Sprievodca nastavením

Ako nastaviť štartovaciu súpravu

Bez ohľadu na to, aký typ štartovacej súpravy Philips Hue máte, je nastavenie jednoduché. Vezmite žiarovky, zariadenie Hue Bridge a všetko priložené príslušenstvo a začnite svoju cestu za inteligentným osvetlením.

Pred začatím nastavovania

  1. Pripojte zariadenie Hue Bridge do sieťovej zásuvky.
  2. Zariadenie Hue Bridge pripojte k smerovaču Wi-Fi pomocou priloženého ethernetového kábla.
Pripojenie zariadenia Hue Bridge

3. Počkajte, kým sa rozsvietia prvé dve svetlá.

4. Nainštalujte žiarovky do svietidiel a uistite sa, že sú pripojené k napájaniu.

Nastavenie štartovacej súpravy

  1. Stiahnite si aplikáciu Hue z obchodu App Store alebo Google Play Store.
  2. Otvorte aplikáciu Hue. Uistite sa, že máte telefón pripojený k rovnakej sieti Wi-Fi ako zariadenie Hue Bridge.
  3. Podľa pokynov na obrazovke pripojte svoje zariadenie Hue Bridge k aplikácii.
  4. Po úspešnom pripojení zariadenia Hue Bridge aplikácia Hue vyhľadá svetlá. Nastavenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.
  5. Ak sa štartovacia súprava dodáva s príslušenstvom, môžete ho jednoducho pridať súčasne so svetlami:

Bližšie informácie o nastavení stmievača Hue Dimmer switch

Bližšie informácie o nastavení tlačidla Hue Smart button

Potrebujete pomoc?

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s nastavením štartovacej súpravy, prejdite si časté otázky alebo sa obráťte na podporu Philips Hue. 

