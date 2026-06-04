แอประบบไฟอัจฉริยะของเรามีให้ดาวน์โหลดฟรี ใช้งานง่าย และมาพร้อมคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณชื่นชอบในระบบ Philips Hue
ควบคุมแสงไฟด้วยโทรศัพท์ของคุณ
แอพ Philips Hue อย่างเป็นทางการ
แอป Hue
ควบคุมโคมไฟ Philips Hue ทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้ Hue Bridge หรือบลูทูธ แอปหลักสำหรับระบบ Philips Hue ก็ช่วยให้คุณสามารถเปิดและปิดไฟ สร้างระบบอัตโนมัติและตัวจับเวลา ซิงค์หลอดไฟกับทีวีและเพลง ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยของบ้านอัจฉริยะ และแม้กระทั่งอัปเกรดระบบบลูทูธของคุณด้วยการเพิ่ม Hue Bridge
แอปพลิเคชัน Hue Sync สำหรับเดสก์ท็อป
แอปเดสก์ท็อป Hue Sync สร้างขึ้นสำหรับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ แอปนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักเล่นเกม แอปนี้จับคู่ไฟ Philips Hue ที่รองรับสีของคุณกับสิ่งที่คุณกำลังเล่นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ
Hue Sync มีให้ดาวน์โหลดเฉพาะบนเดสก์ท็อปเท่านั้น
ทำความรู้จัก Hue
1. มีให้ใช้งานใน Samsung QLED TV ปี 2022 และใหม่กว่าในช่วง Q60 หรือสูงกว่า (เร็วๆ นี้จะรองรับ Q700) หากทีวีของคุณรองรับแอป Hue Sync TV แอปจะปรากฏเมื่อคุณค้นหาใน Apps หรือตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์สำหรับทีวีรุ่นที่คุณใช้ได้ที่ www.samsung.com