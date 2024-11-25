ส่วนสำคัญของ Philips Hue บัญชีของคุณทำให้มั่นใจได้ว่ามีเพียงคุณและคนที่คุณอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบของคุณได้
ความเป็นส่วนตัวของคุณคือความสำคัญสูงสุดของเรา
บัญชี Philips Hue เป็นวิธีที่ปลอดภัยในการระบุเจ้าของระบบ Philips Hue ช่วยให้คุณจัดการได้ว่าผู้ใช้และแอปพลิเคชันใดบ้างที่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของคุณได้ เร็วๆ นี้ คุณจะต้องสร้างบัญชี Philips Hue ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราจะจัดการข้อมูลของคุณ อ่านประกาศความเป็นส่วนตัว
จัดการการเข้าถึงของผู้ใช้
ดู (และควบคุม) ผู้ที่สามารถเข้าถึงระบบ Philips Hue ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน ระบบนิเวศอัจฉริยะ หรือผู้ใช้ ปรับสิทธิ์ตามสิ่งที่คุณต้องการให้ผู้ใช้รายนั้นๆ ควบคุม ไม่ว่าจะเพียงแค่แสงไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างและรักษาความปลอดภัย หรือทุกอย่างก็ได้
เพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง
บัญชีช่วยให้เราระบุเจ้าของระบบ Philips Hue ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณยังสามารถตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยเมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณได้ด้วย
ควบคุมไฟได้จากทุกที่
ด้วยบัญชีและ Hue Bridge คุณจะสามารถเข้าถึงการควบคุมนอกบ้าน เปิดและปิดไฟ ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยของคุณ หรือปรับการตั้งค่าใน Philips Hue app ได้จากทุกที่
ควบคุม Hue Bridge หลายตัว
มี Hue Bridge มากกว่าหนึ่งตัวใช่ไหม ภายในปีนี้คุณจะสามารถเพิ่ม Hue Bridge หลายตัวลงในบัญชีเดียวและจัดเรียงเป็นบ้านต่างๆ เพื่อทำให้ระบบของคุณเป็นระเบียบ
เปรียบเทียบสิทธิ์ของผู้ใช้
คุณสามารถกำหนดสิทธิ์อนุญาตได้สี่ประเภทให้กับผู้ใช้ในบัญชี Philips Hue ของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีสิทธิ์ใด คุณก็สามารถควบคุมไฟได้เสมอ แม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะขัดข้องก็ตาม
ควบคุมไฟโดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ต
เพิ่มหรือลบไฟ เซ็นเซอร์ & สวิตช์¹
สร้าง แก้ไข ลบห้อง & โซน
สร้าง แก้ไข ลบการทำงานอัตโนมัติ
ซิงค์: เชื่อมโยงแอปกับ Spotify
ซิงค์: เริ่มหรือหยุด
ปลอดภัย: เปิดหรือปิดใช้งานระบบ
ปลอดภัย: ดูฟีดสดของกล้อง & คลิปวีดีโอ
ปลอดภัย: ดูไทม์ไลน์ของเหตุการณ์
ปลอดภัย: รับการแจ้งเตือน
ปลอดภัย: จัดการการตั้งค่ากล้อง
ปลอดภัย: สมัครใช้งานแผนบริการ
ปลอดภัย: ลบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
เพิ่มหรือลบบริดจ์
สร้าง เปลี่ยนชื่อ และลบบ้าน
จัดการสิทธิ์ของผู้ใช้
คุณสามารถทำอะไรกับบัญชี Philips Hue ได้บ้าง
Philips Hue + Spotify
เชื่อมโยงบัญชี Philips Hue และ Spotify เพื่อดูแสงไฟของคุณตอบสนองต่อเสียงเพลง ใช้แท็บซิงค์ในแอพ Hue เพื่อเริ่มต้น และเปลี่ยนห้องให้เป็นคอนเสิร์ตส่วนตัว
ผู้ช่วยบ้านอัจฉริยะ
เชื่อมต่อบัญชี Philips Hue ของคุณกับผู้ช่วยบ้านอัจฉริยะ แล้วปล่อยให้ไฟตอบสนองต่อคำสั่งของคุณ บอกให้ไฟทำในสิ่งที่ต้องการ แล้วไฟก็จะทำตามที่สั่ง ดูสิ ไม่ต้องใช้มือเลย
ระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะ
เข้าถึง Philips Hue Secure คอลเลกชันผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยในบ้านอัจฉริยะของเรา
คำถามและคำตอบ
ฉันจะสร้างบัญชี Hue ได้อย่างไร
ฉันจะสร้างบัญชี Hue ได้อย่างไร
จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลที่ฉันให้ไว้ หากฉันสมัครบัญชี Hue
จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลที่ฉันให้ไว้ หากฉันสมัครบัญชี Hue
ฉันสามารถใช้บัญชี Hue บนอุปกรณ์หลายเครื่องได้ไหม
ฉันสามารถใช้บัญชี Hue บนอุปกรณ์หลายเครื่องได้ไหม
บัญชี Hue ต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง
บัญชี Hue ต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง
จำเป็นต้องใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Hue หรือไม่
จำเป็นต้องใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Hue หรือไม่
ฉันจะได้รับการสื่อสารทางการตลาดเมื่อฉันสมัครบัญชี Hue หรือไม่
ฉันจะได้รับการสื่อสารทางการตลาดเมื่อฉันสมัครบัญชี Hue หรือไม่
1 หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่า Philips Hue Secure เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ความปลอดภัย: ขั้นสูงหรือผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จะลบอุปกรณ์ได้