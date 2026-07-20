Smart lighitng and smart home security

ที่สุดของระบบแสงสว่าง IoT อัจฉริยะจาก Philips Hue

ยกระดับทุกอารมณ์ ทุกช่วงเวลา ทั้งภายในและภายนอกบ้านของคุณ

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Philips Hue ทำอะไรได้บ้าง

ด้วยหลอดไฟอัจฉริยะ Philips Hue, Bridge และแอป Philips Hue คุณจะมีระบบไฟอัจฉริยะที่ทำอะไรๆ ได้มากกว่าการเปิดและปิดไฟ

คุณสมบัติครบชุด

คุณสมบัติครบชุด

ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ไฟของคุณเป็นอัตโนมัติ เพิ่มอุปกรณ์เสริมอัจฉริยะ ซิงค์ไฟของคุณกับหน้าจอ Philips Hue อัดแน่นด้วยคุณสมบัติที่ทำให้ระบบแสงสว่างอัจฉริยะพิเศษเหนือธรรมดา

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วิธีทำงาน

วิธีทำงาน

Bridge คืออะไรและทำไมคุณต้องใช้ ดูว่า Philips Hue ทำงานอย่างไร และเริ่มต้นได้ง่ายเพียงใด

เรียนรู้วิธีการทำงาน
บรรยากาศกลมกลืน

...และสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Philips Hue

Philips Hue ให้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดว่าจะทำได้ ตั้งแต่การสร้างบรรยากาศไปจนถึงสร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำขณะดูทีวี เล่นเกม หรือฟังเพลง 

สำรวจประโยชน์ของระบบแสงสว่างอัจฉริยะทั้งหมด

ทำงานกับ Philips Hue

Philips Hue สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ แพลตฟอร์ม และผู้ช่วยบ้านอัจฉริยะอื่นๆ ได้นับไม่ถ้วน เพื่อช่วยทำให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ดูว่าอะไรที่ใช้ได้กับ Philips Hue บ้าง