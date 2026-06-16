Skaffa smart styrning till dina vanliga "osmarta" lampor med smarta lampknappar och Smart plug.
Ta med dina icke-smarta lampor till ditt Philips Hue-ekosystem för enkel styrning med Hue-appen, röststyrning och automatiseringar.
Smart styrning för osmarta lampor
Skaffa smart styrning till dina vanliga "osmarta" lampor med smarta lampknappar och Smart plug.
Få smart styrning
Jämför olika switches
Använd vår praktiska guide för att se vilka brytare som passar dina behov. Utöver switches för icke-smarta lampor har vi också inkluderatvåra två wall switches som är särskilt utformade för Hue smarta lampor.
Trådbunden på/av-switch
1 and 2 channelKöp trådbunden på/av-switch
Trådbunden Dimmer switch
1 channelKöp dimmer switch
Trådbunden wall switch
-Köp wall switch
Wall switch
BatteryKöp wall switch
Lampor som ingår
Hue Bridge krävs
Kablar
Strömkälla
Brytarkompatibilitet
Kanaler
Mått
Dimring
Matter-stöd
Bluetooth
Bästsäljare smart styrning
Trådbunden på/av-brytare (1 kanal)
579,00 kr
Trådbunden dimmerbrytare (1 kanal)
699,00 kr
Trådbunden väggbrytarmodul (1-pack)
519,00 kr
Wall switch module
519,00 kr
Smart plug
419,00 kr
Belysningsidéer i verkligheten
Få inspiration från andra Hue-fans! Gå in på @philipshue på Instagram för att se fler Hue-system, färggranna skapelser och smarta idéer. Dela med dig av dina lösningar med #philipshue
@inex_studio_home
@livingby.md
@jellinadetmar
@Neil Walker