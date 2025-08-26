Support
Nya Hue Bridge Pro och Philips Hue Bridge smarta belysningskontrollsystem.

Smarta belysningstillbehör

Släpp loss kraften hos den smarta belysningen. Aktivera dina lampor med rörelse. Skapa en scen med ett knapptryck.
Smarta tillbehör gör inte bara smart belysning smartare – de gör livet enklare.

Flash sale -25%
Närbild på framsidan av Bridge

Hue

Bridge
Enkel installation
Smart kontroll
Lägg till upp till 50 lampor
Styr med rösten
Flash sale -25%
Närbild på framsidan av Play HDMI sync box 8K

Hue

Play HDMI sync box 8K
Synkroniserar ljus med TV-innehåll på 8K 60Hz och 4K 120Hz
Certifierad HDMI 2.1
Skapar en-till-en färgsynkronisering med det som visas på din skärm
Koppla ihop upp till 10 Philips Hue-lampor
Flash sale -25%
Närbild på framsidan av Smart button

Smart button

Smart button
Batteridriven
45 mm
Matt design
Fäst magnetiskt eller med fäste
Flash sale -25%
Närbild på framsidan av Dimmer switch

Hue

Dimmer switch
Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll
Flash sale -25%
Närbild på framsidan av Motion sensor

Hue

Motion sensor
Trådlös installation
Batteridriven
Automatiserar belysningen
Kan monteras var du vill
Flash sale -25%
Närbild på framsidan av Smart plug

Hue

Smart plug
Anslut vilken lampa som helst till ditt Hue-system
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Flash sale -25%
Närbild på framsidan av Tap dial switch mini

Tillbehör

Tap dial switch mini
Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll
Flash sale -25%
Närbild på framsidan av 100 W strömförsörjningsenhet för utomhusbruk

Hue

100 W strömförsörjningsenhet för utomhusbruk
Förlängningssladd
Styrka upp till 100 W
Svart
Flash sale -25%
Närbild på framsidan av Förlängningskabel för utomhusbruk, 5 m

Hue

Förlängningskabel för utomhusbruk, 5 m
Förlängningssladd
Längd 5 m
Svart
Flash sale -25%
Närbild på framsidan av Utomhussensor

Hue

Utomhussensor
Trådlös installation
Batteridriven
Väderbeständig
Automatiserar belysningen
Flash sale -25%
Närbild på framsidan av Smart plug 3-pack

Hue

Smart plug 3-pack
Tänd och släck belysning på olika tider via appen
Smart plug för inomhus
Styr med app eller röst
Styr med Bridge eller Bluetooth
Flash sale -25%
Närbild på framsidan av Tap dial switch

Hue

Tap dial switch
Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll
1-12 av (totalt}

Lär dig mer om smarta hemtillbehör

Nya Hue Bridge Pro och Philips Hue Bridge smarta belysningskontrollsystem. En person som styr Philips Hue smart belysning med Hue-appen på en smartphone. En vit Philips Hue smart button som ligger på ett bord intill en bärbar dator.

Köpguide för Hue Bridge

Bridge eller Bridge Pro? Här är allt du behöver veta om Hue smart light hubs till hjälp för att göra rätt val för din installation.
En person som styr Philips Hue smart belysning med Hue-appen på en smartphone.

Hur man lägger till smarta tillbehör till ett Philips Hue-system

Läs mer om hur du lägger till ett smart tillbehör i ditt smarta belysningssystem från Philips Hue.
En vit Philips Hue smart button som ligger på ett bord intill en bärbar dator.

Så här installerar du en Philips Hue smartknapp

Lär dig att installera smart buttons och strömbrytare för komplett och anpassningsbar kontroll över smarta lampor runtom i ditt hem.

Guide till smarta belysningstillbehör

Vad gör Hue Bridge?

Behöver jag en Hue Bridge?

Vilka är de bästa smarta belysningstillbehören?

Vad kan du göra med en rörelsesensor?

Vad är skillnaden mellan en kontaktsensor och en rörelsesensor?

Vad kan man göra med en smart strömbrytare?

Vad är en smart plug?

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

