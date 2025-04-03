1. Não instale ainda as luzes.

Terá de digitalizar os seus códigos QR, por isso mantenha-os ao seu alcance.

2. Tem mais do que um dispositivo Hue para adicionar?

Mantenha-os todos juntos! Irá efetuar a leitura dos códigos QR de todos os dispositivos durante o mesmo passo.

3. Tem a aplicação Hue?

Transfira-a a partir da loja de aplicações do seu telemóvel.