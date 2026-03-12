Inkorporera dina icke-smarta lampor i ditt Philips Hue-ekosystem för smidig kontroll och bekvämlighet. Den trådbundna på/av-brytaren ger dig kontroll över de flesta vanliga ljuskällor och lampor utöver dina befintliga Hue-lampor, i en enda sömlös upplevelse. du behöver inte byta ut dina antika ljuskronor eller designerlampor. Gör lamporna du gillar smarta! Du har kontroll över dessa via Hue-appen med röstassistenter, eller direkt från din väggbrytare. Ställ in timers och scheman enligt dina dagliga vanor. Den kompakta modulen installeras bakom den vanliga brytaren och är nätströmsdriven – Inget batteri behövs. Med Hue-ekosystemet, baserat på ett tillförlitligt Zigbee-nätverk, har du alltid kontroll över dina lampor, även när Wi-Fi-nätverket är otillgängligt. Mer information finns här: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Gör icke-smarta lampor smarta

Styr smarta och icke-smarta lampor

Ställ in timers och scheman

Utan batteri, kräver neutralledare

Frigör mer med en Hue Bridge