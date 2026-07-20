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Philips Hue ทำอะไรได้บ้าง
ด้วยหลอดไฟอัจฉริยะ Philips Hue, Bridge และแอป Philips Hue คุณจะมีระบบไฟอัจฉริยะที่ทำอะไรๆ ได้มากกว่าการเปิดและปิดไฟ
คุณสมบัติครบชุด
ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ไฟของคุณเป็นอัตโนมัติ เพิ่มอุปกรณ์เสริมอัจฉริยะ ซิงค์ไฟของคุณกับหน้าจอ Philips Hue อัดแน่นด้วยคุณสมบัติที่ทำให้ระบบแสงสว่างอัจฉริยะพิเศษเหนือธรรมดา
วิธีทำงาน
Bridge คืออะไรและทำไมคุณต้องใช้ ดูว่า Philips Hue ทำงานอย่างไร และเริ่มต้นได้ง่ายเพียงใด
...และสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Philips Hue
Philips Hue ให้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดว่าจะทำได้ ตั้งแต่การสร้างบรรยากาศไปจนถึงสร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำขณะดูทีวี เล่นเกม หรือฟังเพลง
ทำงานกับ Philips Hue
Philips Hue สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ แพลตฟอร์ม และผู้ช่วยบ้านอัจฉริยะอื่นๆ ได้นับไม่ถ้วน เพื่อช่วยทำให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น