Släpp loss kraften hos den smarta belysningen. Aktivera dina lampor med rörelse. Skapa en scen med ett knapptryck.
Smarta tillbehör gör inte bara smart belysning smartare – de gör livet enklare.
Hue
Bridge
Current price is 526,00 kr, original price is 699,00 kr
Hue
Play HDMI sync box 8K
Current price is 3 604,00 kr, original price is 4 029,00 kr
Smart button
Smart button
Current price is {currentPrice}
Hue
Dimmer switch
Current price is 219,00 kr, original price is 259,00 kr
Hue
Motion sensor
Current price is 436,00 kr, original price is 519,00 kr
Hue
Smart plug
Current price is {currentPrice}
Tillbehör
Tap dial switch mini
Current price is {currentPrice}
Hue
100 W strömförsörjningsenhet för utomhusbruk
Current price is {currentPrice}
Hue
Förlängningskabel för utomhusbruk, 5 m
Current price is {currentPrice}
Hue
Utomhussensor
Current price is {currentPrice}
Hue
Smart plug 3-pack
Current price is {currentPrice}
Hue
Tap dial switch
Current price is {currentPrice}
Lär dig mer om smarta hemtillbehör
Guide till smarta belysningstillbehör
Vad gör Hue Bridge?
Vad gör Hue Bridge?
Behöver jag en Hue Bridge?
Behöver jag en Hue Bridge?
Vilka är de bästa smarta belysningstillbehören?
Vilka är de bästa smarta belysningstillbehören?
Vad kan du göra med en rörelsesensor?
Vad kan du göra med en rörelsesensor?
Vad är skillnaden mellan en kontaktsensor och en rörelsesensor?
Vad är skillnaden mellan en kontaktsensor och en rörelsesensor?
Vad kan man göra med en smart strömbrytare?
Vad kan man göra med en smart strömbrytare?
Vad är en smart plug?
Vad är en smart plug?
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.