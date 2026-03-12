Trådbunden på/av-brytare (1 kanal)
Nuvarande pris är 579,00 kr
Nuvarande pris är 579,00 kr
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Om Trådbunden på/av-brytare (1 kanal)
Inkorporera dina icke-smarta lampor i ditt Philips Hue-ekosystem för smidig kontroll och bekvämlighet. Den trådbundna på/av-brytaren ger dig kontroll över de flesta vanliga ljuskällor och lampor utöver dina befintliga Hue-lampor, i en enda sömlös upplevelse. du behöver inte byta ut dina antika ljuskronor eller designerlampor. Gör lamporna du gillar smarta! Du har kontroll över dessa via Hue-appen med röstassistenter, eller direkt från din väggbrytare. Ställ in timers och scheman enligt dina dagliga vanor. Den kompakta modulen installeras bakom den vanliga brytaren och är nätströmsdriven – Inget batteri behövs. Med Hue-ekosystemet, baserat på ett tillförlitligt Zigbee-nätverk, har du alltid kontroll över dina lampor, även när Wi-Fi-nätverket är otillgängligt. Mer information finns här: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Gör icke-smarta lampor smarta
- Styr smarta och icke-smarta lampor
- Ställ in timers och scheman
- Utan batteri, kräver neutralledare
- Frigör mer med en Hue Bridge
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103111630
Design och finish
- Färg
- Vitt
- Material
- Syntet
Hållbarhet
- Nominell livslängd
- 25 000
Miljö
- Driftsfuktighet
- 20 %<H<70 % (icke-kondenserande)
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Hue Switch medföljer
- Ja
- Mittpunkt
- Ja
Garanti
- 2 år
- Ja
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Sovrum, Matrum, Funktionell, Korridor, Hemmakontor, Kontor, Vardagsrum
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103111630
- Nettovikt
- 0,01 kg
- Bruttovikt
- 0,05 kg
- Höjd
- 140 mm
- Längd
- 88 mm
- Bredd
- 45 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004296701
Förpackningsinformation
- EAN
- 8721103111630
Strömförbrukning
- Effekt
- 0,6
Produktens mått och vikt
- Total höjd
- 16,8 mm
- Total längd
- 41 mm
- Total bredd
- 37,3 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Nätström
- 220–240 V
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass III – säker extralåg spänning
- UL våt/fuktig/torr plats
- Dry location
- Radiofrekvensdetektering
- Ej tillämpligt
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Ja
- Monteringsalternativ
- Vägg, Tak
Ljuskällan
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Strömbrytaren
- Inställningsbara knappar
- 1
- Livslängd
- 25,000 clicks
- Monteringsalternativ
- vägg
- Kablar som stöds
- Neutral trådbunden
- Utgångskanal
- 1 kanal
- Typ av brytare som stöds
- Tryck, Vippbrytare
- Lampbelastning
- 6 A
- Dimmerbelastning
- Ej tillämpligt
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 12.0 och senare, iOS 17 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 48 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubbar (Thread Border-routrar)
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning