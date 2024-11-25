บัญชี Philips Hue

บัญชี Philips Hue

ส่วนสำคัญของ Philips Hue บัญชีของคุณทำให้มั่นใจได้ว่ามีเพียงคุณและคนที่คุณอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบของคุณได้ 

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือความสำคัญสูงสุดของเรา

บัญชี Philips Hue เป็นวิธีที่ปลอดภัยในการระบุเจ้าของระบบ Philips Hue ช่วยให้คุณจัดการได้ว่าผู้ใช้และแอปพลิเคชันใดบ้างที่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของคุณได้ เร็วๆ นี้ คุณจะต้องสร้างบัญชี Philips Hue ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราจะจัดการข้อมูลของคุณ อ่านประกาศความเป็นส่วนตัว

 

แอป Hue ที่แสดงหน้าจอจัดการสมาชิก

จัดการการเข้าถึงของผู้ใช้

ดู (และควบคุม) ผู้ที่สามารถเข้าถึงระบบ Philips Hue ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน ระบบนิเวศอัจฉริยะ หรือผู้ใช้ ปรับสิทธิ์ตามสิ่งที่คุณต้องการให้ผู้ใช้รายนั้นๆ ควบคุม ไม่ว่าจะเพียงแค่แสงไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างและรักษาความปลอดภัย หรือทุกอย่างก็ได้

ภาพประกอบของแม่กุญแจ

เพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง

บัญชีช่วยให้เราระบุเจ้าของระบบ Philips Hue ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณยังสามารถตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยเมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณได้ด้วย

ผู้ชายกำลังใช้แอป Hue ทางฝั่งหนึ่งของภาพและบ้านอยู่อีกฝั่งหนึ่ง

ควบคุมไฟได้จากทุกที่

ด้วยบัญชีและ Hue Bridge คุณจะสามารถเข้าถึงการควบคุมนอกบ้าน เปิดและปิดไฟ ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยของคุณ หรือปรับการตั้งค่าใน Philips Hue app ได้จากทุกที่

ควบคุมบริดจ์ Hue หลายตัวด้วยบัญชี Hue

ควบคุม Hue Bridge หลายตัว

มี Hue Bridge มากกว่าหนึ่งตัวใช่ไหม ภายในปีนี้คุณจะสามารถเพิ่ม Hue Bridge หลายตัวลงในบัญชีเดียวและจัดเรียงเป็นบ้านต่างๆ เพื่อทำให้ระบบของคุณเป็นระเบียบ

เปรียบเทียบสิทธิ์ของผู้ใช้

คุณสามารถกำหนดสิทธิ์อนุญาตได้สี่ประเภทให้กับผู้ใช้ในบัญชี Philips Hue ของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีสิทธิ์ใด คุณก็สามารถควบคุมไฟได้เสมอ แม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะขัดข้องก็ตาม

ระบบแสงสว่าง

ความปลอดภัย: ขั้นพื้นฐาน

ความปลอดภัย: ขั้นสูง

ผู้ดูแลระบบ

ควบคุมไฟโดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ต

เพิ่มหรือลบไฟ เซ็นเซอร์ & สวิตช์¹

สร้าง แก้ไข ลบห้อง & โซน

สร้าง แก้ไข ลบการทำงานอัตโนมัติ

ซิงค์: เชื่อมโยงแอปกับ Spotify

ซิงค์: เริ่มหรือหยุด

ปลอดภัย: เปิดหรือปิดใช้งานระบบ

ปลอดภัย: ดูฟีดสดของกล้อง & คลิปวีดีโอ

ปลอดภัย: ดูไทม์ไลน์ของเหตุการณ์

ปลอดภัย: รับการแจ้งเตือน

ปลอดภัย: จัดการการตั้งค่ากล้อง

ปลอดภัย: สมัครใช้งานแผนบริการ

ปลอดภัย: ลบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

เพิ่มหรือลบบริดจ์

สร้าง เปลี่ยนชื่อ และลบบ้าน

จัดการสิทธิ์ของผู้ใช้

คุณสามารถทำอะไรกับบัญชี Philips Hue ได้บ้าง

แอป Hue ที่แสดงแท็บซิงค์กับ Spotify

Philips Hue + Spotify

เชื่อมโยงบัญชี Philips Hue และ Spotify เพื่อดูแสงไฟของคุณตอบสนองต่อเสียงเพลง ใช้แท็บซิงค์ในแอพ Hue เพื่อเริ่มต้น และเปลี่ยนห้องให้เป็นคอนเสิร์ตส่วนตัว

ค้นพบ Philips Hue + Spotify
Google Nest mini, Apple HomePod mini และ Amazon Echo dot บนพื้นหลังสีขาว

ผู้ช่วยบ้านอัจฉริยะ

เชื่อมต่อบัญชี Philips Hue ของคุณกับผู้ช่วยบ้านอัจฉริยะ แล้วปล่อยให้ไฟตอบสนองต่อคำสั่งของคุณ บอกให้ไฟทำในสิ่งที่ต้องการ แล้วไฟก็จะทำตามที่สั่ง ดูสิ ไม่ต้องใช้มือเลย

ค้นพบการควบคุมด้วยเสียง
ระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะ

ระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะ

เข้าถึง Philips Hue Secure คอลเลกชันผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยในบ้านอัจฉริยะของเรา

คำถามและคำตอบ

ฉันจะสร้างบัญชี Hue ได้อย่างไร

จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลที่ฉันให้ไว้ หากฉันสมัครบัญชี Hue

ฉันสามารถใช้บัญชี Hue บนอุปกรณ์หลายเครื่องได้ไหม

บัญชี Hue ต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง

จำเป็นต้องใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Hue หรือไม่

ฉันจะได้รับการสื่อสารทางการตลาดเมื่อฉันสมัครบัญชี Hue หรือไม่

1 หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่า Philips Hue Secure เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ความปลอดภัย: ขั้นสูงหรือผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จะลบอุปกรณ์ได้