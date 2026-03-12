Den trådbundna väggströmbrytarmodulen håller dina Hue-lampor strömförsörjda och kontaktbara – även när den vanliga brytaren stängs av. Modulen är nätströmsdriven – Inga batterier behövs. Modulen, som installeras bakom din befintliga lampströmbrytare, ger dig kontroll över lampor i rum och zoner, eller att växla mellan scener genom att slå på och av brytaren. För väggströmbrytarmodulen krävs en Hue Bridge, som ger ett tillförlitligt Zigbee-nätverk, så att du har kontroll över dina lampor, även när Wi-Fi-nätverket inte är tillgängligt. Mer information finns här: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Håller Hue-belysningen nåbart

Gör befintliga brytare smarta

Styr belysning, rum eller zoner

Utan batteri, kräver neutralledare

Kräver en Hue Bridge