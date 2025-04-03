Todos os produtos Hue seguem a mesma configuração fácil do código QR, pelo que pode digitalizar e configurar todos os seus dispositivos Hue ao mesmo tempo.
Como configurar uma lâmpada ou um candeeiro Hue
Leia isto primeiro!
1. Não instale ainda as luzes.
Terá de digitalizar os seus códigos QR, por isso mantenha-os ao seu alcance.
2. Tem mais do que um dispositivo Hue para adicionar?
Mantenha-os todos juntos! Irá efetuar a leitura dos códigos QR de todos os dispositivos durante o mesmo passo.
3. Tem a aplicação Hue?
Transfira-a a partir da loja de aplicações do seu telemóvel.
Ligar com uma Hue Bridge
Instruções de instalação da lâmpada e do candeeiro
A Hue Bridge deve ser ligada e adicionada à sua Hue app.
Ainda não o fez? Saiba como configurar a Hue Bridge.
1. Abra a aplicação Hue.
2. No seu separador Início, toque no ícone de três pontos (…). Em seguida, toque em Adicionar dispositivos
Nota: Também pode abrir o separador Definições e, em seguida, tocar em Dispositivos. Toque no ícone de adição (+) azul no canto superior direito.
3. Escolha uma divisão à qual adicionar o botão inteligente.
4. Digitalizar o código QR.
Se tiver mais dispositivos Hue para adicionar, digitalize-os também. Assim que os dispositivos tiverem sido lidos com êxito, toque em Seguinte.
Nota: se o seu produto não tiver um código QR, toque em Sem código QR para o adicionar procurando e utilizando o seu número de série.
5. Instale e ligue as suas luzes.
Depois de as instalar, toque em Seguinte para ver as luzes da divisão que selecionou.
6. Dê um nome às suas luzes.
Poderá então dar um nome e selecionar ícones para cada uma das luzes que adicionou.
Ligar sem uma Hue Bridge
Instruções de configuração do Bluetooth
1. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado no seu dispositivo móvel.
2. Abra a aplicação Hue.
3. Abra o separador Definições e, em seguida, toque em Dispositivos. Toque no ícone de adição (+) azul no canto superior direito.
4. Digitalizar o código QR.
Se tiver mais dispositivos a adicionar, pode efetuar a leitura e configurá-los um de cada vez.
Nota: se o seu produto não tiver um código QR, toque em Sem código QR para o adicionar procurando e utilizando o seu número de série.
Precisa de ajuda?
Consulte as nossas Perguntas frequentes ou contacte a Assistência.
Ler as FAQ da aplicação Philips Hue >
*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.