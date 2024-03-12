Bez ohľadu na to, aký typ štartovacej súpravy Philips Hue máte, je nastavenie jednoduché. Vezmite žiarovky, zariadenie Hue Bridge a všetko priložené príslušenstvo a začnite svoju cestu za inteligentným osvetlením.
Sprievodca nastavením
Ako nastaviť štartovaciu súpravu
Nastavenie štartovacej súpravy
- Stiahnite si aplikáciu Hue z obchodu App Store alebo Google Play Store.
- Otvorte aplikáciu Hue. Uistite sa, že máte telefón pripojený k rovnakej sieti Wi-Fi ako zariadenie Hue Bridge.
- Podľa pokynov na obrazovke pripojte svoje zariadenie Hue Bridge k aplikácii.
- Po úspešnom pripojení zariadenia Hue Bridge aplikácia Hue vyhľadá svetlá. Nastavenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.
- Ak sa štartovacia súprava dodáva s príslušenstvom, môžete ho jednoducho pridať súčasne so svetlami:
Bližšie informácie o nastavení stmievača Hue Dimmer switch
Potrebujete pomoc?
Ak potrebujete ďalšiu pomoc s nastavením štartovacej súpravy, prejdite si časté otázky alebo sa obráťte na podporu Philips Hue.
Aplikácia Hue – časté otázky >