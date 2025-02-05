Philips Hue สร้างมาเพื่อยกระดับสิ่งที่คุณรักและวิธีที่คุณต้องการใช้ไฟอัจฉริยะในชีวิตประจำวัน อีกทั้งวิธีการทำงานของไฟอัจฉริยะนี้ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แล้วหลอดไฟอัจฉริยะทำงานอย่างไรล่ะ Philips Hue ยังมีอะไรอีกมากมายนอกเหนือจากหลอดไฟอัจฉริยะ ถ้าอย่างนั้นมาเริ่มตั้งแต่ต้นกันเลย
3 สิ่งที่คุณต้องการสำหรับระบบแสงสว่างอัจฉริยะ
นวัตกรรมสุดล้ำของระบบแสงสว่างอัจฉริยะของเรายังมาพร้อมความสะดวกง่ายดายในการติดตั้งไม่ต่างกัน อีกทั้งทำงานได้ในบ้านทุกหลัง ทั้งสามสิ่งนี้จะรวมกันเป็นรากฐานสำหรับประสบการณ์แสงสว่างที่ปรับให้ตรงตามความต้องการ
1. Hue Bridge
หากคุณสงสัยว่า Philips Hue Bridge คืออะไร คำตอบคือ หัวใจและสมองของระบบแสงสว่างอัจฉริยะของคุณนั่นเอง ลองเชื่อมต่อกับเราเตอร์ของคุณเพื่อดูพลังเบื้องหลังคุณสมบัติทั้งหมดที่ Philips Hue นำเสนอ
การควบคุมแสงสว่างขั้นสูง
Customize how, where, and when you use your lights — at home or even away. The Bridge allows you to control your lights from anywhere in the world, as long as you have the Philips Hue app and an internet connection.
เทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้
เทคโนโลยี Zigbee ช่วยให้เกิดการตอบสนองในทันทีและการเชื่อมต่อที่เสถียรเป็นพิเศษ หลอดไฟของคุณยังมีชิป Zigbee ที่ทำให้เป็นเครือข่ายแบบกระจายโครงข่าย คุณจึงสามารถติดตั้งหลอดไฟได้ทุกที่ทั้งในบ้านหรือรอบๆ บ้านโดยไม่สูญเสียการเชื่อมต่อ
อัพเดตใหม่ล่าสุดเสมอ
Hue Bridge ได้รับการอัพเดตเป็นประจำ จึงทำให้ระบบของคุณปลอดภัยและรองรับการใช้งานในอนาคต อีกทั้งนวัตกรรมสุดล้ำยังติดตั้งง่ายไม่ต่างกัน เพียงแค่เสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟและเราเตอร์ คุณก็พร้อมใช้งานได้เลย
ให้ไฟของคุณทำงานได้โดยอัตโนมัติ
กำหนดเวลาเปิดและปิดไฟเมื่อคุณต้องการ ตั้งค่าระบบอัตโนมัติ แล้ว Hue Bridge จะจดจำสิ่งที่คุณต้องการให้หลอดไฟทำงาน ไม่ว่าคุณกำลังจะกลับบ้าน ออกจากบ้าน ตื่นนอน หรือเข้านอน
ฉันสามารถใช้ Philips Hue Bridge ทำอะไรได้อีกบ้าง
2. แอปพลิเคชัน
Philips Hue app เป็นศูนย์สั่งการสำหรับระบบแสงสว่างอัจฉริยะของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมหลอดไฟ สร้างระบบอัตโนมัติ ตั้งค่าการควบคุมด้วยเสียง จัดระเบียบหลอดไฟออกเป็นห้องและโซน และอีกมากมาย
3. หลอดไฟ
เป็นมากกว่าหลอดไฟอัจฉริยะ ตกแต่งบ้านของคุณทั้งภายในและภายนอกด้วยโคมไฟตั้งโต๊ะ โคมไฟตั้งพื้น โคมไฟติดผนัง, Lightstrips และอีกมากมาย เรามีผลิตภัณฑ์ระบบแสงสว่างอัจฉริยะที่หลากหลายที่สุด และกำลังเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ
เทคโนโลยี
We only use technology that we trust. You’ve invited us into your home, so we make sure to respect it.
Zigbee
เป็นเครือข่ายแบบกระจายโครงข่ายที่ได้ขุมพลังจากชิปในหลอดไฟอัจฉริยะ เครือข่ายจะขยายเพิ่มเติมเมื่อคุณเพิ่มหลอดไฟมากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมระบบแสงสว่างอัจฉริยะจึงใช้งานกลางแจ้งได้ด้วย Hue Bridge
Matter
เป็นรากฐานใหม่สำหรับสิ่งที่เชื่อมต่อกัน หากคุณมี Hue Bridge อยู่แล้ว หลอดไฟ Hue และอุปกรณ์เสริมต่างๆ จะสามารถเชื่อมต่อผ่าน Matter ได้
บลูทูธ
Philips Hue can also connect via Bluetooth, so you can still experience some of these intuitive features in a dorm room, the work shed out back, at your favorite campsite, or anywhere you don’t have a router.
วิธีในการควบคุมหลอดไฟของคุณ
Build your smart home the way you want with smart accessories and smart home assistants.
ควบคุมด้วยเสียง
เพิ่ม Amazon Alexa, Google Assistant หรือ Apple Home และ Siri ในการตั้งค่าระบบแสงสว่างอัจฉริยะเพื่อควบคุมไฟด้วยคำสั่งเสียงง่ายๆ
*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง