isso mantenha-os ao seu alcance.

2. Tem mais do que um dispositivo Hue para adicionar?
Mantenha-os todos juntos! Irá efetuar a leitura dos códigos QR de todos os dispositivos durante o mesmo passo.

3. Tem a aplicação Hue?
Transfira-a a partir da loja de aplicações do seu telemóvel.

Transferir a partir da App Store Obter no Google Play
Ligar com uma Hue Bridge
Ligar sem uma Hue Bridge

Ligar com uma Hue Bridge

Instruções de instalação da lâmpada e do candeeiro

A Hue Bridge deve ser ligada e adicionada à sua Hue app. 

Ainda não o fez? Saiba como configurar a Hue Bridge.

 

1. Abra a aplicação Hue.

2. No seu separador Início, toque no ícone de três pontos (…). Em seguida, toque em Adicionar dispositivos

Hue app a apresentar o separador Início com o indicador sobre o ícone de três pontos, Hue app a apresentar o menu de três pontos com o indicador sobre Adicionar dispositivos

Nota: Também pode abrir o separador Definições e, em seguida, tocar em Dispositivos. Toque no ícone de adição (+) azul no canto superior direito.

A aplicação Hue apresenta o separador Definições com um indicador sobre Dispositivos, a aplicação Hue apresenta o menu Dispositivos com um indicador sobre o ícone azul de mais (adicionar)

3. Escolha uma divisão à qual adicionar o botão inteligente.

Hue app a apresentar o ecrã Adicionar dispositivos a divisão que instrui o utilizador para escolher uma divisão

4. Digitalizar o código QR.
     Se tiver mais dispositivos Hue para adicionar, digitalize-os também. Assim que os dispositivos tiverem sido lidos com êxito, toque em Seguinte.

Nota: se o seu produto não tiver um código QR, toque em Sem código QR para o adicionar procurando e utilizando o seu número de série.

A aplicação Hue apresenta o ecrã Adicionar dispositivos com um indicador sobre o botão Digitalizar código QR, a aplicação Hue apresenta o ecrã Digitalizar códigos QR com um indicador sobre o botão Seguinte

5. Instale e ligue as suas luzes.
    Depois de as instalar, toque em Seguinte para ver as luzes da divisão que selecionou.
        

A aplicação Hue apresenta os dispositivos que foram verificados com um indicador sobre o botão Seguinte, a aplicação Hue apresenta um ecrã de confirmação com os dispositivos adicionados

6. Dê um nome às suas luzes. 
    Poderá então dar um nome e selecionar ícones para cada uma das luzes que adicionou.
        

A aplicação Hue apresenta os dispositivos que foram verificados com um indicador sobre o botão Seguinte, a aplicação Hue apresenta um ecrã de confirmação com os dispositivos adicionados

Ligar sem uma Hue Bridge

Instruções de configuração do Bluetooth

1. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado no seu dispositivo móvel.

iPhone a apresentar o Centro de controlo, iPhone a apresentar as definições da Hue app

2. Abra a aplicação Hue.

iPhone a apresentar o Centro de controlo, iPhone a apresentar as definições da Hue app

3. Abra o separador Definições e, em seguida, toque em Dispositivos. Toque no ícone de adição (+) azul no canto superior direito.

iPhone a apresentar o Centro de controlo, iPhone a apresentar as definições da Hue app

4. Digitalizar o código QR. 
    Se tiver mais dispositivos a adicionar, pode efetuar a leitura e configurá-los um de cada vez.

Nota: se o seu produto não tiver um código QR, toque em Sem código QR para o adicionar procurando e utilizando o seu número de série.

iPhone a apresentar o Centro de controlo, iPhone a apresentar as definições da Hue app

Precisa de ajuda?

Consulte as nossas Perguntas frequentes ou contacte a Assistência. 

Ler as FAQ da aplicação Philips Hue >

Ir para a Assistência >

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho