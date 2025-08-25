Support

Då hemlarmet får smart belysning

Kameror, kontaktsensorer, dörrklockor och smarta lampor samarbetar för att skydda dina nära och kära – med hjälp av Philips Hue-systemet du redan äger.

En vit Hue-säkerhetskamera placerad på en hylla bredvid en växt

Övervakningskameror

Håll koll på ditt hem hela tiden. Med skarp och tydlig livestream i 2K eller 1080p HD, mörkerseende och en högtalare för tvåvägssamtal och ljudlarm, är dessa kameror dina ögon och öron när du inte är där.

En svart Hue-dörrklocka med kamera monterad på en vägg.

Dörrklocka med kamera

Övervaka din ytterdörr med en smart videodörrklocka. Se, hör och vet vem som är där när som helst, var som helst. När rörelse detekteras tänds dina lampor för ökad synlighet.

Hue-kontaktsensor

Kontaktsensorer

Högsta sinnesro. När den är aktiverad skickar kontaktsensorer en varning – och utlöser till och med lampor – så fort någon öppnar ett fönster, en dörr, ett skåp eller ett kassaskåp. Philips Hue Bridge krävs. 

Ett par granskar övervakningsfilmer på en surfplatta

Planer

Få fler säkerhetsfunktioner, som smarta rörelsedetekteringszoner och tillgång till upp till 60 dagars videohistorik, med ett abonnemang. Välj mellan Basic eller Plus, baserat på dina behov.

Misstänksam silhuett närmar sig bakdörren

Appstyrning

Aviseringar skickas direkt till din telefon. Utlös ljus- eller ljudlarm med ett tryck. Med Philips Hue-appen har du smart hemlarmsäkerhet direkt i handen.

Philips Hue smart hemsäkerhet med end-to-end-kryptering

Få end-to-end-kryptering

Din integritet är vår prioritet. Som standard använder alla Philips Hue Secure-kameror end-to-end-kryptering (E2EE). Video- och ljudklipp och stillbilder krypteras med lösenord som bara du har åtkomst till.

Två smarta Philips Hue-ljuskällor, en Hue Bridge Pro, två Hue-kontaktsensorer och en trådbunden Hue-säkerhetskamera i vitt.

Börja med smart säkerhet

Få allt du behöver för att installera ett smart hemlarmsystem med ett startpaket. Du får alla de bästa funktionerna till bästa pris – och omedelbart skydd av ditt hem och din plånbok.

Anpassa ditt smarta hemsäkerhetssystem

Led lights for your smart home

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

