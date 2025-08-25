Kameror, kontaktsensorer, dörrklockor och smarta lampor samarbetar för att skydda dina nära och kära – med hjälp av Philips Hue-systemet du redan äger.
Då hemlarmet får smart belysning
Övervakningskameror
Håll koll på ditt hem hela tiden. Med skarp och tydlig livestream i 2K eller 1080p HD, mörkerseende och en högtalare för tvåvägssamtal och ljudlarm, är dessa kameror dina ögon och öron när du inte är där.
Dörrklocka med kamera
Övervaka din ytterdörr med en smart videodörrklocka. Se, hör och vet vem som är där när som helst, var som helst. När rörelse detekteras tänds dina lampor för ökad synlighet.
Kontaktsensorer
Högsta sinnesro. När den är aktiverad skickar kontaktsensorer en varning – och utlöser till och med lampor – så fort någon öppnar ett fönster, en dörr, ett skåp eller ett kassaskåp. Philips Hue Bridge krävs.
Planer
Få fler säkerhetsfunktioner, som smarta rörelsedetekteringszoner och tillgång till upp till 60 dagars videohistorik, med ett abonnemang. Välj mellan Basic eller Plus, baserat på dina behov.
Appstyrning
Aviseringar skickas direkt till din telefon. Utlös ljus- eller ljudlarm med ett tryck. Med Philips Hue-appen har du smart hemlarmsäkerhet direkt i handen.
Börja med smart säkerhet
Få allt du behöver för att installera ett smart hemlarmsystem med ett startpaket. Du får alla de bästa funktionerna till bästa pris – och omedelbart skydd av ditt hem och din plånbok.
Anpassa ditt smarta hemsäkerhetssystem
Hue
Bridge
699,00 kr
526,00 kr
Hue
Secure kontaktsensor
769,00 kr
Hue
Secure kontaktsensor
769,00 kr
Hue White and color ambiance
A60 – E27 smart ljuskälla – 800 (2-pack)
1159,00 kr
695,40 kr
Hue
Förlängningskabel för utomhusbruk, 5 m
239,00 kr
Hue
Secure trådbunden kamera med bordsstativ
1959,00 kr
Hue
Secure "anti-drop"-kabel
169,00 kr
Hue White and color ambiance
Lily spotlight för utomhusbruk
1729,00 kr
Frågor och svar om hemsäkerhet
Vilka Secure-kameror finns tillgängliga?
Vilka Secure-kameror finns tillgängliga?
Vad behöver jag för att börja använda Philips Hue säkerhetsfunktioner?
Vad behöver jag för att börja använda Philips Hue säkerhetsfunktioner?
Vilka Philips Hue-produkter fungerar med en Secure-inställning?
Vilka Philips Hue-produkter fungerar med en Secure-inställning?
Kan jag lägga till Secure-enheter i min Bluetooth-styrda Philips Hue-installation?
Kan jag lägga till Secure-enheter i min Bluetooth-styrda Philips Hue-installation?
Finns det en kostnadsfri testversion av Secure-planens betalda funktioner?
Finns det en kostnadsfri testversion av Secure-planens betalda funktioner?
Hittar du inte svaret?
Hittar du inte svaret?
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.