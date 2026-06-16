Smart styrning för osmarta lampor

Tre pendellampor med icke-smarta ljuskällor som lyser med vitt ljus.

Skaffa smart styrning till dina vanliga "osmarta" lampor med smarta lampknappar och Smart plug.
Ta med dina icke-smarta lampor till ditt Philips Hue-ekosystem för enkel styrning med Hue-appen, röststyrning och automatiseringar.

Köp smart styrning

Få smart styrning

En Philips Hue trådbunden wall switch module i vitt.

På/av-switch

Köp på/av-switch
En Philips Hue trådbunden dimmer switch smart switch module i vitt.

Dimmer switch

Köp dimmer switch
En Philips Hue smart plug i vitt.

Smart plug

Köp Smart plug

Hur man installerar trådbundna brytare

Jämför olika switches

Använd vår praktiska guide för att se vilka brytare som passar dina behov. Utöver switches för icke-smarta lampor har vi också inkluderatvåra två wall switches som är särskilt utformade för Hue smarta lampor.

Trådbunden på/av-switch

1 and 2 channel

Köp trådbunden på/av-switch

Trådbunden Dimmer switch

1 channel

Köp dimmer switch

Trådbunden wall switch

-

Köp wall switch

Wall switch

Battery

Köp wall switch

Lampor som ingår

Traditionella lampor 
Traditionella dimbara lampor 
Smart belysning
Smart belysning

Hue Bridge krävs

Nej, men begränsad funktionalitet
Nej, men med begränsningar
Ja
Ja

Kablar

Nolltråd krävs
Kan användas med eller utan neutralledare
Nolltråd krävs
Ingen nolledare krävs

Strömkälla

Elnät
Elnät
Elnät
Batteri (5+ år)

Brytarkompatibilitet

Vipp-, tryckknappsbrytare
Vipp-, tryckknappsbrytare
Vipp-, tryckknappsbrytare
Vipp-, tryckknappsbrytare

Kanaler

1 eller 2 kanaler
1 kanal
n.a.
n.a.

Mått

41 x 37 x 15 mm
41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 17 mm
43 x 38 x 10 mm

Dimring

Nej
Ja
Ja
Ja

Matter-stöd

Ja (som en lampa)
Ja (som en lampa)
Ja, endast via Bridge
Ja, endast via Bridge

Bluetooth

Ja
Ja
Nej
Nej

Bästsäljare smart styrning

Nyhet
Trådbunden på/av-brytare (1 kanal)

Trådbunden på/av-brytare (1 kanal)

579,00 kr

Nyhet
Trådbunden dimmerbrytare (1 kanal)

Trådbunden dimmerbrytare (1 kanal)

699,00 kr

Nyhet
Trådbunden väggbrytarmodul (1-pack)

Trådbunden väggbrytarmodul (1-pack)

519,00 kr

Wall switch module

Wall switch module

519,00 kr

Smart plug

Smart plug

419,00 kr

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Belysningsidéer i verkligheten

Få inspiration från andra Hue-fans! Gå in på @philipshue på Instagram för att se fler Hue-system, färggranna skapelser och smarta idéer. Dela med dig av dina lösningar med #philipshue

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Se vad Hue kan göra...

En kvinna vid en ytterdörr kommunicerar via en trådbunden Hue-videodörrklocka i svart.

Hemsäkerhet

En kvinna dansar på en uteplats under Hue Festavia globljusslinga som lyser i olika färger

Utomhus

Ett kluster med fyra pendellampor utrustade med Philips Hue Filament-ljuskällor som lyser med varmvitt ljus.

Stämningsbelysning

En kvinna spelar tv-spel med uppslukande underhållningsbelysning bestående av smarta lampor i rött, orange och vitt.

Underhållning

En säng mjukt upplyst av den smarta bordslampan Signe gradient som lyser i blått och orange.

LED-lister

Vanliga frågor om Philips Hue smart styrning

Kräver väggströmbrytarmodulen ett batteri?

Ska jag välja en smart lampa eller smart switch?

Vad gör jag med mina vanliga brytare?

Vad händer om någon släcker med strömbrytaren?

Vad händer om jag har en fysisk dimmerströmbrytare istället för en ljusbrytare?

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