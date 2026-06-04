ควบคุมแสงไฟด้วยโทรศัพท์ของคุณ

แอพ Philips Hue อย่างเป็นทางการ

แอประบบไฟอัจฉริยะของเรามีให้ดาวน์โหลดฟรี ใช้งานง่าย และมาพร้อมคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณชื่นชอบในระบบ Philips Hue

แอป Hue

แอป Hue

ควบคุมโคมไฟ Philips Hue ทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้ Hue Bridge หรือบลูทูธ แอปหลักสำหรับระบบ Philips Hue ก็ช่วยให้คุณสามารถเปิดและปิดไฟ สร้างระบบอัตโนมัติและตัวจับเวลา ซิงค์หลอดไฟกับทีวีและเพลง ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยของบ้านอัจฉริยะ และแม้กระทั่งอัปเกรดระบบบลูทูธของคุณด้วยการเพิ่ม Hue Bridge

ดาวน์โหลดที่ App Store ดาวน์โหลดที่ Google Play
สำรวจแอป Hue
แอพ Sync Desktop

แอปพลิเคชัน Hue Sync สำหรับเดสก์ท็อป

แอปเดสก์ท็อป Hue Sync สร้างขึ้นสำหรับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ แอปนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักเล่นเกม แอปนี้จับคู่ไฟ Philips Hue ที่รองรับสีของคุณกับสิ่งที่คุณกำลังเล่นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ

ดาวน์โหลดที่ App Store

Mac Big Sur ขึ้นไป

ดาวน์โหลดที่ Windows Store

Windows 10 (x64)

Hue Sync มีให้ดาวน์โหลดเฉพาะบนเดสก์ท็อปเท่านั้น

สำรวจการซิงค์กับพีซี

ทำความรู้จัก Hue

Hue ทำงานอย่างไร

Hue ทำงานอย่างไร

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Hue สามารถทำอะไรได้บ้าง

Hue สามารถทำอะไรได้บ้าง

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สำรวจระบบไฟแบบต่างๆ

สำรวจระบบไฟแบบต่างๆ

ร้านค้า

1. มีให้ใช้งานใน Samsung QLED TV ปี 2022 และใหม่กว่าในช่วง Q60 หรือสูงกว่า (เร็วๆ นี้จะรองรับ Q700) หากทีวีของคุณรองรับแอป Hue Sync TV แอปจะปรากฏเมื่อคุณค้นหาใน Apps หรือตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์สำหรับทีวีรุ่นที่คุณใช้ได้ที่ www.samsung.com