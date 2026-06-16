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Lampor som ingår

Traditionella lampor

Traditionella dimbara lampor

Smart belysning

Smart belysning

Hue Bridge krävs

Nej, men begränsad funktionalitet

Nej, men med begränsningar

Ja

Ja

Kablar

Nolltråd krävs

Kan användas med eller utan neutralledare

Nolltråd krävs

Ingen nolledare krävs

Strömkälla

Elnät

Elnät

Elnät

Batteri (5+ år)

Brytarkompatibilitet

Vipp-, tryckknappsbrytare

Vipp-, tryckknappsbrytare

Vipp-, tryckknappsbrytare

Vipp-, tryckknappsbrytare

Kanaler

1 eller 2 kanaler

1 kanal

n.a.

n.a.

Mått

41 x 37 x 15 mm

41 x 37 x 17 mm

41 x 37 x 17 mm

43 x 38 x 10 mm

Dimring

Nej

Ja

Ja

Ja

Matter-stöd

Ja (som en lampa)

Ja (som en lampa)

Ja, endast via Bridge

Ja, endast via Bridge

Bluetooth

Ja

Ja

Nej

Nej